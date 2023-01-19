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Внедряла стандарты образования РФ: директору школы на Херсонщине сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры директору школы в Херсонской области сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что женщина, имея опыт в области образования, приняла предложение от представителей вооруженных формирований и оккупационных властей по заниманию должности директора так называемого "государственного бюджетного образовательного учреждения Херсонской области "Никольская школа" Белозерского муниципального округа".

"На занимаемой должности с июля 2022 года она внедряла стандарты образования государства-агрессора и пропагандировала оккупацию Украины. Под ее руководством в школе была изъята учебная программа по украинскому языку и всем украиноведческим дисциплинам, введено изучение русского, истории и географии россии.

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Поклонница "русского мира" проводила целенаправленную милитаризацию образования детей и молодежи, склоняла к этому подчиненных педагогов и преследовала коллег, публично проявлявших свою украинскую национальную идентичность.

Для того чтобы "профессионально" внедрять политику русификации она прошла курсы по повышению квалификации работников образования, организованные "министерством просвещения российской федерации" в Москве", - говорится в сообщении.

Внедряла стандарты образования РФ: директору школы на Херсонщине сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами 01

Автор: 

образование (2267) школа (3015) коллаборационизм (870) подозрение (490) Херсонская область (4772)


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Запустіть єрша в лохань і пуШЧай гуляіть
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19.01.2023 11:35 Ответить
Россия встала с колен и тут-же легла на животик...
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19.01.2023 11:45 Ответить
какое подзрение, на бутылку
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19.01.2023 11:36 Ответить
РигоАналів з опожопоблоку чекаємо з грошима московськими для застави під агентів кремля!!
Судді зараз теж, заведуть рака за камінь… Усьо ж Па закону…
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19.01.2023 11:56 Ответить
Її вже затримали чи це поки ще віртуально ?
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19.01.2023 11:58 Ответить
ни злости, ни жалости. только рвотный рефлекс.
для того жила?
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19.01.2023 12:26 Ответить
Теперь пусть внедряет стандарты на параше.
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19.01.2023 12:46 Ответить
 
 