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80% нацпарка "Святі гори" в Донецкой области уничтожены во время боевых действий. ФОТО

В Донецкой области практически полностью уничтожен национальный парк "Святі гори". Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около пяти с половиной миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня из-за действий российских оккупантов 80% этого парка уничтожено. Вместо лесов местами сожженная черная земля. Большие убытки понесла инфраструктура парка - уничтожены или разворованы транспортные средства, компьютерная техника, другое оборудование. Уничтожено до 60-70% сосновых насаждений -  около 5 тыс. га лесов. Примерная стоимость ущерба имуществу парка уже составляет около 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и из-за рисков для жизни людей его деятельность была приостановлена.

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80% нацпарка Святі гори в Донецкой области уничтожены во время боевых действий 01
80% нацпарка Святі гори в Донецкой области уничтожены во время боевых действий 02

экология (1608) Донецкая область (9656) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Екстрім парк
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19.01.2023 13:16 Ответить
на теріконах заново вибудують
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19.01.2023 13:23 Ответить
Промількнула інфа, що наші залізничники- привіт серлєщу- перевозили з кацапії зброю для рос.армії
І СБУ бакланівське "не бачило"
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19.01.2023 13:38 Ответить
На вас кацапські ІПСО працюють. І не тільки на вас. Бо в бою вони перемогти не можуть. На жаль.
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20.01.2023 22:16 Ответить
По тв показували.
Це ще одне досягнення зеленського.
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21.01.2023 08:51 Ответить
..за Совка ще, був там у піонертаборі "Донець", там справді гарна природа була, навіть свій мікроклімат якийсь, така собі зменшена версія природнього масиву над Дніпром у районі Трахтемирова-Каніва..
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19.01.2023 13:44 Ответить
А чому таке формулювання: - під час бойових дій? Це можна трактувати, як і вина наша власна? Цензор працюй зі своїми журналістами..... Москальська ***** приперлася з війною, все розбомбила, навіть святогірські москало-патріархальні місця. А тут примарне - в результаті бойових дій!
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19.01.2023 13:48 Ответить
Треба писати росіяни знищили! Вони в усьому винні.
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19.01.2023 14:36 Ответить
Бачити спалені кацапські "Урагани" приємно.
Отак буває коли клоуна вибирають президентом.
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20.01.2023 14:01 Ответить
 
 