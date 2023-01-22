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Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме. ФОТОрепортаж

Генерал армии США Кейт Келлог и делегация американских военных посетили освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - написал он.

Синегубов рассказал, что обсудил с генералом США вопрос дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе.

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"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", - добавил глава региона.

Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 01

Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 02
Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 03
Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 04
Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 05
Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 06
Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме 07

Автор: 

визит (3081) США (26637) Харьковщина (5577) Изюм (270) Синегубов Олег (559) генерал (66)


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то добре. ще один лобіст інтересів України зайвим не буде
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22.01.2023 16:29 Ответить
Я просто представить боюсь, что бы сделали эти натовцы с мальчиками в трусиках, которые мирно увозили стиралки, вовремя успев эвакуироваться
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22.01.2023 16:39 Ответить
Рекогносцировка проведена.
Чекаємо на важке наступальне озброєння від американських друзів для остаточного вирішення сруського питання в Україні.
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22.01.2023 16:51 Ответить
Ну і тепер Американцям треба зробити висновки?
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22.01.2023 18:40 Ответить
А в цей час Зе влада наживається на війні і сумління їм не докоряє ...
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26.01.2023 23:13 Ответить
 
 