Задержаны предатели из Луганской области, которые пытались устроиться в госучреждения, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в ходе следственно-оперативных действий задержаны два бывших "чиновника", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.
По данным СБУ, злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.
Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.
Другой коллаборант – планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.
В случае успешной реализации враждебных планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.
"Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили коллаборантов и задокументировали их преступные действия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Материалы производства направлены в суд", - говорится в сообщении.
Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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