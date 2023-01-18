В Одесской области задержаны участники схемы незаконной переправки лиц через границу. ФОТО

Людей, которые спланировали совершить незаконную сделку по перемещению лиц через границу, разоблачили в Одесской области.

Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На окраине с. Великоплоское остражи границы остановили два автомобиля HUNDAI и INFINITI под управлением местных жителей.

Водитель на INFINITI не отреагировал на требования пограничников и пытался скрыться. Поэтому охранники границы произвели два предупредительных выстрела вверх. Беглец остановился и предоставил легковушку для проверки. В обеих машинах находились четыре гражданина Украины, которые планировали противоправно выехать в Молдову. За услуги организатор просил с каждого 4000$.

По прибытию в Одессу "путешественников" встретили пособники на двух авто, по которым и отправились к границе", - говорится в сообщении.

В отношении организатора и его пособников в полицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 и 336 УКУ.

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