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За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые. ФОТОрепортаж

Враг совершил огневые атаки на Авдеевку, пгт Великая Новоселка, Очеретино, села Новоалександровка, Антоновка, Орловка, Старая Николаевка. А также нанес ракетные удары по Краматоску и Бахмуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

Враг совершил двенадцать огневых атак на Авдеевку.

Уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов - 8 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Двумя ракетами рашисты ударили по Краматорску. Информации о жертвах и повреждениях не поступало. Из "Градов" и артиллерии враг бил по Авдеевке, травмирован гражданский житель.

Из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Бахмут, попали в 3 частных дома, есть раненые мирные жители", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые 01
За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые 02
За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые 03
За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые 04

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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