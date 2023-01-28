"Спасибо за российский лендлиз", - украинские танкисты показали трофейную технику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На вооружении ВСУ немало трофейной российской техники. Так, военные 5-го отдельного штурмового полка показали работу захваченного российского танка Т-90, который в свое время ВСУ захватили в Сумской области. А заодно танкисты рассказали и о своей повседневной работе.
Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", трофейная российская техника отрабатывает по позициям своих бывших владельцев, то есть самих россиян. В настоящее время ею руководит одно из танковых подразделений ВСУ.
К трофейной технике относится танк Т-90, разработанный еще при Советском Союзе. Он представляет собой модернизацию танка Т-72 "Урал", который использовался во время боевых действий в Сирии, Ираке, Судане и ряде других стран.
Журналисты Украинского Свидетеля фиксируют боевые действия против оккупантов: сначала по позициям противника работали украинские минометы, а затем в ход пошли танки.
"Корректированием огня занимается разведывательный дрон", - рассказывает командир боевой машины с позывным Шарпей.
"Благодаря этому удается достигнуть почти стопроцентной точности". Также военный рассказал, что интенсивность боев на этом участке фронта очень высока. "Они лезут и лезут", – говорит он. "Были дожди, потом морозы. Погода сырая, грязная, а они все равно лезут по грязи".
На вопрос о страхе Шарпей отвечает: "Я не могу показывать своим подчиненным, что я боюсь. Когда человек боится, он начинает теряться и ошибаться".
Во время съемки съемочная группа получила ответный огонь. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось впоследствии, на место, где была съемочная группа, буквально через пол минуты после ухода прилетело около десяти российских снарядов.
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на безрыбье и....
Тут, неделю назад видео показывали о героическом вытягивании Т-72 из грязи.
https://youtu.be/O7I9OzfnNxE
типичная ситуация
Український воїн впритул знищує двох роснявих морпіхів
https://twitter.com/i/status/1619065809086865408