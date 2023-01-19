Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области. ФОТОрепортаж

В РФ сообщают, что в Белгородской области под обстрел попало село Долгое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается", - говорится в сообщении.

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