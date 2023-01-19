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Бюро экономической безопасности передало ВСУ изъятую технику на 112 млн грн. ФОТО

Бюро экономической безопасности Украины передало подразделениям Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины компьютерную технику и средства связи стоимостью 112 млн грн.

Смартфоны, планшеты и ноутбуки известного мирового бренда будут использованы в реализации проекта ВСУ "Глаза Ястреба" и помогут военным в выполнении поставленных боевых задач. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр БЭБ.

Как отмечается, техника была изъята детективами БЭБ в группы лиц, при содействии должностных лиц Закарпатской таможни Гостаможслужбы, завезли товары с нарушением таможенных правил через границу Украины. Не задекларировав товар, перевозчик уклонился от уплаты НДС и пошлины, что привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

"Телефоны, планшеты и ноутбуки, незаконно ввозимые в Украину, на 112 млн грн арестованы. В настоящее время лицу совершившему перемещение товаров на таможенную территорию Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренно от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности передало ВСУ изъятую технику на 112 млн грн 01
Бюро экономической безопасности передало ВСУ изъятую технику на 112 млн грн 02

ВСУ (6587) Бюро экономической безопасности (206)


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Ого, расследование еще даже не завершено и дойдет ли оно до суда, не известно, а вещ. доков уже нет) А потом решением какого то суда, из бюджета будет возращена полная стоимость "утраченного") На реализацию товара даже тратится не придется) Ну хоть так, ведь могли какому то магазину по дешевке подогнать...
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19.01.2023 16:19 Ответить
Навіть БЕБ теж охранка, вона вилучає техніку тільки у тих корупціонерів та злодіїв хто не догодив Зеленському. Так що найшвидше це буде експропріація у всіх крім СН.
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19.01.2023 16:20 Ответить
це ви і на один процент не відпрацюівли аби ви обійшли тіки одну таможню або один порт в радіусі 1 км наприклад ягодинську таможню аби завітали додом до любого таможніка і заглянули в його гараж ця сума вирослаб на 1000 000 процентів
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19.01.2023 16:22 Ответить
У волонтерів відібрали?
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19.01.2023 16:54 Ответить
Цікаво, а до армії цей конфіскат дійшов? Чи як зазвичай з гуманітаркою?
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20.01.2023 20:15 Ответить
 
 