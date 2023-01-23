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"Слуга народа" Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ. ФОТО

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечает издание, роскошный дом с земельным участком в центре Киева был официально оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что именно Халимон постоянно проживает в имении.

Слуга народа Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ 01
Слуга народа Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ 02

Согласно публикации, в июне прошлого года владелицей дома стала Анастасия Котеленец. Согласно договору купли-продажи, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 млн 300 тыс. грн, из которых стоимость дома составила 6,5 млн грн, а участки – 3,8 млн грн. Продавцом выступил архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко.

Слуга народа Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ 03

Проанализировав сайты по продаже недвижимости можно заключить, что подобные дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят существенно дороже - около 50-60 млн грн. За такую цену и соседи у нардепа соответствующие - звезды шоубизнеса, и люди, связанные с властью и большими деньгами.

Впрочем, продавец – архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко в документе засвидетельствовал, что указанную в договоре цену продажи он считает выгодной для себя.

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Слуга народа Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ 04

Однако, как оказалось, это далеко не единственное имущество Котеленец. Так, в 2021 году она приобрела 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров. Цена покупки оказалась не мала: например, за один участок площадью 2 гектара Анастасия заплатила 29,8 тыс. грн, за другой аналогичной площади – 30 тыс. грн. Интересно, что никаких официальных данных о том, кем работает Котеленец нет, известно только, что она закончила обучение в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Халимон и Котеленец отказались давать комментарии журналистам по этому вопросу.

Александр Драбинко об обстоятельствах продажи имения сообщил следующее: "Да, дом действительно продан. Продажей занимался мой брат через риэлтора. Кому они продали, я не интересовался, я им не пользовался с 2013 года, и продать пришлось действительно по значительно заниженной цене, поскольку то, что просили за него, никто не давал по многим причинам".

Автор: 

недвижимость (817) Слуга народа (2630) Халимон Павел (17)


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Топ комментарии
+62
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23.01.2023 11:36
+47
З мародерами та зрадниками не можливо одержати перемогу!
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23.01.2023 11:31
+33
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23.01.2023 11:42
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Пацану просто повезло...
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24.01.2023 06:47 Ответить
Там сотка от 100 стоит, а кв. Метр того домика минимум если с ремонтом 2500-3000 у.е за метр, то есть земля лям плюс дом на вид метров 600-700 +-виходит минимум 1.5 ляма, вместе 2.5 , но бивают скидки -0.5 то.есть 2 ляма железно)))
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24.01.2023 07:08 Ответить
не зрозумів-а яке відношення має ця тітка котеленець до халімона?
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24.01.2023 09:17 Ответить
а яке відношення має ця тітка-покупниця до халімона?
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24.01.2023 09:19 Ответить
Та навіть звичайні судді купляють елітні будиночки за ціною 1000 грн метр квадратний, а тут цілий заступник голови парламентської фракції, шо він лох якийсь)
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24.01.2023 09:58 Ответить
Я перевожу деньги на потребы ЗСУ, а эти зеленые мрази выводят их через прокладки себе в карман. Так вот куда деньги уходят из казны. На нары тварь.
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24.01.2023 11:19 Ответить
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