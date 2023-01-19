В войне Россия хаотично использует мины и самодельные взрывные устройства, запрещенные Женевской конвенцией, - Генштаб. ФОТО

В результате войны Украина с 2014 года получает первенство в мире по объему заминированной территории. Россияне активно используют против украинских военных и гражданских жителей запрещенные взрывоопасные предметы.

Об этом сообщил представитель Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия INFORM.

"Война России против Украины, как перманентный террористический акт, уникальна тем, что Россия совершает его не просто сознательно и показательно, но и кичится и хвастается своими действиями. Одним из проявлений этого является массовое и хаотичное использование Россией мин и самодельных взрывных устройств, запрещенных Конвенцией о конкретных видах обычного оружия 1980 года. Хотя Россия является участником этого документа и взяла на себя предусмотренные им обязательства", - отметил Рудык.

Российские военные используют мины-ловушки, устанавливаемые на местности. На них кладут предмет, который вызывает интерес у человека (в частности, ребенка), и побуждает человека поднять предмет или игрушку и воспользоваться.

"Приведенные факты являются нарушением: четвертого Международного договора; Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года, которая предусматривает обязанность государств-участников никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины; положений третьего договора - Конвенции о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или обладающими неизбирательным действием, 1980 г.; Протокола II "О запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", - сообщил Рудык.

Также он сообщил, что такие самодельные взрывные устройства и минные ловушки не убивают, однако наносят ужасающие увечья.

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