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Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам Запорожской области.

В результате взрыва в Лежином пострадали дома людей и инфраструктура села. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки", - говорится в сообщении.

По словам Старуха, утром снова обстреляна многострадальная Камышеваха: разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.

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Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА 01
Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА 02
Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА 03
Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА 04
Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА 05

Автор: 

армия РФ (19210) обстрел (27129) ракеты (3569) Запорожская область (3079) Старух Александр (145)


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Когда уже наши орли откроют охоту на с300 и с400 орки не много угомонились би с обстрелами надеюсь
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22.01.2023 11:43 Ответить
орки эрефи-********** должны иметь аналогичные последствия и жить в развалинах...
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22.01.2023 11:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.01.2023 12:08 Ответить
Что там со спутников нифига не видно или уже не кому за пусковыми установками охотится.
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22.01.2023 15:18 Ответить
 
 