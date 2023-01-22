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Враг обстреливает Купянск и Волчанск. Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.

В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорванных боеприпасов продолжают страдать мирные жители. Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Синегубов добавляет, что на линии столкновения наши защитники крепко удерживают свои позиции и уничтожают оккупантов.

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Враг обстреливает Купянск и Волчанск. Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - ОВА 01
Враг обстреливает Купянск и Волчанск. Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - ОВА 02
Враг обстреливает Купянск и Волчанск. Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - ОВА 03

Автор: 

минирование (1446) обстрел (27129) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559) Купянск (631)


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а де всепереможний Гайдай з Кремінною?
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22.01.2023 08:59 Ответить
 
 