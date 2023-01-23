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В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В социальных сетях обсуждают видео, на котором люди в военной форме прикрепляют повестку прямо на входную дверь квартиры. После этого они фотографируют ее на телефон и уходят.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сайт ТСН.ua выяснял, насколько правомерны такие действия сотрудников центра комплектования и как на такое реагировать гражданам.

"Повестка должна быть вручена в руки лицу, которого она касается. Ведь человек должен знать свои права и обязанности. Поэтому просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку, должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые его могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением", — пояснил сайту ТСН.ua адвокат Александр Заруцкий.

Правозащитник Эдуард Багиров говорит, если люди в форме должны дождаться человека, которому принесли повестку, чтобы он поставил свою подпись о получении. Напомним, что повестки вручаются не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные.

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"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. Лицо, которое они вызывают, может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий для гражданина не будет. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже не имеет значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь — это отклонение от правил вручения повесток", — отметил Эдуард Багиров.

Также появилось видео, где повестки в здание приносят сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве. Женщины одетые в коммунальную униформу, объясняют, что задача носить повестки прописана у них в должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата.

В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно 01

Как сообщили ТСН.ua в КГГА, в настоящее время в Днепровском районе выясняют, действительно ли их представители на видео.

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Между тем, мы дозвонились по контактному телефону управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района. Оператор нам подтвердила, что их сотрудники разносят повестки.


В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно 02

"Да, наши дворники разносят повестки", – подтвердила нам оператор.

"Все должно быть в рамках закона. Дворники должны выполнять свою работу, а не подменять собой сотрудников военкомата. У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате", - объясняет сайту ТСН.ua Эдуард Багиров.

Он добавляет, чтобы повестки могли разносить коммунальщики, нужно это урегулировать на законодательном уровне. А пока это не сделано, то это неправомерно.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua тоже отмечает, что вручение повесток от коммунальщиков неправомерно.

"Повестки от дворников и оставленные на дверях квартир военными — это незаконно. Буквально неделю назад Генштаб давал разъяснение, что законно, а что незаконно в плане вручения повесток. Там было четко указано, что втыкание повестки в дверь — это незаконно, вбрасывание повестки в почтовый ящик – это незаконно, а вот вручение повестки под роспись – это законно. Законом определено, что у нас военкомат, правоохранительные органы, работодатели и местные советы – вот кто имеет право вручения повесток. Дворники – это незаконно, у них нет таких полномочий", – говорит Олег Жданов.

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В КГГА нам объяснили, что поручения разносить повестки дают военные, а коммунальщики, и не только они , выступают здесь только как техническое звено. За разъяснениями нам посоветовали обратиться к военным.

В свою очередь, в КГВА отказались комментировать ситуацию с повестками. Там отметили, что не могут давать оценку действиям людей на видео.

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что законодательством четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Ее могут вручить в любом месте.

"Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий/учреждений/организаций, в частности, учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов", — отмечал нам Сергей Попко.

То есть существует закон и его должны соблюдать все граждане Украины. Если есть нарушение закона, это регулирует Национальная полиция.

Автор: 

мобилизация (2762) повестка (153)


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Топ комментарии
+30
Радянщина... У найгірших її проявах.
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22.01.2023 23:28
+26
Ви на якому нароямку воюєте? Автомат доброе працює? Все добре?
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22.01.2023 23:34
+24
У чому радянщина ? У тому що на нас напали орки чисельністю у 3 рази більше нас і треба цій навалі також протиставити живу силу ? Чи-відіб'ємося з диванів ?
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22.01.2023 23:39
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Страница 3 из 3
ти також ідіот?
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23.01.2023 00:57 Ответить
Триста балів!!!
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23.01.2023 00:17 Ответить
Тепер "мужичкі" будуть ховатися в кущах не лише коли військового з папкою побачать, але й двірника
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23.01.2023 00:01 Ответить
Зате в кожного другого машина обклеєна з усіх боків добрими вечорами та кораблями
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23.01.2023 00:13 Ответить
Людей повинні мобілізувати на війскові заводи теж, вся країна має стати на війскові рельси
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23.01.2023 00:02 Ответить
или хотя бы по субботам бомберы рыть\приводить в порядок а не для галочки. а по воскресеньям стрелять. чисто для практики. ну или да снаряды полировать что ли.
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23.01.2023 02:20 Ответить
Портнова-Лавриновича правозахисники, повинні бути зформовані у окремий штурмовий батальйон, біля Авдіївки чи Бахмута!!
За три роки Закони треба було змінювати моноблоку у ВРУ, а не барижити БАБЛО на бітумі та електриці від ворогів!
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23.01.2023 00:05 Ответить
РАДЯНЩИНА є там де люди тупо не хочуть знати закон і свої права
Вони навіть пишаються тим що не знають своїх конституційних прав
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23.01.2023 00:08 Ответить
посилайте на фронт "правозахисників"!!!!
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23.01.2023 00:09 Ответить
Повеселив)))))
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23.01.2023 00:16 Ответить
Супер
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23.01.2023 00:39 Ответить
А той кончений правозахисник Україну не хоче захищати. Ьридіть ротом не в арміїї. Служить. . Чи він просьо чергова росконсерва. І відробляє бобло
Амнесі інтернешнл вже дотринділить
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23.01.2023 00:14 Ответить
Мне неприятно это говорить..., но защищать нужно не страну, а свои интересы !!!

Если государство хочет, что бы её защишали - она ( государство, страна ) должна создавать позитивные интересы для своих гражданам !!! Что бы им выгодно было рисковать ради неё ( своих интересов !)

Иначе это рабство ! А воевать за собственное рабство это не правильно !
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25.01.2023 19:50 Ответить
А Лозинському- хабарнику слабо повістку вручити? Чи просто взяти за шкуру і відправити рити окопи? Риба з голови гниє...Доки синочки можновладців не будуть воювати, - діла не буде!
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23.01.2023 00:16 Ответить
Взагалі - це тупа брехня... кажу вам як киянин - нема такого і не чув..
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23.01.2023 00:17 Ответить
Хлопці, я готовий віддати життя за Батьківщину, але поки що мене не беріть. Не люблю холод. Весни дочекаюсь, тоді можна й вмирати )
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23.01.2023 00:17 Ответить
Я теж до весни почекав би, жінка не вміє котел запускати))
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23.01.2023 01:03 Ответить
Всім на все в тому числі на закон насрати...І це у всіх сферах кажемо одне бачимо друге, а робиться трете.Війскоматам раніше було насрати на всіх то тепер ТЦК взагалі.Ми сміялися з сепарів, а тепер те саме в нас.
Замість того щоб по тв все роз'яснити,зробити красиву роботу щоб люди спокійно прийшли і без приколів в ТЦК ,все зробили навпаки взбісили громадськість і не довіру до влади.Ідіоти.Як в приказці застав дурака богу молиться він лобик розшебе.Люди всі офігівають.Навіщо кошмарити людей якщо можна зробити це правильно?Навіть ті добровольці які хотіли йти зараз дивляться на цю дичину і дивуються,навіть хлопці на нулі яких потрібно міняти дати відпочити офігівають від того що чудять тцк і ламають людей.Це лише доливає масла в огонь і робить розкол в суспільстві.Що далі довести до того що люди будуть почнуть битися з тцк і комісіями бо людям буде вже все рівно?На що цей цирк?На що цей градус ненависті і розколу?Спокійно проведіть мобілізацію.
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23.01.2023 00:25 Ответить
Ти увесь час тут на Цензорі -"суперпатріот"! А тут про повістки почув і під лавку сховався? "Надо шоб усье по правильному , менья не трогать, я полезній на діване"! Ух липке створіння..
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23.01.2023 01:36 Ответить
послать би нах. тих правозахисників... ні, краще на передову.
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23.01.2023 00:30 Ответить
З якої позиції фронту пишеш?
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23.01.2023 00:43 Ответить
А ти із якої?
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23.01.2023 01:37 Ответить
Вот тебе ...

