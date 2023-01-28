Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж
Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.
"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", - говорится в сообщении.
Позже в Офисе генпрокурора уточнили, что количество раненых выросло до 6 человек.
По данным следствия, утром 28 января 2023 года армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.
В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь.
Повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили. На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется.
Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й озброїти мільйони чоловіків в нас просто нічим. Це буде таке ж живе гарматне мясо, як і російські "чмобіки". Так ******* війни не виграються.
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
.