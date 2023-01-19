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Прокуратура открыла более 6000 производств по факту госизмены и сотрудничества с врагом в 2022 году, - ЧЕСТНО. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году Офис генерального прокурора открыл более 6000 производств по статьям "государственная измена" и "коллаборационная деятельность". Однако около 15% дел передано в суд.

Такие данные Движение ЧЕСТНО получило в ответ на запросы в Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего дел по государственной измене было открыто в первые месяцы полномасштабного вторжения — март и апрель, а меньше всего — в конце года. Всего за январь-декабрь 2022 года было открыто 2046 дела, что в 2,3 раза больше, чем в целом за 2013-2021 годы. 309 дел передано в суд", - говорится в сообщении.

Прокуратура открыла более 6000 производств по факту госизмены и сотрудничества с врагом в 2022 году, - ЧЕСТНО 01

В прошлом году было начато 4053 производства по сотрудничеству с оккупантами, 620 передано в суд. Больше всего – в октябре-декабре 2022 года.

Прокуратура открыла более 6000 производств по факту госизмены и сотрудничества с врагом в 2022 году, - ЧЕСТНО 02

Движение ЧЕСТНО не получило данных о количестве дел, рассмотренных в судах. По информации Государственной судебной администрации Украины, статистические данные по итогам года будут в феврале 2023 года.

"Наша организация ведет Реестр госпредателей. Важно не просто сохранить эти фамилии для политической памяти, но и отслеживать судебные процессы. Виновные должны быть наказаны. После победы мы должны сделать все, чтобы госпредатели и коллаборанты не получили представительские мандаты в местных советах, Верховной Раде или государственные должности. Мы видим, что пики регистрации производств пришлись на 2014 и 2022 годы - это начало временной оккупации украинского Крыма и начало полномасштабной войны на территории Украины. Вместе с тем мы видим, что до суда доходит не так много дел", - подчеркнула Вита Думанская, лидер Движения ЧЕСТНО.

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Автор: 

государственная измена (1540) коллаборационизм (870) ЧЕСНО (101) Офис Генпрокурора (2468)


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Ну, відкрила? Ну і що? Як відкрила-так і закриє, витрусивши з тих покидьків все бабло.
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19.01.2023 10:58 Ответить
Як тарифи підвищувати то ВОВК, як лікувати Яресько, як прокурор то Труба
А тепер все просто:
ЯСНО
ЧЕСНО...
_____
а за сценою "я тут кофе п'ю 😌
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19.01.2023 12:21 Ответить
То можете на часі?
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19.01.2023 11:12 Ответить
6000 можна відкрити не виїзджаючи з Києва. І за тиждень розстріляти за законами військово часу...
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19.01.2023 11:14 Ответить
Для чого, для початку най попрацюють на розмінуванні..... дивись і набої зекономимо....
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19.01.2023 11:19 Ответить
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами.

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19.01.2023 11:17 Ответить
і навіщо тоді ми на вас гроші переводимо..вам і платити треба по 15 процентів. а краще гнати в шию з прокуратури.ім лавно вже не прокурори а адвокати ворогів
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19.01.2023 11:18 Ответить
Реальная цифра предателей около 600 000. 1% объявлено о подозрении. До приговоров останется 1% от этого 1 процента. А на фронте гибнут лучшие.
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19.01.2023 11:50 Ответить
 
 