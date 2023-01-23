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Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумах задержан агент ФСБ РФ, получивший вражескую задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов. Однако, сотрудники СБУ помешали этим намерениям – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения.

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Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения. После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой", - добавили в СБУ.

В ходе обыска по месту жительства силовики обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ 01
Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ 02
Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (19893) Сумы (1146) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+22
До ОДА в мирний час просто так, з вулиці, ніхто не потрапляв на роботу Питання, хто рекомендував цього клоуна, як він проходив спецперевірку і чи проходив взагалі
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23.01.2023 09:57
+12
Єрмака коли?
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23.01.2023 10:00
+12
В Сумах пророссийской сволочи более чем достаточно. Знаю лично одного - некто Алексей Калинкевич, работающий в институте прикладной физики. Убежденный ватник, никогда не признававший независимость Украины, голосовавший за Партию Регионов, с восхищением восклицавший в начале 2000х "Скоро мы у вас Крым заберем! Война неизбежна, Украина - не государство"... Рассказывать можно долго, он никогда не скрывал своих взглядов. И что вы думаете - СБУ занимается им? Отнюдь нет. Он продолжает жить и работать на врага. Его жена (привезенная из Пскова) работает вместе с ним. Если бы Сумы удалось захватить, эти сволочи были бы первыми, которые бы выскочили к оккупантам с радостными объятиями. И они до сих пор верят в это. Они ждут. Сейчас они несколько испуганы и стараются не привлекать к себе внимание. Но зря переживают - СБУ ими не занимается. И НАПРАСНО.
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23.01.2023 11:02
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трохи погрався у шпійона
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23.01.2023 09:52 Ответить
??? Скажіть, а який "умнік"або ..біляка кінчена, під час війни, придумав прикривати (ретушувати) морди злочинців, їх зв'язки, а з цим може їх КОНТАКТИ із спільниками, може хтось знає, бачив, впізнав тощо..??? .Навіть після суду не показують...?! Це щоб не взнали і не потягнули за ниточку подальшого розслідування..?Якщо є такий "закон", змініть його , дєрьмократія же ж ..???
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21.06.2023 18:42 Ответить
"Парашутист" з ОПи.
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23.01.2023 09:53 Ответить
Це "кадровий офіцер Буданова" - як Кіреєв....
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23.01.2023 12:45 Ответить
На гілляку.
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23.01.2023 09:55 Ответить
До ОДА в мирний час просто так, з вулиці, ніхто не потрапляв на роботу Питання, хто рекомендував цього клоуна, як він проходив спецперевірку і чи проходив взагалі
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23.01.2023 09:57 Ответить
На першу лінію фронту, без автомата в бій ******... 🤬
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23.01.2023 09:57 Ответить
Щоб він здав інформацію про ЗС України ворогу?
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23.01.2023 10:02 Ответить
Єрмака коли?
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23.01.2023 10:00 Ответить
НЕ НА ЧАСІ!
НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЧОВЕН!!
Наш преЗедент без нього навіть не засне, потребує казочку на ніч про гарний руській мир.
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23.01.2023 19:19 Ответить
.....Доки не будем розстрілювать зрадників, із української влади толку не буде!
Граються в дермократію!
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23.01.2023 10:07 Ответить
я подумал что фото спикера на превьюшке видео это фото агента...
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23.01.2023 10:13 Ответить
Ага, он там так красиво светится. Уже подумал - неужели
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23.01.2023 10:49 Ответить
аматор
- влаштовуватися будь-куди до влади без проблем треба через брата дермака
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23.01.2023 10:22 Ответить
А чому не розстріляти? Щоб нас поступово загарбники з дуже гуманних не зробили гуманоїдами.
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23.01.2023 10:43 Ответить
В Сумах пророссийской сволочи более чем достаточно. Знаю лично одного - некто Алексей Калинкевич, работающий в институте прикладной физики. Убежденный ватник, никогда не признававший независимость Украины, голосовавший за Партию Регионов, с восхищением восклицавший в начале 2000х "Скоро мы у вас Крым заберем! Война неизбежна, Украина - не государство"... Рассказывать можно долго, он никогда не скрывал своих взглядов. И что вы думаете - СБУ занимается им? Отнюдь нет. Он продолжает жить и работать на врага. Его жена (привезенная из Пскова) работает вместе с ним. Если бы Сумы удалось захватить, эти сволочи были бы первыми, которые бы выскочили к оккупантам с радостными объятиями. И они до сих пор верят в это. Они ждут. Сейчас они несколько испуганы и стараются не привлекать к себе внимание. Но зря переживают - СБУ ими не занимается. И НАПРАСНО.
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23.01.2023 11:02 Ответить
У ФБ є сторінка СБУ. А ви тут пишете.
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23.01.2023 12:38 Ответить
А заявити в СБУ не здогадалися? Ото ж бо.
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24.01.2023 20:26 Ответить
Не заважайте його прикрому самогубству за убивство Українців!!!
З цієї тварюки толку уже не буде для оточуючих в Україні!!
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23.01.2023 12:03 Ответить
Ну хоть бы кто-то был чисто идеологический. Типа денег не беру, я за идею. Но всегда денежное вознаграждение имеет место. Видать с Россией в другом ключе никто и работать не хочет.
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23.01.2023 14:13 Ответить
Кацапы могут проникать в сознание украинцев и те на время или навсегда могут становиться ватниками. Все зависит от уровня сопротивляемости против телепатической атаки. Как Украина может выиграть, если такой вариант воздействия даже не рассматривается? А если вдруг и станут его рассматривать, то кто будет учить людей закрываться от пси-атак? И это не бред. Это действительность...
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23.01.2023 14:15 Ответить
а у нас в тиха дмінінстраціях наших і нема..в основі мародери..
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23.01.2023 17:10 Ответить
 
 