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Новости Фото Война
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За прошедшие сутки морпехи уничтожили 13 оккупантов, 2 вражеских танка, БМП и 2 САУ, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 27 января, морские пехотинцы уничтожили танк, БМП и 9 оккупантов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены танк, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 4 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки морпехи уничтожили 13 оккупантов, 2 вражеских танка, БМП и 2 САУ, - ВМС 01

Автор: 

армия РФ (19210) ВМС (1466) потери (4382)


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Щира подяка нашим Воїнам за вірне служіння нашій країні !!

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.01.2023 11:19 Ответить
Я старий але в подумках знищив би всю московську 3.14здобратію !

Слава Україні і ЗСУ !
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28.01.2023 11:51 Ответить
Umbra.Cursor @umbra_cursor https://twitter.com/umbra_cursor/status/1618949252763496449 21 ч
В Совете федерации предложили набирать IT-шников из геймеров. Это примерно как пытаться сделать фармацевтов из наркоманов. Хотя.. из наркоманов, кажется, уже собрали Совет федерации.
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28.01.2023 11:31 Ответить
В Україні ліквідували «вагнерівця» з непоєднуваним прізвищем, ім'ям та по батькові - Рудольфа Акакійовича Редькіна ...Гляньте на дорогу та будинки,бездоріжжя в селі та халупи вікової давності - і все це в західноєвропейській частині ерефі.Курська обл. Найгарніше що виглядає на тому фоні то-гріб
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28.01.2023 11:36 Ответить
Це якесь жахіття 😡
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28.01.2023 11:40 Ответить
 
 