За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области. Еще 17 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Российские военные в течение 28 января убили 4 гражданских жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 28 января россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Константиновке и 1 в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения", говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль