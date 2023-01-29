Последствия обстрелов приграничья Сумщины 28 января, враг нанес 88 ударов, - полиция. ФОТО

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 88 ударов по приграничным населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.

В результате обстрелов повреждено 4 многоквартирных дома, 28 частных домов, гостиница, административное здание завода, дом молитвы, хозяйственное сооружение, спорткомплекс, 3 магазина, кафе, детский сад и отделение почты.

Полиция возбудила уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Читайте: Утром враг обстрелял Сумщину из минометов, - ОК "Північ"



