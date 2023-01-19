Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области. ФОТОрепортаж
В РФ сообщают, что в Белгородской области под обстрел попало село Долгое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Игорь Троцко
показать весь комментарий19.01.2023 12:54
+6 Имярек
показать весь комментарий19.01.2023 12:54
+6 Віктор Григорович #485959
показать весь комментарий19.01.2023 13:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупость и подлость там неистребимы.