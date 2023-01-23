Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Сумах задержан агент ФСБ РФ, получивший вражескую задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов. Однако, сотрудники СБУ помешали этим намерениям – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения.
Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения. После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой", - добавили в СБУ.
В ходе обыска по месту жительства силовики обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
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НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЧОВЕН!!
Наш преЗедент без нього навіть не засне, потребує казочку на ніч про гарний руській мир.
Граються в дермократію!
- влаштовуватися будь-куди до влади без проблем треба через брата дермака
З цієї тварюки толку уже не буде для оточуючих в Україні!!