Последствия вражеских обстрелов Донетчины: Из авиации, "Градов" и артиллерии враг бил по Авдеевке, из "Смерча" бил по Лиману. ФОТОрепортаж

Российская армия попала в дома мирных жителей, больницу, банк и гостиницу, есть погибшие и раненые, полиция задокументировала 21 удар по Донетчине за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки под обстрелами находились 14 населенных пунктов. Армия России убила и ранила гражданских жителей.

"Войска РФ выпустили снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Нью-Йорк, селах Красноторка, Веселое, Каменка, Красногоровка, Тоненькое, Константинопольское. Оккупанты вели огонь из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии, танков, минометов", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 40 гражданских объектов - 17 жилых домов, больница, помещение банка, гостиница, складское помещение, трансформатор, гаражи, автомобили.

Также напоминается, что в Константиновке ракетой "С-300" россияне повредили 4 многоквартирных дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители.

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"Из авиации, "Градов" и артиллерии российские войска били по Авдеевке. Из "Смерча" ударили по Лиману, повреждено складское помещение. Из артиллерии накрыли Курахово, попали в 3 многоквартирных и 3 частных дома, больницу и инфраструктуру. Во всех случаях информация относительно пострадавших не поступало", - отмечают в Нацполиции.

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В результате вражеских атак есть погибший и раненій в Бахмуте, также есть травмированный в Часов Яре.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.