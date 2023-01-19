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После назначения послом более 3 недель назад Илащук до сих пор не отбыла в Болгарию. ДОКУМЕНТ

Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что по состоянию на 17 января новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Украины в Болгарии Олеся Илащук не приступила к исполнению служебных обязанностей и не отбыла в Республику Болгария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Українські Новини, ссылаясь на ответ МИД.

"[...] относительно новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Болгария А.К. Илащук сообщаем следующее.

  1. Госпожа Посол не приступила к исполнению служебных обязанностей.
  2. Соответствующий приказ МИД о направлении в Посольство Украины в Республике Болгария в связи с назначением на должность посла не подготовлен.
  3. Госпожа посол не отбыла в Республику Болгарию.

В настоящее время осуществляется процедура оформления А.К. Илащук в долгосрочную командировку", - указано в ответе министерства на информационный запрос.

После назначения послом более 3 недель назад Илащук до сих пор не отбыла в Болгарию 01

"Прошло более 3 недель как Зеленский назначил сексолога Олесю Илащук послом в Болгарию. Но она до сих пор не отбыла к месту службы. Более того, МИД даже не подготовил приказ о направлении ее в Болгарию и продолжает оформление долгосрочной командировки. Похоже, ждут пока утихнет скандал. Олеся Илащук не имеет опыта дипломатической и государственной службы, но есть опыт работы сексологом", - отмечает издание.

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ выяснили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

Читайте также: ОП планирует отозвать нового посла в Болгарии Илащук, - журналист Шлинчак

Автор: 

Болгария (655) МИД (6950) посол (1800)


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Топ комментарии
+63
Ну так напевно були не закінченні справи в саунах Києва.
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19.01.2023 13:43
+50
Скажіть хто-небудь, коли оце б.ядство закінчиться? Тож сказали вже, що відмінили її призначення, тепер - ще не відправили, а звання бачу присвоїли "ПОСОЛ"....так я й питаюся - шо воно робиться?
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19.01.2023 13:44
+33
Мабуть виявилося, що за її призначенням послицею стоїть дуже багато посадовців. А "віддячити" потрібно кожному окремо, тут не працює "сеанс одночасної гри"
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19.01.2023 13:49
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так напевно були не закінченні справи в саунах Києва.
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19.01.2023 13:43 Ответить
Мабуть виявилося, що за її призначенням послицею стоїть дуже багато посадовців. А "віддячити" потрібно кожному окремо, тут не працює "сеанс одночасної гри"
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19.01.2023 13:49 Ответить
Та не, просто так - дороже, а ведь "зубожилы"...
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19.01.2023 14:18 Ответить
Хватит праздновать,работай иди...
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19.01.2023 13:57 Ответить
+ 100!

"долгие проводы - лишние сльозы"

