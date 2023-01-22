Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам Запорожской области.

В результате взрыва в Лежином пострадали дома людей и инфраструктура села. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки", - говорится в сообщении.

По словам Старуха, утром снова обстреляна многострадальная Камышеваха: разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.

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