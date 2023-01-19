Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: ракетный удар по Лиману и удары с "Градов" по Авдеевке. ФОТОрепортаж

За сутки под обстрелами находились 16 населенных пунктов Донетчины. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть раненые граждане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под прицелом рашистов оказались города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Лиман, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, села Красногоровка, Веселое, Ивановское, Времовка, Карловка, Нескучное, Плещеевка, Хромово.

Армия РФ ударила из авиации, ЗРК "С-300", "Градов", "Ураганов", артиллерии, минометов, танков.

"Уничтожены и повреждены 29 гражданских объектов - 25 жилых домов, помещение исправительной колонии, неработающая электроподстанция, газовая труба, автомобиль. Также из авиации враг бил по селам Времовка и Нескучное. Из "Ураганов" обстрелял поселок Нелиповка. Во всех случаях информация о жертвах и повреждениях не поступала. Ракетой "С-300" россияне ударили по Лиману, попали в объект инфраструктуры. Кроме того, девять обстрелов пережила Авдеевка. Оккупанты били по городу из "Градов" и артиллерии. Разрушения получили 9 многоквартирных и 8 частных домов, ранен гражданский житель", - говорится в сообщении.

В результате вражеских атак есть травмированные в городе Часов Яр, селах Хромово и Ивановское.

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