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25.01.2023 20:33 Ответить
Який сором, чоловіки ховаються від повісток! А ці довбані юристи- паскуди, які сподіваються, що самі до армії не потраплять і іншим допомагають ухилитися від призову.. Таке враження, що юристи заодно зі зрадниками країни Тобто сподіваєтеся, що нехай хтось інший йде захищати країну та йде на війну. ГАНЬБА!!!
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23.01.2023 00:31 Ответить
просто ці юристи заробляють шалені грощі - ******** на бабки всіх хто хоче ухилитися - зроблять тобі документи, інвалідність, хоч ветераном війни у Перській затоці ... їх треба всих перевірити, там на пожиттєве набереться легко
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23.01.2023 00:41 Ответить
Нинішні "жінки" курять, п"ють і матюкаються набагато більше за чоловіків. Кількості їх татуювань заздрять навіть невиправні рецидивісти. А ганьба чомусь чоловікам...
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23.01.2023 00:45 Ответить
У всіх є причини не ризикувати життям. Але якщо нас завоюють, то нам хана.
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23.01.2023 01:04 Ответить
нам і так хана без війни - продаж землі банабакам і всякій сволочі іде повним ходом навіть під час війни.корупція,скажені антинародні закони зїдять Україну й без путіна.
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23.01.2023 08:22 Ответить
Схоже на якусь замовну акцію для соцмереж.
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23.01.2023 00:31 Ответить
Так і є. Це чергова замовна акція. Незрозуміло тільки навіщо Цензор це розмістив. Невже не видно, ким і чим це воняє.
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23.01.2023 01:04 Ответить
То есть к любому военкомату черги.. Бажаючих
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23.01.2023 10:27 Ответить
До чого тут черги. Черги у військоматах, для цього потрібно об'явити про черговий набір, т оді можливо будуть черги.
А це якийсь відео не зрозумілого походження, швидше за все замовне. Хто вам сказав, що ці два у формі - військові, і що вони там ліплять на двері теж не зрозуміло. Можливо вони там мітку приліпили і ввечері підуть на діло.
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23.01.2023 13:24 Ответить
Невже українці так категорично не бажають захищати свою країну, що доводиться насильно примушувати таким способом? А безпосередньо на фронті тоді як? Знову заградотряди вводити?
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23.01.2023 00:40 Ответить
я думаю кожен був у дитячому таборі або у гуртожитку, взагалі, у чоловій кампанії ... там з такими чмонями розмова коротка - або будеш разом з усіма, або дадуть тобі кривий автомат, а потім тебе бтр-чик забуде десь у посадці .... це правда життя ... чмоня звичайно може потрапити до нормальних козаків, але довго воно там не затримається ... тому що на війни побратимство це найперша річь
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23.01.2023 00:46 Ответить
і скількох чмонь ти вже "забув" у посадці?
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23.01.2023 05:09 Ответить
а він там не був.
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23.01.2023 08:24 Ответить
хочется вірити, бо ну нах такого "побратима"
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23.01.2023 12:54 Ответить
Куй его знает, тов. Майор, звоню по объявлениям спецов, там электриков, сантехников, все на месте

