Враг ударил ракетами С-300 по Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам Запорожской области.
В результате взрыва в Лежином пострадали дома людей и инфраструктура села. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки", - говорится в сообщении.
По словам Старуха, утром снова обстреляна многострадальная Камышеваха: разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.
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Александр Безфамильниц #551959
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