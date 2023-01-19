Задержаны бывшие чиновники филиала "Укрзализныци" на Харьковщине, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще четырех пособников врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались бывшие чиновники регионального филиала "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

После захвата части региона, они добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации.

Там одного назначили руководителем, остальных двух - его заместителями, а третьего - инженером в созданной врагом "Купянск-южной дистанции колеи".

На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

"Прежде всего злоумышленники способствовали перебрасыванию подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ на временно захваченные районы Харьковщины.

Кроме этого, организовали "передачу" российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

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Также они лично призывали местных жителей вступать в подконтрольное РФ "железнодорожное предприятие".

За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях.

"После освобождения Харьковщины один из злоумышленников сбежал в РФ, другие - решили "залечь на дно" в регионе и таким образом попытались избежать наказания. Однако сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их", - отмечают в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Четвертому фигуранту, бежавшему в страну-агрессор, также сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.