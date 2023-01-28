Продолжаются интенсивные артобстрелы Угледара, Авдеевка под массированным огнем, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении продолжаются интенсивные артобстрелы Угледара: повреждены 9 домов. Под обстрелами оказались Пречистовка и Богоявленко – без жертв.

"На Донецком направлении повреждена амбулатория в Очеретино и частный дом в Курахово, уничтожен частный дом в Красногоровке. В течение суток были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, а ночью - массированный артобстрел. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

На Горловском направлении под огнем Соледарская громада: в Парасковеевке 3 погибших и 4 раненых, повреждено 8 домов; в Васюковке повреждено 9 домов. Еще 2 человека ранены в Бахмуте - повреждено админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждены с десяток домов, школа, админздание. Есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке.

На Лисичанском направлении россияне попали из С-300 по дому в Лимане. Постоянные обстрелы продолжаются в Северской области.

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