За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые. ФОТОрепортаж
Враг совершил огневые атаки на Авдеевку, пгт Великая Новоселка, Очеретино, села Новоалександровка, Антоновка, Орловка, Старая Николаевка. А также нанес ракетные удары по Краматоску и Бахмуту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.
Враг совершил двенадцать огневых атак на Авдеевку.
Уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов - 8 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.
Двумя ракетами рашисты ударили по Краматорску. Информации о жертвах и повреждениях не поступало. Из "Градов" и артиллерии враг бил по Авдеевке, травмирован гражданский житель.
Из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Бахмут, попали в 3 частных дома, есть раненые мирные жители", - говорится в сообщении.
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