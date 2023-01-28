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Новости Фото Война
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"Спасибо за российский лендлиз", - украинские танкисты показали трофейную технику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На вооружении ВСУ немало трофейной российской техники. Так, военные 5-го отдельного штурмового полка показали работу захваченного российского танка Т-90, который в свое время ВСУ захватили в Сумской области. А заодно танкисты рассказали и о своей повседневной работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", трофейная российская техника отрабатывает по позициям своих бывших владельцев, то есть самих россиян. В настоящее время ею руководит одно из танковых подразделений ВСУ.

К трофейной технике относится танк Т-90, разработанный еще при Советском Союзе. Он представляет собой модернизацию танка Т-72 "Урал", который использовался во время боевых действий в Сирии, Ираке, Судане и ряде других стран.

Журналисты Украинского Свидетеля фиксируют боевые действия против оккупантов: сначала по позициям противника работали украинские минометы, а затем в ход пошли танки.

"Корректированием огня занимается разведывательный дрон", - рассказывает командир боевой машины с позывным Шарпей.

"Благодаря этому удается достигнуть почти стопроцентной точности". Также военный рассказал, что интенсивность боев на этом участке фронта очень высока. "Они лезут и лезут", – говорит он. "Были дожди, потом морозы. Погода сырая, грязная, а они все равно лезут по грязи".

На вопрос о страхе Шарпей отвечает: "Я не могу показывать своим подчиненным, что я боюсь. Когда человек боится, он начинает теряться и ошибаться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 58-й ОМБр затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Спасибо за российский лендлиз, - украинские танкисты показали трофейную технику 01
Спасибо за российский лендлиз, - украинские танкисты показали трофейную технику 02
Спасибо за российский лендлиз, - украинские танкисты показали трофейную технику 03

Во время съемки съемочная группа получила ответный огонь. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось впоследствии, на место, где была съемочная группа, буквально через пол минуты после ухода прилетело около десяти российских снарядов.

армия РФ (19210) танк (2256) ВСУ (6587) трофеи (180)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо!!! Бережіть себе!!!
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28.01.2023 12:10
+13
Терпите парни, скоро на комфортабельных пятнистых кошках покатаетесь.
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28.01.2023 12:02
+8
браня крепка и танки наши... быстро идут по раша-лендлизу )))
на безрыбье и....
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28.01.2023 11:56
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браня крепка и танки наши... быстро идут по раша-лендлизу )))
на безрыбье и....
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28.01.2023 11:56 Ответить
"На безрыбье" - і кацапів раком !
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28.01.2023 13:41 Ответить
"На безрыбье" - і кацапів раком !
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28.01.2023 13:42 Ответить
Терпите парни, скоро на комфортабельных пятнистых кошках покатаетесь.
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28.01.2023 12:02 Ответить
Дякуємо!!! Бережіть себе!!!
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28.01.2023 12:10 Ответить
Кстати у них даже на Т-90, в комплекте есть бревно, для самовытягивания из болота.
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28.01.2023 12:12 Ответить
Якщо це працює, то що в цьому поганого?
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28.01.2023 12:15 Ответить
Так болото не разбирается в цифрах
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28.01.2023 12:16 Ответить
Почему у вас нет ?
Тут, неделю назад видео показывали о героическом вытягивании Т-72 из грязи.

https://youtu.be/O7I9OzfnNxE
типичная ситуация
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28.01.2023 12:57 Ответить
эйбрамсы придут - мы их тоже брёвнами закомплектуем.
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28.01.2023 12:31 Ответить
Ну то й що? У них і сокира з ломом у комплектуванні у наявності "Абрамс" до нас потрапить - і він буде ним укомплектований Просто "Абрамс" ще ні разу тривалий час в умовах суцільної багнюки не воював
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28.01.2023 22:52 Ответить
Еще я слышал, адмирал Горшок в Атлантическом океане где-то подванивает. Один, без охраны, с мясом на борту, которое даже 3 пуль из АК не стреляло. Был бы хорошим ленд-лизом даже в его состоянии. Там как раз торговые суда ищут охранников от пиратов (с легальной возможностью иметь оружие, включая и гранатометы), которые рядом будут проходить. Они будут не против бесплатным охранникам с небольшими моторками, аквалангами, мини-подлодками и парочкой дронов-камикадзе с гранатами и минами, которые помогут захватить кацапское корыто на законных правилах войны.
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28.01.2023 12:17 Ответить
А москалятиною мабуть страшне смердить..
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28.01.2023 12:18 Ответить
Андрій Л ✙



Український воїн впритул знищує двох роснявих морпіхів

https://twitter.com/i/status/1619065809086865408
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28.01.2023 12:21 Ответить
Взагалі то за лендліз потрібно платити. От ми і платимо... До того ж, як там, приціли цілі, чи рашисти їх розбили чи познімали? Бо кажуть, що біда цих трофеїв саме у цьому - вони сліпі.
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28.01.2023 14:19 Ответить
 
 