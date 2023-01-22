Американский генерал Келлог и делегация военных побывали в Изюме. ФОТОрепортаж
Генерал армии США Кейт Келлог и делегация американских военных посетили освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", - написал он.
Синегубов рассказал, что обсудил с генералом США вопрос дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе.
"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", - добавил глава региона.
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