.
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19.01.2023 14:00 Ответить
У неї в Україні ще багато роботи за своєю прямою спеціальністю, дипломатія то таке, може і почекати.
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19.01.2023 14:05 Ответить
Чакри досі прочищає?
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19.01.2023 15:02 Ответить
За курсову підготовку практичних занятть з предмету "Орального стимулювання" гроші із студенток зібрані. Не повертати же кошти. Треба відпрацювать семінар-практикум, дипломи видати...
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19.01.2023 15:49 Ответить
«госпожа посол « ⁉️Имея ,сотни грамотных и с опытом дипломатов , агент «козырь» назначает какую-то ************🤮
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19.01.2023 18:47 Ответить
Скажіть хто-небудь, коли оце б.ядство закінчиться? Тож сказали вже, що відмінили її призначення, тепер - ще не відправили, а звання бачу присвоїли "ПОСОЛ"....так я й питаюся - шо воно робиться?
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19.01.2023 13:44 Ответить
не кіпішуйте, відповіді ніхто вам не дасть, а пан Дєрмак при цьому потирає руки і вже в кітелі зробив додаткову дигочку.
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19.01.2023 13:49 Ответить
...і прикро, а в Болгарії зара заводик запрацював для нас 155...кончені
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19.01.2023 14:00 Ответить
Це просто ********
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19.01.2023 13:54 Ответить
ти дарма запитуєш, твоє запитання ніхто з тих, кого воно стосується - а саме: 73/43%зебілів - вони просто не помітять і проігнорують.
Ті одиночки-зебіли, які помітять, про себе подумають (навряд чи відпишуться) щось штибу "а призначили же Генпрокурора без юридичної освіти"...
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19.01.2023 13:56 Ответить
Та я вже без іллюзій, в тому сенсі що призначили, відмінили, не відправили....хоча б отут зрозуміти.
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19.01.2023 13:58 Ответить
А що, *****, не так???? Без освіти генпрокурором - *******!!! Там ще і пОслів перевірити , то така ж херня виявиться. ПНХ!
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19.01.2023 14:28 Ответить
Зєбіл, не всртся з натуги)))
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19.01.2023 15:08 Ответить
та не Посол, а пОслиця оманського Ішака
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19.01.2023 14:01 Ответить
Так цейво,...як його. Я ж і питаю і в себе і у форумчан. Ще раз. Призначили по тихому (без процедури, бо інакше б не призначили), пішов кіпіш - відмінили, тоді на підставі чого присвоїли "ПОСЛА"(спец.звання), не відправили, не призначили на посаду (посада і чин штуки різні)....Так виходить Посла дали, а вона шлангує і прогулює роботу....Ну взагалі ШО ЦЕ?
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19.01.2023 14:13 Ответить
Третью неделю "отсасывает" назначение.
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19.01.2023 14:30 Ответить
...за три нєдєлі мона ....ну ми знаєм
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19.01.2023 14:32 Ответить
...ослицею оманського ішака-так правильніше буде...
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19.01.2023 15:50 Ответить
Посол посол шаритись по бутікам.
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19.01.2023 13:46 Ответить
треба прілічно одється - за границю їде
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19.01.2023 14:03 Ответить
...мишкевич сьодня в ударі...дякую
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19.01.2023 14:17 Ответить
Шопінгує чи жопігує?
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19.01.2023 14:36 Ответить
одне другому не мішає-спершу жопігує, потім шопінгує...є за що
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19.01.2023 15:51 Ответить
Валізи збирає. Не може вирішити, що брати, чи щось сексуальне, чи щось офіційне. Просто ще не знає чим саме буде займатися, чи секасом чи дипломатією.
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19.01.2023 13:46 Ответить
Перед виїздом намагається зв'язати до купи концептуальні поняття "лоббі" і "152 мм" 😁😂
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19.01.2023 13:49 Ответить
Угу. Болгари ж не думали, що фразу "беріть, скільки влізе" в ОП-і ото так зрозуміють...
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19.01.2023 14:08 Ответить
Дальше лобок "дипломатична" підготовка не просунулась...або просунулась
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19.01.2023 15:56 Ответить
Эта фееричная история к вопросу о вхождении нас в клуб цивилизованных государств ( ЕС ) и вообще нашем отношении к дипломатической службе и назначению на высокие государственные должности...
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19.01.2023 13:46 Ответить
Хто призначив???
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19.01.2023 13:47 Ответить
Свого часу гогілашвілі теж хтось призначив. Питання треба ставити - хтось відповість? 😡
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19.01.2023 13:51 Ответить
Без Зе з Гогілашвілі не обійшлося.
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19.01.2023 14:30 Ответить
Швондер? нє...?
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19.01.2023 13:55 Ответить
дєрмак, йєс.
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19.01.2023 14:20 Ответить
..фаворитка дермака, фаворита Найвэлычнившивого, просто ещё подчищает концы перед новой миссией
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19.01.2023 13:47 Ответить
Кто в сбу помогал и помогает сейчас кацапне? Где ответ?

Буданов: В начале вторжения Киев выстоял благодаря шпиону-банкиру, которого убила СБУ в марте

Мнения / Общество 19-янв, 02:159 4 224 0

Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».

В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведовательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания».

В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.

«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», - объяснил Буданов в интервью WSJ.

Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

«Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах», - отметил Буданов.

По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.

Накануне вторжения, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.

Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.

«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», - сказал Буданов.

После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.

Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.

«Ну, черт возьми. Раз Родина сказала «надо», я поеду», - сказал он одному из своих охранников.

Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече.

В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.

Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.

