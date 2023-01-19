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Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области. ФОТОрепортаж

В РФ сообщают, что в Белгородской области под обстрел попало село Долгое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Внедряла стандарты образования РФ: директору школы на Херсонщине сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. ФОТО

Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области 01
Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области 02
Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области 03

взрыв (6749) россия (95546) Белгород (449)


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Топ комментарии
+7
Опять в сарай ) наверно Химарс. Кацапня сказочные долбоебы, в их байки только биомасса и верит.
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19.01.2023 12:54
+6
Похєр.
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19.01.2023 12:54
+6
Та у кацапів у кожній "дєрєвні" таких ізб як лайна в громадській вбиральні 😊 Можна викласти такі ж самісінькі фото з любої дєрєвні десь з-за Урала і підписати що "нацики вдарили з HIMARS
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19.01.2023 13:02
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Знову самі себе..... От же ж жопорукі....
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19.01.2023 12:51 Ответить
Похєр.
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19.01.2023 12:54 Ответить
Опять в сарай ) наверно Химарс. Кацапня сказочные долбоебы, в их байки только биомасса и верит.
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19.01.2023 12:54 Ответить
Кацапи думають,що обстрілюючи курятники та свинарники вони достатньо мотивують "івашок" "родіну засчісчать". Дебіли.
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19.01.2023 13:00 Ответить
Та у кацапів у кожній "дєрєвні" таких ізб як лайна в громадській вбиральні 😊 Можна викласти такі ж самісінькі фото з любої дєрєвні десь з-за Урала і підписати що "нацики вдарили з HIMARS
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19.01.2023 13:02 Ответить
да и ***** на вас лаптеёбы........................
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19.01.2023 13:03 Ответить
так це стандартна *********** дєрьовня де побували рузькі чмобіки
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19.01.2023 13:05 Ответить
Потерпите, кацапы, скоро мы вас денацифицируем (это слово для вас сложно, но постарайтесь прочитать его по слогам) и демилитаризируем (то же самое), и вам станет хорошо...
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19.01.2023 13:08 Ответить
А они с неподдельным недоумением будут скулить: - "А нас за что?".
Тупость и подлость там неистребимы.
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19.01.2023 13:16 Ответить
Понажирались бояри і почали відстрілюватись від хвашистіф, а шо? А може с колчаковських хронтов хтось вернувся без голови
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19.01.2023 13:19 Ответить
Апять "самострєл"... какая досада.
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19.01.2023 13:20 Ответить
Не кацапы. а валянки...Постеснялись бы выставлять на показ трущобы позапрошлого века.
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19.01.2023 13:27 Ответить
вау! а когда крембль?
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19.01.2023 13:35 Ответить
Херачат с лугондонии, по заявкам фсб. Почему-то курскую и брянскую с Черниговской и Сумской не обстреливают?
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19.01.2023 14:03 Ответить
А вы свято верили, что в ваши дома никто не посмеет послать вам привет? Это только вы будете убивать других и разрушать их дома? "Великая" рассея! Уроды!
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19.01.2023 14:33 Ответить
От здивували, пора вже звикнуть. От якби жахнули по мацкві.....
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19.01.2023 14:50 Ответить
смотрю и вспоминаю, как в мацкве гебня подрывала по утрам целые подъезды с людьми спящими
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19.01.2023 15:58 Ответить
Кацапня живе як худоба у хліву.
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19.01.2023 16:08 Ответить
 
 