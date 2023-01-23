В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В социальных сетях обсуждают видео, на котором люди в военной форме прикрепляют повестку прямо на входную дверь квартиры. После этого они фотографируют ее на телефон и уходят.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сайт ТСН.ua выяснял, насколько правомерны такие действия сотрудников центра комплектования и как на такое реагировать гражданам.

"Повестка должна быть вручена в руки лицу, которого она касается. Ведь человек должен знать свои права и обязанности. Поэтому просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку, должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые его могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением", — пояснил сайту ТСН.ua адвокат Александр Заруцкий.

Правозащитник Эдуард Багиров говорит, если люди в форме должны дождаться человека, которому принесли повестку, чтобы он поставил свою подпись о получении. Напомним, что повестки вручаются не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные.

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"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. Лицо, которое они вызывают, может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий для гражданина не будет. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже не имеет значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь — это отклонение от правил вручения повесток", — отметил Эдуард Багиров.

Также появилось видео, где повестки в здание приносят сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве. Женщины одетые в коммунальную униформу, объясняют, что задача носить повестки прописана у них в должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата.

Как сообщили ТСН.ua в КГГА, в настоящее время в Днепровском районе выясняют, действительно ли их представители на видео.

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Между тем, мы дозвонились по контактному телефону управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района. Оператор нам подтвердила, что их сотрудники разносят повестки.





"Да, наши дворники разносят повестки", – подтвердила нам оператор.

"Все должно быть в рамках закона. Дворники должны выполнять свою работу, а не подменять собой сотрудников военкомата. У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате", - объясняет сайту ТСН.ua Эдуард Багиров.

Он добавляет, чтобы повестки могли разносить коммунальщики, нужно это урегулировать на законодательном уровне. А пока это не сделано, то это неправомерно.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua тоже отмечает, что вручение повесток от коммунальщиков неправомерно.

"Повестки от дворников и оставленные на дверях квартир военными — это незаконно. Буквально неделю назад Генштаб давал разъяснение, что законно, а что незаконно в плане вручения повесток. Там было четко указано, что втыкание повестки в дверь — это незаконно, вбрасывание повестки в почтовый ящик – это незаконно, а вот вручение повестки под роспись – это законно. Законом определено, что у нас военкомат, правоохранительные органы, работодатели и местные советы – вот кто имеет право вручения повесток. Дворники – это незаконно, у них нет таких полномочий", – говорит Олег Жданов.

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В КГГА нам объяснили, что поручения разносить повестки дают военные, а коммунальщики, и не только они , выступают здесь только как техническое звено. За разъяснениями нам посоветовали обратиться к военным.

В свою очередь, в КГВА отказались комментировать ситуацию с повестками. Там отметили, что не могут давать оценку действиям людей на видео.

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что законодательством четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Ее могут вручить в любом месте.

"Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий/учреждений/организаций, в частности, учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов", — отмечал нам Сергей Попко.

То есть существует закон и его должны соблюдать все граждане Украины. Если есть нарушение закона, это регулирует Национальная полиция.