Бюро экономической безопасности передало ВСУ изъятую технику на 112 млн грн. ФОТО

Бюро экономической безопасности Украины передало подразделениям Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины компьютерную технику и средства связи стоимостью 112 млн грн.

Смартфоны, планшеты и ноутбуки известного мирового бренда будут использованы в реализации проекта ВСУ "Глаза Ястреба" и помогут военным в выполнении поставленных боевых задач. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр БЭБ.

Как отмечается, техника была изъята детективами БЭБ в группы лиц, при содействии должностных лиц Закарпатской таможни Гостаможслужбы, завезли товары с нарушением таможенных правил через границу Украины. Не задекларировав товар, перевозчик уклонился от уплаты НДС и пошлины, что привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

"Телефоны, планшеты и ноутбуки, незаконно ввозимые в Украину, на 112 млн грн арестованы. В настоящее время лицу совершившему перемещение товаров на таможенную территорию Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренно от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.



