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В Одесской области задержаны участники схемы незаконной переправки лиц через границу. ФОТО

Людей, которые спланировали совершить незаконную сделку по перемещению лиц через границу, разоблачили в Одесской области.

Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На окраине с. Великоплоское остражи границы остановили два автомобиля HUNDAI и INFINITI под управлением местных жителей.

Водитель на INFINITI не отреагировал на требования пограничников и пытался скрыться. Поэтому охранники границы произвели два предупредительных выстрела вверх. Беглец остановился и предоставил легковушку для проверки. В обеих машинах находились четыре гражданина Украины, которые планировали противоправно выехать в Молдову. За услуги организатор просил с каждого 4000$.

По прибытию в Одессу "путешественников" встретили пособники на двух авто, по которым и отправились к границе", - говорится в сообщении.

В отношении организатора и его пособников в полицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 и 336 УКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время осмотра автомобиля на границе с Венгрией пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом военнообязанного. Видео+ФОТО

В Одесской области задержаны участники схемы незаконной переправки лиц через границу 01

граница (5269) Одесская область (3567) мужчины (132)


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Топ комментарии
+12
Їзраїль все життя воює і там кожен чоловік може виїхати в будь який момент в будь яку країну,у нас зробили Північну Корею,ще й постійно наголошують що якщо вийдемо на кордон 1991 то війна не закінчиться,вони можуть потім обстрілювати нас,так що вічний буде воений стан?
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18.01.2023 14:00
+8
машины в ВСУ. Побегушников на нары. "Перевозчиков" на фронт .
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18.01.2023 13:20
+8
Має бути процедура, за якою чоловік може відмовитись від мобилізації (наприклад,
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
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18.01.2023 14:41
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машины в ВСУ. Побегушников на нары. "Перевозчиков" на фронт .
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18.01.2023 13:20 Ответить
Це ті що голосили папріколу, а тепер тікають за бугор.
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18.01.2023 13:25 Ответить
Я кстати наверное, если Арестовичь пойдет в президенты, то по приколу за него проголосую на выборах, на зло зебилам А что им можно поприкаловаться, а мне нет?
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18.01.2023 13:30 Ответить
Яке президентство? Він там перед війною воювати в перших рядах грозився. Наразі, Арестович вже звільнений і броні не має, отже, маючи військову спеціалізацію має бути мобілізованим в першу чергу.
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18.01.2023 13:47 Ответить
Він полковник (майже). Буде в штабі сидіти і заробить собі славу та шану!!!
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18.01.2023 13:59 Ответить
Арестович з Єрмаком вже "героїчно здобув славу" перебиваючись Мівіною чергуючи з краденим гранатометом (підозрюю, що воно було під кайфом і насправді, це був шматок труби вкрадений в будівельників) в центрі столиці, готовий до "боротися до останнього". Такий подвиг важко буде вдруге повторити.
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18.01.2023 14:07 Ответить
Навряд чи буде така нагода. Вовочка топить всіх конкурентів сподіваючись бути обраним на другий термін. Хоче уникнути відповідальності за те що натворив.
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18.01.2023 13:54 Ответить
А тим, хто голосував "правильно", і тікати не треба. Бо білобілетники. На Цензорі геройствують.
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18.01.2023 17:59 Ответить
Не так гидкі московські воші, як свої гниди!!!
Від їх прикрого самогубства, в Україні гірше не буде!!
Слава Захисникам України та смерть ригоАнальни опозажопникам мертвечукав Україні!!
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18.01.2023 13:28 Ответить
Не уверен, что с них будет толк на фронте. Только подставят людей. В тылу на шару они тоже работать не будут на победу.
Мне другое интерено: вот был случай - чувак 2 раза пробовал пересечь границу. Сначала за 3к$, а потом за 20к$. Как по мне на 23к$ можно вполне себе спокойно автономно жить пару лет, не особо себе в чем-то отказывая, ну смотря какие у кого аппетиты и запросы. Нахрена тащиться за бугор?
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18.01.2023 13:34 Ответить
Напевно, щоб не мобілізували. Панічно боїться воювати і готовий віддати будь-які гроші, аби не воювати і не сісти до в'язниці. Не раз читав коментарі, що люди готові вчинити самогубство, аби лиш не воювати і не сидіти.
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18.01.2023 13:42 Ответить
