В Грузии прощаются с Вахтангом Кикабидзе, по решению семьи гроб покрыли украинским и грузинским флагами. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 19 января, в Тбилиси проходят похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он будет похоронен, по своему завещанию, на старом Верийском кладбище, рядом с матерью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на life.nv.ua.

После панихиды в храме Кашвети с утра 19 января его гроб был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания. Планируется, что на прощальной церемонии появится министр культуры Александр Ткаченко и зачитает заявление президента Владимира Зеленского. Об этом ранее сообщили в посольстве Украины.

Гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами - грузинским и украинским. Как сообщают грузинские СМИ, это было решение семьи.

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Легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет.









Ранее Кикабидзе называл войну РФ против Украины настоящим геноцидом и говорил, что уже был в Украине после начала полномасштабной агрессии.

"Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, ничего нет. Все сравняли с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда подрівают роддомы, детские сады. У меня язык не поворачивается", - говорил Кикабидзе.

Путина Кикабидзе сравнивал со Сталиным, который "половину интеллигенции перестрелял в свое время". В своих интервью артист не раз говорил, что поддерживает украинский народ в борьбе с оккупантами.

Также ранее актер передал деньги от юбилейного концерта на ВСУ.