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Новости Фото Война
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Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские документируют последствия удара по Константиновке и помогают раненым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300. Погибли три человека, количество раненых устанавливается. Полицейские парамедики помогают врачам спасать жизнь пострадавших.

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город около 9:15. Ударили по центру города, где в это время находятся многие.

"В результате атаки погибли мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута. Количество раненых растет ежеминутно. Повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, гаражи и 7 гражданских авто. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники". Полицейские доставляют людей в больницу и помогают медикам", - говорится в сообщении.

Доказательства военного преступления России, собранные полицией, будут переданы СБУ. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 01

Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 02
Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 03
Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 04
Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 05
Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей 06

Смотрите также: Враг ударил ракетами по Константиновке, трое погибших, шесть раненых, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642) Константиновка (1743)


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Топ комментарии
+18
Пошла инфа, шо на каазлабаде - переворот. Мож пыня ласты склеил?АМИНЬ !!!
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28.01.2023 15:16
+18
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.01.2023 15:20
+16
Російські терористи принесли сьогодні в Костянтинівку свій "русский мир" на ракетах. Хто ще бажає з ними розмовляти і торгувати? Мадяри, вам не соромно підтримувати нациста і терориста?
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28.01.2023 15:19
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Пошла инфа, шо на каазлабаде - переворот. Мож пыня ласты склеил?АМИНЬ !!!
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28.01.2023 15:16 Ответить
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28.01.2023 15:18 Ответить
Ваші слова та Богові у вуха...
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28.01.2023 15:26 Ответить
Там похоже, шо Бог уже потрудился.
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28.01.2023 15:28 Ответить
Если так, то так уж и быть... Те пусте, шо просилось на месячишко раньше, на кристмас.
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28.01.2023 15:29 Ответить
откуда информация?
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28.01.2023 15:47 Ответить
черговий піздьож, як і на новий рік про взриви в містах напараші
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28.01.2023 15:52 Ответить
Дай то Бог, щоб так і було!
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28.01.2023 15:47 Ответить
це де про таку фантастику пишуть? Не знайшов поки...
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28.01.2023 16:13 Ответить
Да это местный болтун. Не обращай внимания.
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28.01.2023 16:24 Ответить
Щось сумнівно.
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28.01.2023 16:53 Ответить
Російські терористи принесли сьогодні в Костянтинівку свій "русский мир" на ракетах. Хто ще бажає з ними розмовляти і торгувати? Мадяри, вам не соромно підтримувати нациста і терориста?
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28.01.2023 15:19 Ответить
Мадьяры сами не против оторвать и себе кусок Украины. Только мадьярам пока в их тупую голову не доходит что ето не они захватят кусок Украины а скорее венгрия войдет в состав ссср
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28.01.2023 15:29 Ответить
На работе есть коллега-словак.Так словаки хорошо помнят,как мадьяры,примкнувшие к фашистам,уничтожали словаков.Идеология у мадьяр была и осталась фашистской.
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28.01.2023 21:58 Ответить
А скількі в Константинівці люБителів руцького миру7
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28.01.2023 15:30 Ответить
Сколько бы небыло. Ни один человек не заслужил так погибнуть, или потерять здоровье.
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28.01.2023 16:09 Ответить
Ну хтось ще є. Це якось виправдовує русню?
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28.01.2023 18:37 Ответить
йо**** русня !!!!
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28.01.2023 15:20 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.01.2023 15:20 Ответить
ты животное бы пролечилось шоле, задрало своими воплями. твой хаспоть это как сталин в квадрате, ты бы хоть почитало как твой Яхве унничтожал из-за любого пустяка просто миллионами все живое. ты извращенец, раб, который верит что всему сущему - около 7000 лет, это потяжелей любой шизофрении. желаю тебе рака и хочу посмотреть как ты поползешь к попам, дабы попросили Яхве шоб ты выздоровел - но хера! ты, как и любой веропитек - лицемер. и побежишь, жалобно скуля к доктору, а про капище и не подумаешь даже. как же я вас презираю, рака всем таким крикливым лицемерам. Омынь, шлявабоху, хоспати просци.
тьху!!! гидота
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28.01.2023 20:41 Ответить
Ета путен так асвабаждает рузкоязычных
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28.01.2023 15:26 Ответить
узкоізичних
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28.01.2023 15:54 Ответить
Макрон еще хочет с пукиным разговаривать ?
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28.01.2023 15:47 Ответить
Після таких новин висновок один - москалів треба мочити всюди і постійно! Це не люди, це мутанти, помилка природи.
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28.01.2023 16:34 Ответить
Les soldats russes doivent être rangés dans la catégorie "animaux nuisibles"
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28.01.2023 18:44 Ответить
 
 