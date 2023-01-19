Прокуратура открыла более 6000 производств по факту госизмены и сотрудничества с врагом в 2022 году, - ЧЕСТНО. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году Офис генерального прокурора открыл более 6000 производств по статьям "государственная измена" и "коллаборационная деятельность". Однако около 15% дел передано в суд.

Такие данные Движение ЧЕСТНО получило в ответ на запросы в Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего дел по государственной измене было открыто в первые месяцы полномасштабного вторжения — март и апрель, а меньше всего — в конце года. Всего за январь-декабрь 2022 года было открыто 2046 дела, что в 2,3 раза больше, чем в целом за 2013-2021 годы. 309 дел передано в суд", - говорится в сообщении.

В прошлом году было начато 4053 производства по сотрудничеству с оккупантами, 620 передано в суд. Больше всего – в октябре-декабре 2022 года.

Движение ЧЕСТНО не получило данных о количестве дел, рассмотренных в судах. По информации Государственной судебной администрации Украины, статистические данные по итогам года будут в феврале 2023 года.

"Наша организация ведет Реестр госпредателей. Важно не просто сохранить эти фамилии для политической памяти, но и отслеживать судебные процессы. Виновные должны быть наказаны. После победы мы должны сделать все, чтобы госпредатели и коллаборанты не получили представительские мандаты в местных советах, Верховной Раде или государственные должности. Мы видим, что пики регистрации производств пришлись на 2014 и 2022 годы - это начало временной оккупации украинского Крыма и начало полномасштабной войны на территории Украины. Вместе с тем мы видим, что до суда доходит не так много дел", - подчеркнула Вита Думанская, лидер Движения ЧЕСТНО.

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