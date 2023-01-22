В Киевской области удалось разблокировать ледяной затор на Десне, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киевской области спасателям удалось разблокировать ледяной затор на Десне. По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе были проведены соответствующие работы для освобождения устья реки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там добавили, что продолжается постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях.

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В ГСЧС напомнили, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы образовался затор, повлекший повышение уровня воды. Из-за этого возникла угроза подтопления домовладений, расположенных вблизи реки.

На месте ликвидации чрезвычайной ситуации был создан оперативный штаб, куда вошли представители местных органов власти, спасатели, военные и полицейские.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимье. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.





