На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину. ФОТО
В Ривненской области попрощались с погибшим пограничником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, Сергей Радько выполнял боевую задачу недалеко от поселка Кармазиновка на Луганщине. Жизнь бойца оборвалась 21 января 2023 года в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.
У Сергея остались отец и мать.
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Чи порозумнішає наш нарід, чи навчиться не довіряти шахраям, які дурять його, грабують, плодяться, як миші, на нашій землі і допомагають ворогам, нав'язуючи українцям щурів у владу?