В Одесской области задержаны участники схемы незаконной переправки лиц через границу. ФОТО
Людей, которые спланировали совершить незаконную сделку по перемещению лиц через границу, разоблачили в Одесской области.
Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На окраине с. Великоплоское остражи границы остановили два автомобиля HUNDAI и INFINITI под управлением местных жителей.
Водитель на INFINITI не отреагировал на требования пограничников и пытался скрыться. Поэтому охранники границы произвели два предупредительных выстрела вверх. Беглец остановился и предоставил легковушку для проверки. В обеих машинах находились четыре гражданина Украины, которые планировали противоправно выехать в Молдову. За услуги организатор просил с каждого 4000$.
По прибытию в Одессу "путешественников" встретили пособники на двух авто, по которым и отправились к границе", - говорится в сообщении.
В отношении организатора и его пособников в полицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 и 336 УКУ.
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Від їх прикрого самогубства, в Україні гірше не буде!!
Слава Захисникам України та смерть ригоАнальни опозажопникам мертвечукав Україні!!
Мне другое интерено: вот был случай - чувак 2 раза пробовал пересечь границу. Сначала за 3к$, а потом за 20к$. Как по мне на 23к$ можно вполне себе спокойно автономно жить пару лет, не особо себе в чем-то отказывая, ну смотря какие у кого аппетиты и запросы. Нахрена тащиться за бугор?
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
Тоді питання до СБУ, яким чином Суркіси та Ахметов сприяли втіканню футболістів з Динамо та Шахтаря до Челсі, Евертонів, Жиронів та іншіх клубів Європи, коли заборона виїзду??
СБУ не хоче взяти під ручки Суркісів та Ахметова за організаію схеми переправлення людей за кордон під видом футболістів??