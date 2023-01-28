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Новости Фото Война
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Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", - говорится в сообщении.

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Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 01
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 02
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 03
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 04
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 05

Позже в Офисе генпрокурора уточнили, что количество раненых выросло до 6 человек.

По данным следствия, утром 28 января 2023 года армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь.

Повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили. На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется.

Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 06

Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 07
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 08
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 09
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 10
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 11
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 12
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 13
Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено) 14

Автор: 

обстрел (27129) ракеты (3569) Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638) Константиновка (1743)


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Топ комментарии
+10
Якби ж знали дамбасяни що вийде з їхнього путінпамагі.
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28.01.2023 11:03
+8
Вже й Костянтинівку рівняти із землею почали... Скоро весь Донбас зрівняють. Варвари, яким потрібна лише порожня, випалена територія.
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28.01.2023 11:00
+5
Цель орков - разрушенная до основания вся Украина.
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28.01.2023 11:02
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Вже й Костянтинівку рівняти із землею почали... Скоро весь Донбас зрівняють. Варвари, яким потрібна лише порожня, випалена територія.
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28.01.2023 11:00 Ответить
Донбас - це тільки початок. Прикро, що у нас стільки багато чоловіків-уклоністів, які вважають, що десь сховаються.
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28.01.2023 11:12 Ответить
У нас люди не мясо. Троль.
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28.01.2023 11:55 Ответить
Тут дві сторони медалі. Якщо більшість чоловічого населення відправити на фронт, тил "загнеться". Є безліч сфер виробництва та економіки, які без чоловіків просто зупиняться. Без сильної тилової економіки на фронті почнуться серйозні проблеми. Зараз не 1942 рік...
Та й озброїти мільйони чоловіків в нас просто нічим. Це буде таке ж живе гарматне мясо, як і російські "чмобіки". Так ******* війни не виграються.
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28.01.2023 11:56 Ответить
Послати людей щоб вони сиділи під російськими ракетами не маючи змоги відповісти -розуму не потрібно мати. Питання тепер таке: чому за рік ми так і не спромоглися зробити оперативно-тактичний ракетний комплекс або крилату ракету далекої дії. Причому далеко не з нуля. Для саудитів такий комплес зробили ж? А до тих пір, поки ми не будемо мати змоги відповідати русні- ми будемо для них боксерськими грушами.
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28.01.2023 15:16 Ответить
Цель орков - разрушенная до основания вся Украина.
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28.01.2023 11:02 Ответить
Якби ж знали дамбасяни що вийде з їхнього путінпамагі.
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28.01.2023 11:03 Ответить
У всіх моїх розмовах з людьми з ОРДЛО на питання "Хто винен за такий їх стан, завжди дістаю практично стандартну відповідь. 1) США. 2) Україна. 3) Олігархи. А вони білі та пушисті. Там в голові вже не вата а торічелева пустота.
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28.01.2023 15:20 Ответить
Начинается начало конца Констахи, саранча подползает к очередной жертве. Когда ж уже вас вытравят. Клятый руцкий мир.
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28.01.2023 11:34 Ответить
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 11:42 Ответить
 
 