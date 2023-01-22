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Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА. ФОТОрепортаж

харківщина

22 января вследствие обстрела Харьковщины погибла женщина и ранен мужчина. Также разрушения получили хозяйственные постройки и кладбище.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом", - говорится в сообщении.

Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

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Также в ОВА отметили, что сегодня (22.01.2023. - Ред.) под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА 01
Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА 02
Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА 03
Вследствие артобстрела в селе Петровка на Харьковщине погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина, - ОВА 04

Автор: 

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