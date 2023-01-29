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На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину. ФОТО

В Ривненской области попрощались с погибшим пограничником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Сергей Радько выполнял боевую задачу недалеко от поселка Кармазиновка на Луганщине. Жизнь бойца оборвалась 21 января 2023 года в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.

У Сергея остались отец и мать.

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На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину 01
На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину 02
На Ривненщине попрощались с пограничником Сергеем Радько, который погиб в Луганской области, защищая Украину 03

Госпогранслужба (6425) память (1494) потери (4382)


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Героям слава!
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29.01.2023 10:11 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині 😪😪😪
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29.01.2023 10:13 Ответить
Вічна пам'ять !!
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29.01.2023 10:13 Ответить
Спи спокійно,синочок! Дякуємо за твій подвиг!
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29.01.2023 10:39 Ответить
Знову зовсім молодий хлопчина, який навіть не встиг залишити після себе нащадків.
Чи порозумнішає наш нарід, чи навчиться не довіряти шахраям, які дурять його, грабують, плодяться, як миші, на нашій землі і допомагають ворогам, нав'язуючи українцям щурів у владу?
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29.01.2023 10:43 Ответить
Світла пам'ять.
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29.01.2023 13:40 Ответить
 
 