Интересного откуда в всу персонал
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23.01.2023 10:30 Ответить
Країну бажають захищати - не бажають - Зеленських, Єрмаків та іншу зелень.
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23.01.2023 00:47 Ответить
А де взяти "правильну" владу, яка б задовольняла ВСІХ? І до чого тут взагалі це? Чи в нас вже як в кацапів: "путін = росія, росія = путін"?
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23.01.2023 00:54 Ответить
Ну тролль! Із підвивертом намагаєшся спрацювати? У вас, тролів мізків немає, що би щось креативне-тільки тупа методичка.
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23.01.2023 01:40 Ответить
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23.01.2023 00:48 Ответить
Чому це нічим? На тебе снайпер витртить кулю та час і не вб'є більш вмотивованого та кориснішого бійця, викриє свою позицію та надасть шанс спеціалістам ліквідувати снайпера, тобо дивись Женєчка яку ти можеш користь країні принести, збирай речі і завтра під Бахмут. В тебе навіть і нагороди вже є.
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23.01.2023 00:55 Ответить
А ви думали,що більшість хоче воювати? Такого ніде немає.Штрафбати і інше в нас не можливо зробити в принципі.Хоча може керманичі і цього хочуть.
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23.01.2023 00:49 Ответить
Чому не можливо? Ті ж мордовороти, що заламують руки 60-річному діду, намагаючись вручити йому повістку ( таке відео в мережі є ), з радістю будуть гнати його ззаду в атаку і на фронті. Поки що просто до цього не дійшло.
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23.01.2023 00:59 Ответить
Їх має бути рівноцінна кількість,як армії і розголос буде у світі буде і ще усілякі причини будуть.
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23.01.2023 01:08 Ответить
Спитайте "Прокуратуру Криму", яка 8 років не була на "малій Батиківщині"
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23.01.2023 00:50 Ответить
Вот тебе
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25.01.2023 20:35 Ответить
Парадокси мобілізації : хтось з початку війни в тилу - а когось через місяць - півтори "підготовки кидають на передову.
Хтось на передку кладе життя - а деякі працівники воєнкоматів мають хороший гешефт.
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23.01.2023 00:45 Ответить
хтось на передку ... хтось в тилу ... а хтось досі на дивані ще й пищить як різана качка 😄
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23.01.2023 00:48 Ответить
А хтось загинув бід Бахмутом, як мій троюрідний брат, якого кинули з тро по суті без підготовки. Через три дні - воєнкомат прислав повідомлення, що пропав без вісти - що не виплачувати родині кошти.
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23.01.2023 01:06 Ответить
В мене знайомий так загинув.В нього підготовки майже не було.І також у Бахмуті.
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23.01.2023 01:09 Ответить
багато хто загинув нажаль ... і у мене в сім'ї є втрати ... але ти ****** до тих втрат не примазуйся ... ти такими висерами лише паплюжеш пам'ять полеглих воїнів, вони віддали життя за перемогу .... кулі та снаряду якось похер скільки ти там тренувався ... Х-22 може і в вітальні власного дому зостати
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23.01.2023 01:10 Ответить
Сум та печаль в тому, що вони даремно загинули, через владних бездарів і безтолкового планування та командування. Так мало того ця владна шобла, ще гроші в їхніх сімей краде. А такі корисні ідіоти - патріоти підтримують.
Пропоную створити кілька батальйонів з дітей депутатів, міністрів, і генералітету - і кинути їх під Бахмут. І тим самим показати своєму народу приклад.
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23.01.2023 01:18 Ответить
що ви мелете - вони загинули за право нашої влади продавати святу Українську землю.за право красти і приймати антинародні закони.
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23.01.2023 08:29 Ответить
Отакої на сьому році декомунізації почали застосовувати радянські методи мобілізації. Ви спочатку лад би навели у «військоматах» ,а то там людей за людей ніхто не рахує, хто хоч раз туди потрапляв навряд чи горить бажанням туди повертатися, про службу взагалі мовчу. Хто у цій канторі був мене зрозуміє.
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23.01.2023 00:52 Ответить
Зараз военкоматів немає, зараз ТЦК гопстопомпанія.
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23.01.2023 01:12 Ответить
Тут ще виникає логічне питання: чому повістки до суду не отримують чиновники, політики, військові, які здавали (продавали) ракети, снаряди тощо? Той же Кучма, чи як можна колишнім членам партії ОПЗЖ перебувати в парламенті і взагалі на волі? Тобто в Україні явно відбувається приблизно, що і в росії - знищення населення за допомогою драконівських законів.
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23.01.2023 01:23 Ответить
Кадировці до Едуарда Багірова ще не приходили? От їм він і розкаже, що під час війни законно, а що незаконно.
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23.01.2023 03:42 Ответить
Тут нам Израилем тыкают. Мол, там всеобщая воинская обязанность.
Так именно - всеобщая.
Там служат и чиновники и их дети и богатые и бедные.
И генералы едят в одной столовой с рядовым составом.
И обеспечение державы по потере кормильца аховое и пожизненное.
И потерявшему здоровье воину.
Израиль, говорите...
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23.01.2023 06:42 Ответить
в нас теж ізгаіль....тільки все хароше для євреїв,а ржавий автомат для хахлів.все чесно.
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23.01.2023 08:31 Ответить
Вова, скоро отримаєш повістку. Не ховайся будь-ласка бо все одно знайдуть.
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23.01.2023 08:40 Ответить
ооо,ти переляканий повісткою ? вилазь з нори.
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23.01.2023 08:43 Ответить
Так ти йдеш до війська чи будеш ховатися ?
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23.01.2023 08:45 Ответить
тебе собако воно не должно юббать.зрозумів ?
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23.01.2023 08:47 Ответить
Зрозумів. Собака любив твою маму.
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23.01.2023 09:29 Ответить
ааа,так ти дебіл.тваю мать !!!
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23.01.2023 14:10 Ответить
Точно ! Собака твою мать.
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23.01.2023 14:12 Ответить
"Правозахисників" би на фронт...
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23.01.2023 08:00 Ответить
Що ви сците ? Всі разом підемо на війну ! Це одному може бути страшно, а всім разом буде навіть весело.
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23.01.2023 08:42 Ответить
Ты рассуждаешь об этом из СОБСТВЕННОГО опыта ?!
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25.01.2023 20:39 Ответить
Пиши українською мовою, а не язиком ненависті бо я тебе не розумію.
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25.01.2023 21:07 Ответить
Не понимаешь и не нужно...
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25.01.2023 21:16 Ответить
рашка биомусор утилизирует а у нас гибнут патриоты так не пойдет надо призывать как тут ноют уклонисты НЕМОТИВИРОВАНЫХ пару десятков расстрелять появиться мотивация !
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23.01.2023 10:14 Ответить
а как же патриотизм Ukrana....
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23.01.2023 10:23 Ответить
Нехай прикріплюють. Може в когось совість прокинетсья, що потрібно захищати Батьківщину
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23.01.2023 10:56 Ответить
Вистачає значно більш неприємних відео. Людей почали відловлювати як тварин, на Росії. Ніякого планування чи системи, гвинтять діда сивого на ринку, хоча он комунальники по двору ходять, бугаї років по 25, але вони ТЦК не цікавлять. Діди повинні йти вже в фольксштурм, призиватись, коли ресурс людей повністю вичерпаний, а їх намагаються кинути на передову, ото вони навоюють.. Абсолютне свавілля і підрив довіри до держави.
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23.01.2023 11:52 Ответить
А в Украине при Зеленском всё делается через жопу!!! Хотя на рынках стоят огромные откормленные бугаи, по 25-40 лет -продавцы на контейнерах, а разносчики повесток делают вид , что их на видят!! Откупились ***** -торгаши, как всегда !!! Все вдруг стали больными-инвалидами 1-2 групп, многодетными папашами и т.д ...
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23.01.2023 16:52 Ответить
Яка радянщина? Зеленщина, чи якщо ближче до суті то Коломойщина.
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23.01.2023 20:51 Ответить
Синішку Портнова спершу назад депортуйте, а потім будете повістки розносити. З рештою, військова профессія на то і військова. Вимагати від ледве дихаючого населеняя виконання обов*язків згідно конституції, це все одно що, намагатися зробити якісну роботу поломаним і не якісним інструментом. Та хіба в генералів є мозги? Є лише так точно і ніяк ні. Думати там не положено.
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23.01.2023 22:17 Ответить
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