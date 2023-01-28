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Задержаны предатели из Луганской области, которые пытались устроиться в госучреждения, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в ходе следственно-оперативных действий задержаны два бывших "чиновника", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

По данным СБУ, злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборант – планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

В случае успешной реализации враждебных планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.

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Задержаны предатели из Луганской области, которые пытались устроиться в госучреждения, - СБУ 01
Задержаны предатели из Луганской области, которые пытались устроиться в госучреждения, - СБУ 02

"Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили коллаборантов и задокументировали их преступные действия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Материалы производства направлены в суд", - говорится в сообщении.

Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

задержание (6675) СБУ (19893) коллаборационизм (870) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+15
так вся опа така вороги
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28.01.2023 10:47
+14
Мабуть хотіли оформляти пензії лугандонам.
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28.01.2023 10:48
+12
****** лугандонских твари.
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28.01.2023 10:48
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тю, вони що не знали, що без протекції і кумовства тепер нікуди не встроїшся на роботу
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28.01.2023 10:46 Ответить
У них протекція Бойко та ковалевської.
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28.01.2023 11:26 Ответить
Королевской
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28.01.2023 12:33 Ответить
так вся опа така вороги
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28.01.2023 10:47 Ответить
****** лугандонских твари.
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28.01.2023 10:48 Ответить
Мабуть хотіли оформляти пензії лугандонам.
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28.01.2023 10:48 Ответить
плохая русская таша @tasha_master 26 янв.
15-летний отличник-юнармеец в Волгограде убил молотком спящую мать, 20 раз по голове ударил ну точно виноваты компьютерные игры
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28.01.2023 10:50 Ответить
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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28.01.2023 12:11 Ответить
Мне , вот интересно , Вот кто то верит из обычных Украинцев , что на работу в держустанову можно працевлаштуватися без протекции ,знакомств Т . е . там еще куча подельников , кто его рекомендовал
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28.01.2023 10:55 Ответить
А скільки таких кадрів є які не виявлені і працюють собі тихо в держустановах,влаштувалися в силові органи,армію і так далі і зливають інформацію ворогові? Таких тисячі, і це дуже велика проблема,без цих кацапських консерв ми б уже давно могли перемогти і жлдного успіху орки в україні не мали б.
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28.01.2023 11:05 Ответить
неужели ермака задержали
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28.01.2023 11:10 Ответить
А чого нікого з ''вищого політичного керівництва'' там не затримали?
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28.01.2023 11:21 Ответить
8 років тільки зрадников і приймали до держустанов, а зараз чомусь не можна. Та хай напишуть листа зі скаргою до Єрмака !
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28.01.2023 11:23 Ответить
Ось бачите не двірником, не слюсарем, а зразу в пенсійний фонд працівнички.!
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28.01.2023 13:39 Ответить
..ця "резервація" була відокремлена від України з самого початку розвалу "совка" в 1991 році...сволота з "Партії регіонів"" контролювала та виховувала цю бидлоту,як антипод всієї України..і досі вони серуть де тільки можно...
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28.01.2023 15:28 Ответить
Зачем "задерживать" эту мразь?! Вывели из подъезда, поставили к глухой стенке, и исполнили на месте. Никак не поймут на самом верху, что идет война на выживание государства и нации?
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28.01.2023 20:16 Ответить
 
 