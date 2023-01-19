После назначения послом более 3 недель назад Илащук до сих пор не отбыла в Болгарию. ДОКУМЕНТ

Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что по состоянию на 17 января новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Украины в Болгарии Олеся Илащук не приступила к исполнению служебных обязанностей и не отбыла в Республику Болгария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Українські Новини, ссылаясь на ответ МИД.

"[...] относительно новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Болгария А.К. Илащук сообщаем следующее.

Госпожа Посол не приступила к исполнению служебных обязанностей. Соответствующий приказ МИД о направлении в Посольство Украины в Республике Болгария в связи с назначением на должность посла не подготовлен. Госпожа посол не отбыла в Республику Болгарию.

В настоящее время осуществляется процедура оформления А.К. Илащук в долгосрочную командировку", - указано в ответе министерства на информационный запрос.

"Прошло более 3 недель как Зеленский назначил сексолога Олесю Илащук послом в Болгарию. Но она до сих пор не отбыла к месту службы. Более того, МИД даже не подготовил приказ о направлении ее в Болгарию и продолжает оформление долгосрочной командировки. Похоже, ждут пока утихнет скандал. Олеся Илащук не имеет опыта дипломатической и государственной службы, но есть опыт работы сексологом", - отмечает издание.

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ выяснили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

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