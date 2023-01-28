За прошедшие сутки морпехи уничтожили 13 оккупантов, 2 вражеских танка, БМП и 2 САУ, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 27 января, морские пехотинцы уничтожили танк, БМП и 9 оккупантов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены танк, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 4 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.