80% нацпарка "Святі гори" в Донецкой области уничтожены во время боевых действий. ФОТО

В Донецкой области практически полностью уничтожен национальный парк "Святі гори". Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около пяти с половиной миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня из-за действий российских оккупантов 80% этого парка уничтожено. Вместо лесов местами сожженная черная земля. Большие убытки понесла инфраструктура парка - уничтожены или разворованы транспортные средства, компьютерная техника, другое оборудование. Уничтожено до 60-70% сосновых насаждений - около 5 тыс. га лесов. Примерная стоимость ущерба имуществу парка уже составляет около 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и из-за рисков для жизни людей его деятельность была приостановлена.

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