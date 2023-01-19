Внедряла стандарты образования РФ: директору школы на Херсонщине сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. ФОТО
При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры директору школы в Херсонской области сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что женщина, имея опыт в области образования, приняла предложение от представителей вооруженных формирований и оккупационных властей по заниманию должности директора так называемого "государственного бюджетного образовательного учреждения Херсонской области "Никольская школа" Белозерского муниципального округа".
"На занимаемой должности с июля 2022 года она внедряла стандарты образования государства-агрессора и пропагандировала оккупацию Украины. Под ее руководством в школе была изъята учебная программа по украинскому языку и всем украиноведческим дисциплинам, введено изучение русского, истории и географии россии.
Поклонница "русского мира" проводила целенаправленную милитаризацию образования детей и молодежи, склоняла к этому подчиненных педагогов и преследовала коллег, публично проявлявших свою украинскую национальную идентичность.
Для того чтобы "профессионально" внедрять политику русификации она прошла курсы по повышению квалификации работников образования, организованные "министерством просвещения российской федерации" в Москве", - говорится в сообщении.
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Судді зараз теж, заведуть рака за камінь… Усьо ж Па закону…
для того жила?