Что бы не мобилизовали просто не нужно открывать дверь никому, успевать скупляться в маркете до 9 часов утра (в ТЦК и СП рабочий день с 09:00) или отправлять свою бабенку за продуктами. Обходить места скоплений людей где могут быть патрули, а так же читать телеграмм-каналы где информируют о местах выдачи повесток. Поверь, если соблюдать эти правила, то тебя ни когда не поймают. По этому мне не понятно зачем валить с Украины при наличии большой суммы денег на кармане. Видимо молодым людям просто не хватало свободы и сидеть дома взаперти просто западло..
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18.01.2023 13:47 Ответить
Ви поплутали з росіею,у нас на вулиці повістки не вручають,то там забирають як гарматне мясо в мене знайомі в черзі стоять хотять на фронт кажуть чекайте поки достатньо людей
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18.01.2023 14:03 Ответить
Вообще-то вручают, как раз таки телеграмм-каналы это подтверждают (забей в теле "Повістки (областной центр)". А сегодня на предприятие пришло письмо, всех мужчин уведомить о прохождении мед. комиссии в местном ТЦК и СП. Не данные уточнить, а именно пройти комиссию. Вроде бы как Ген. Штаб поставил задачу мобилизовать в ближайшее время 100к человек, но пока наскребли только 20к. Не знаю, что у вас там за знакомые, но пишу как оно есть в моем городе.
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18.01.2023 14:09 Ответить
В Киеве не разу не видел,а я по городу развозкой продуктов на машине всё вижу и все районы,слышал такое на западн Украине,читал вернее может не во всех регионах
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18.01.2023 14:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aeqFdqFZhu8&t=45s Вот это что тогда такое?
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18.01.2023 14:14 Ответить
вчера патруль с повест. остановил.. узнав что 59+ пожелали доброго дня.. видимо не унас вы живете)
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18.01.2023 15:13 Ответить
"Не так гидкі московські воші, як свої гниди!!!" --- к сожалению это правда,очень много у нас гнид в обществе. Одни звали пуйла ввести войска,другие сейчас сдают наших военных и патриотов и становяться колаборантами,третие бегут от призыва говоря что им их жизни дороже чем страна которая за всю их жизнь им ничего не дала,четвертые видя все это мутят бизнесы на переправке беглецов за границу сшибая по 5$ тысяч за тело,пятые воруют гуманитарку и мутят схемы с автомобилями для зсу,власти как воровали,так и воруют... Одним словом,кто то исркеннее идет умирать за Украину на фронт,а есть масса тех кто плевать хотел на все что происходит(а происходит это и по их вине тоже) бегут,наживаються и богатеют на этом.
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18.01.2023 13:42 Ответить
Как правило, для большинства, патриотизм заканчивается там - где выписывается повестка
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18.01.2023 13:54 Ответить
чувак а ти з якого батальйону що такий розумний? Батальон Відень чи Зальзбург, чи можливо гірськолижний батальйон Інзбрук?
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18.01.2023 14:47 Ответить
******* рабство.
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18.01.2023 13:42 Ответить
Їзраїль все життя воює і там кожен чоловік може виїхати в будь який момент в будь яку країну,у нас зробили Північну Корею,ще й постійно наголошують що якщо вийдемо на кордон 1991 то війна не закінчиться,вони можуть потім обстрілювати нас,так що вічний буде воений стан?
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18.01.2023 14:00 Ответить
Всех этих сук на фронт,в горячие точки,окопы копать
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18.01.2023 14:01 Ответить
Себалася со своїм ****** в Іспанію,не всем так повезло,
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18.01.2023 14:05 Ответить
Мошенники кинули людей на бабло.
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18.01.2023 14:20 Ответить
Хай поскаржаться в Держпродспоживслужбу України
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18.01.2023 14:37 Ответить
Має бути процедура, за якою чоловік може відмовитись від мобилізації (наприклад,
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
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18.01.2023 14:41 Ответить
Тобто мажорам та олігархам можна вижзжати та створювати батальони Монако та Відень, а деяким які у розшуку бухати шампанське на гірськолижних куроритах Франції, а простим людям, які надивились це все і хлчуть за ними - ніц!
Тоді питання до СБУ, яким чином Суркіси та Ахметов сприяли втіканню футболістів з Динамо та Шахтаря до Челсі, Евертонів, Жиронів та іншіх клубів Європи, коли заборона виїзду??
СБУ не хоче взяти під ручки Суркісів та Ахметова за організаію схеми переправлення людей за кордон під видом футболістів??
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18.01.2023 14:45 Ответить
Ну з перевізниками все зрозуміло.А що з двоногим непотрібом,який сидів в тих машинах?Зрозуміти та пробачити?В штрафбат мерзоту уклоністську.Виживуть,Ок.Подохнуть.Не велика втрата для країни,яку вони не хочуть захищати.
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18.01.2023 17:03 Ответить
З фронту пишеш?
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18.01.2023 17:21 Ответить
Стаття 33 гарантує вільне пересування та перетин кордону. Але не всім ))))
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18.01.2023 17:23 Ответить
 
 