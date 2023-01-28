Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", - говорится в сообщении.

Читайте также: Продолжаются интенсивные артобстрелы Угледара, Авдеевка под массированным огнем, - ОВА. ФОТОрепортаж











Позже в Офисе генпрокурора уточнили, что количество раненых выросло до 6 человек.

По данным следствия, утром 28 января 2023 года армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь.

Повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили. На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется.

Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.















