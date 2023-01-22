Враг обстреливает Купянск и Волчанск. Два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.

В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорванных боеприпасов продолжают страдать мирные жители. Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Синегубов добавляет, что на линии столкновения наши защитники крепко удерживают свои позиции и уничтожают оккупантов.

Смотрите также: Последствия обстрелов Купянска 19 января: Россияне ударили по школе. ФОТОрепортаж





