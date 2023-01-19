После назначения послом более 3 недель назад Илащук до сих пор не отбыла в Болгарию. ДОКУМЕНТ
Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что по состоянию на 17 января новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Украины в Болгарии Олеся Илащук не приступила к исполнению служебных обязанностей и не отбыла в Республику Болгария.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Українські Новини, ссылаясь на ответ МИД.
"[...] относительно новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Болгария А.К. Илащук сообщаем следующее.
- Госпожа Посол не приступила к исполнению служебных обязанностей.
- Соответствующий приказ МИД о направлении в Посольство Украины в Республике Болгария в связи с назначением на должность посла не подготовлен.
- Госпожа посол не отбыла в Республику Болгарию.
В настоящее время осуществляется процедура оформления А.К. Илащук в долгосрочную командировку", - указано в ответе министерства на информационный запрос.
"Прошло более 3 недель как Зеленский назначил сексолога Олесю Илащук послом в Болгарию. Но она до сих пор не отбыла к месту службы. Более того, МИД даже не подготовил приказ о направлении ее в Болгарию и продолжает оформление долгосрочной командировки. Похоже, ждут пока утихнет скандал. Олеся Илащук не имеет опыта дипломатической и государственной службы, но есть опыт работы сексологом", - отмечает издание.
Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.
СМИ выяснили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.
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Ті одиночки-зебіли, які помітять, про себе подумають (навряд чи відпишуться) щось штибу "а призначили же Генпрокурора без юридичної освіти"...
Буданов: В начале вторжения Киев выстоял благодаря шпиону-банкиру, которого убила СБУ в марте
Мнения / Общество 19-янв, 02:159 4 224 0
Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).
Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведовательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания».
В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.
«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», - объяснил Буданов в интервью WSJ.
Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
«Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах», - отметил Буданов.
По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.
Накануне вторжения, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.
Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.
«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», - сказал Буданов.
После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.
Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.
«Ну, черт возьми. Раз Родина сказала «надо», я поеду», - сказал он одному из своих охранников.
Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече.
В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.
Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.
Киреев был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве. Его могила находится рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины.
І чим віддячив ЗЕ ? Послав туди якусь єрмаковську шалаву
А то там є в тому зеленому барахлі
Яка Болгарія!
1. сексологиня еще не приступила к исполнению своих обязанностей.
2. приказ о исполнении обязанностей еще не подготовлен.
Подпись - начальник кадров МИД
Это точно МИД?