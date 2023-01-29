На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину. ФОТО

В Ривненской области попрощались с погибшим пограничником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Сергей Радько выполнял боевую задачу недалеко от поселка Кармазиновка на Луганщине. Жизнь бойца оборвалась 21 января 2023 года в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.

У Сергея остались отец и мать.

Смотрите: Уничтожена тыловая база врага на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО





