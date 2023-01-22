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В Киевской области удалось разблокировать ледяной затор на Десне, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киевской области спасателям удалось разблокировать ледяной затор на Десне. По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе были проведены соответствующие работы для освобождения устья реки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там добавили, что продолжается постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях.

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В ГСЧС напомнили, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы образовался затор, повлекший повышение уровня воды. Из-за этого возникла угроза подтопления домовладений, расположенных вблизи реки.

На месте ликвидации чрезвычайной ситуации был создан оперативный штаб, куда вошли представители местных органов власти, спасатели, военные и полицейские.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимье. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

В Киевской области удалось разблокировать ледяной затор на Десне, - ГСЧС 01
В Киевской области удалось разблокировать ледяной затор на Десне, - ГСЧС 02
В Киевской области удалось разблокировать ледяной затор на Десне, - ГСЧС 03

Автор: 

ГСЧС (4966) Десна (21)


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Хм...А я чекав сюжет в єдиному лохомарафоні,як найвеличніший лазерами з очей розтопив лід на Десні.
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22.01.2023 22:46 Ответить
Мене бісить інше - навіщо туди людей посилать? Там же рухлива "льодова каша"! "Шурхне" під лід і він над головою зійдеться - ВСЕ! Дрони є тільки для висліджування браконьєрів що рибінспекції "відкупні" не заплатили?
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23.01.2023 01:39 Ответить
Вспомнил как при Яныке спустили плотину что бы обезопасить Кончу-Заспу и лед раздавил тысячи тонн рыбы.
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23.01.2023 07:37 Ответить
Кончу Заспу знову затопило ?
Цікаво чому туди не прилетіло ні одної кацапської ракети
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24.01.2023 16:07 Ответить
 
 