Киреев был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве. Его могила находится рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины.
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19.01.2023 13:47 Ответить
Мабуть десь відпочиває.
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19.01.2023 13:48 Ответить
Коли у зелених зашквар вони тупо ховають голови у пісок і чекають поки все стихне.
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19.01.2023 13:49 Ответить
Найпарадоксальніше, що це спрацьовує
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19.01.2023 14:04 Ответить
Може Іванка прикордонниця випередила, поки Олеська шмарклі жувала.)
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19.01.2023 13:49 Ответить
Про Іванку вже майже забули. Хочуть щоб і з послицею так само відбулося.
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19.01.2023 13:55 Ответить
Назначение этой персоны - это огромный позор, а учитывая важность Болгарии в плане помощи ВСУ, то еще и диверсия.
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19.01.2023 13:53 Ответить
По їхнім справам впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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19.01.2023 13:57 Ответить
Була стаття, як нас виручила Болгарія. Стільки допомоги надали..
І чим віддячив ЗЕ ? Послав туди якусь єрмаковську шалаву
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19.01.2023 13:53 Ответить
Зеля каже одне, а робить навпаки.
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19.01.2023 13:58 Ответить
то в нього психічний розлад ?
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19.01.2023 14:00 Ответить
Від цього і розлад в країні.
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19.01.2023 14:01 Ответить
,але було тут,що її призначення відкликано.
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19.01.2023 14:04 Ответить
Думаєте кращу заміну знайдуть ?
А то там є в тому зеленому барахлі
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19.01.2023 14:16 Ответить
Зеленого досить, став колір болотним, гнилим. Наразі переходити таки до жовто блакитного, справжнього, українського.
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19.01.2023 14:50 Ответить
У нас ще, багато урологів...
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19.01.2023 15:19 Ответить
Так може вона там усім і віддяче
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19.01.2023 15:11 Ответить
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19.01.2023 13:54 Ответить
Позорники
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19.01.2023 13:55 Ответить
не може визначитись із набором секс-іграшок
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19.01.2023 13:56 Ответить
то може й не треба її туди пхати (я про Болгарію))))) (гусари мовчіть!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.01.2023 13:57 Ответить
Напевно відправили на курси в Трускавець і в прискореному темпі з сексологині роблять послицю.
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19.01.2023 13:58 Ответить
То просто ще сілікон а цицьках не сформувався
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19.01.2023 14:02 Ответить
Надо же всех причастных к назначению "отблагодарить", как следует...
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19.01.2023 14:11 Ответить
через рік-два (два точно, тому що пенсія нараховується за 24 місяці) ми взнаємо, що нам "локшину на вуха навісили".... І не кажіть потім, що я Вас не попереджав!
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19.01.2023 14:14 Ответить
У нее осталась еще куча необкончаных тел. Ой, неоконченных дел...
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19.01.2023 14:18 Ответить
Тьфу,***.
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19.01.2023 14:19 Ответить
Не всім ще відсосала в києві!
Яка Болгарія!
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19.01.2023 14:20 Ответить
cосёт ?
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19.01.2023 14:20 Ответить
Не ганьбіться. Приберіть цю діваху з Окружної і назначте нормального посла!
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19.01.2023 14:25 Ответить
по ходу вырабатыват стратегию-анальный секс,оральный,бдсм и всякая **********............................................позорище...........
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19.01.2023 14:29 Ответить
Шапіто 95
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19.01.2023 14:30 Ответить
Возможно посла вызвали "на ковер" и забыли вернуть?
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19.01.2023 14:34 Ответить
Пані посол досі не в Болгарії ? Ну мабуть в Україні просто дешевше тріпер лікувати ))
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19.01.2023 14:38 Ответить
Походу посол узнал что его месячная зарплата будет 30-35 тыс гривен в месяц и решил вернуться на предыдущее место работы с зарплатой 30-35 тыс гривен в день.
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19.01.2023 14:43 Ответить
Еще не все ее клиенты удовлетворены на долгий срок наперед,процесс расставаний немного затянулся.
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19.01.2023 14:44 Ответить
Ви нє понімаєтє! Ето другоє - ***** в посольствє єто жє такой креатів!
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19.01.2023 14:53 Ответить
Дермак не відпускає
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19.01.2023 14:59 Ответить
Будуть виготовлювати наказ про направлення посла - сексопатолога ще рік-два. А та і прогулює виходить незаконно, тобто звільнити її за прогул неможливо. Цікаво яка зарплата іде цьому фахівцю з мін'єту чи виконує хтось обов'язки посла у Болгарії ? Всі працівники сексіндустрії і рядові дипломати заздять їй лютою заздрістю. Зато бюджету України да ще у військовий час, не позаздриш.
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19.01.2023 15:05 Ответить
поСОСОЛ ))))) орбану отправте эту пососаку ))) пусть ему мозг через *** высосет )))) или ****** до инфаркта )))
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19.01.2023 15:10 Ответить
Кафка такого не мог предвидеть - МИД Украины официально заявил, что

1. сексологиня еще не приступила к исполнению своих обязанностей.
2. приказ о исполнении обязанностей еще не подготовлен.

Подпись - начальник кадров МИД

Это точно МИД?
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19.01.2023 15:21 Ответить
Ще не всі консультації по сексу зробила.
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19.01.2023 15:28 Ответить
Обсьор за обсьором... Дай боже щоб Болгарія та болгари розуміли різницю між народом України та отією ******** з 95 кварталу та трускавецького вишу.
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19.01.2023 15:32 Ответить
Логіка цього призначення у гундосу досить проста - якщо керівництво країною здійснюю я, комедіант, який не має фахової підготовки, освіти та таланту, то чому б не призначити послом у країну НАТО сексологіню
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19.01.2023 15:38 Ответить
Нормально так пристроили девку на хлебное место.
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19.01.2023 16:16 Ответить
Вроде конечно все прилично или официально тут. Но все время лезет в голову, читая про это и эту, старинная приговора ушедших лет. ,, Одна баба в бубен била, а другая в куй трубила,,.
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19.01.2023 16:18 Ответить
******** шапіто.
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19.01.2023 17:35 Ответить
Шапіто як шапіто. Вирішили ліжка попереставляти.
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19.01.2023 17:58 Ответить
 
 