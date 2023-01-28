Последствия ракетного удара по Константиновке: Враг обстрелял центр города, где находилось много людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские документируют последствия удара по Константиновке и помогают раненым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300. Погибли три человека, количество раненых устанавливается. Полицейские парамедики помогают врачам спасать жизнь пострадавших.

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город около 9:15. Ударили по центру города, где в это время находятся многие.

"В результате атаки погибли мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута. Количество раненых растет ежеминутно. Повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, гаражи и 7 гражданских авто. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники". Полицейские доставляют людей в больницу и помогают медикам", - говорится в сообщении.

Доказательства военного преступления России, собранные полицией, будут переданы СБУ. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.











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