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Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже. ФОТО

В частном доме в Княжичах обнаружили тела 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летней женщины.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию", - написал он в телеграм-канале.

Полицейские Броварского управления устанавливают все обстоятельства.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о своей жизни и здоровье и о своих близких людях!" – добавил Небытов.

Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже 01
Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже 02

Киевская область (4132) Нацполиция (16459) смерть (9222) Небытов Андрей (161) генератор (57)


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Топ комментарии
+10
Вроде бы все было сделано правильно, даже глушитель на улице, чтобы не беспокоить соседей. Наверняка разъединилось соединение генератора с выхлопопной трубой, там вибрация, нужен резонатор, гибкое жаропрочное соединение.
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29.01.2023 14:19
+9
Українці, це ви ,чи це кацапи зібрались? Це трагедія, ви свої ********** ,як кацапня над своїми же знущаєтесь вже мертвих людей.
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29.01.2023 14:42
+6
А що-б та "виведена подалі труба" дала? Двигун-то стоїть усередині гаража! І "газує" він а не "труба" ТОму й забороняють їх ставить всередині приміщень і якість того "газовідведення" ніхто не оцінював - бо там "самопал"
Мені цікаво інше - а ЩО робили двоє чоловіків та жінка тривалий час у гаражі? Мабуть двигун перебирали! Поснули п"яні - та й по тому
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29.01.2023 14:18
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Княжичі - вотчина мертветчука - любе ЧП там треба вивчати і з цього боку .
А зто памятае бійню в Княжичах ? Може зараз вжечас розповісти правду
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29.01.2023 13:53 Ответить
А трубу подалі вивести не міг?
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29.01.2023 14:00 Ответить
А що-б та "виведена подалі труба" дала? Двигун-то стоїть усередині гаража! І "газує" він а не "труба" ТОму й забороняють їх ставить всередині приміщень і якість того "газовідведення" ніхто не оцінював - бо там "самопал"
Мені цікаво інше - а ЩО робили двоє чоловіків та жінка тривалий час у гаражі? Мабуть двигун перебирали! Поснули п"яні - та й по тому
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29.01.2023 14:18 Ответить
RIP
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29.01.2023 14:03 Ответить
Витяжку купити слабо, за 2 - 3 тис. гривень ? Хоть щось було б.
Чі не купити ланцюги для генератора ?
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29.01.2023 14:07 Ответить
Не могли бухать при свічках?
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29.01.2023 14:08 Ответить
Може вони псалтирь читали.
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29.01.2023 14:16 Ответить
Навiщо Ви сюди втулили Писалтирь?! 🤦😠
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29.01.2023 19:25 Ответить
Вроде бы все было сделано правильно, даже глушитель на улице, чтобы не беспокоить соседей. Наверняка разъединилось соединение генератора с выхлопопной трубой, там вибрация, нужен резонатор, гибкое жаропрочное соединение.
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29.01.2023 14:19 Ответить
Пробовали экспериментировать с рукавами высокого давления.герметичен Корда было больше чем резины. Загорелось за 5 минут. Метаалорукав не герметичен. Все говорят что есть какая то фантастическая гофра подходящего диаметра. Все о ней знают, никто не видел. Так что да, пока только на улице.
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29.01.2023 14:48 Ответить
Металлорукав:
есть негерметичная вальцовка нерж. и оцинковка для своих целей, есть герметичный нерж. СРГС в мет. оплётке и без оной, если не подразумевается давление.
Герметичная, в том числе для слива сжиж. газов используется.
Первую мотаем, вторую варим лет пятнадцать уже, но никто не видел её, конечно же.. От 6 до 200 мм. То Вам так надо было, видно.
Резиновый РВД на выхлоп только дебил будет ставить. Без обид.
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29.01.2023 15:06 Ответить
Какая резина в условиях высоких температур. Есть давно проверенный вариант для автомобилистов. Гибкая труба для выпускных систем авто, жаростойкая и гибкая, сам брал для своего авто ещё в 99 году.
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29.01.2023 15:07 Ответить
В мене така гофра стоїть. З нержавійки. Брав давно, не пам'ятаю де, але вона є. І діаметр підходить, і якісна.
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29.01.2023 15:49 Ответить
есть. от 200 гривен метр если бухту брать. герметичная оцинкованная гофротруба, которую можно и для подачи воды использовать и даже для подачи газа.
вот вам ссылка : https://prom.ua/Truba-gofrirovannaya-dlya-vody-i-gaza.html
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29.01.2023 21:24 Ответить
Спасибо
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29.01.2023 22:44 Ответить
Генератор не повинен стояти в приміщенні, боїшся що вкрадуть зроби йому "вольйер" з дахом. Там де йде спалювання дизеля виділяється велика кількість диму.
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29.01.2023 14:31 Ответить
не мели дурниць! це БЕНЗИНОВИЙ генератор, а похибка була у використанні жорсткого типу з'єднання системи з глушником, генератор вібруе. тому йго потрімно мотувати жорско, а з'єднувати гнучкою трубою типу https://www.amazon.com/dp/B001AX9WJQ?tag=amz-mkt-opr-us-20&ascsubtag=*****-01000-org00-win10-other-nomod-us000-pcomp-feature-rscomp-feature-rscomp&ref=aa_rscomp
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29.01.2023 14:46 Ответить
Carbon Monoxide and Ventilation
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Exhaust contains carbon monoxide, a deadly poisonous gas you cannot see or smell.NEVER run a generator indoors or in partly enclosed areas such as garages.ONLY use outdoors and far from windows, doors, vents, crawl spaces and in an area where adequate ventilation is available and will not accumulate deadly exhaust gas.Using a fan or opening doors and windows will not provide sufficient ventilation.It is recommended that you install battery operated Carbon Monoxide alarms/detectors indoors according to manufacturer's instructions / recommendations.

Якщо коротко то їх не можна навіть ставити близько біля вікон, якщо вам плювати на життя й здоров'я ставте в приміщеннях.
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29.01.2023 15:04 Ответить
таки так. в мене дизель-генератор mep-803 10кв військовий, стоїть на вулиці біля хати, але він великий та важкий(десь 2 тони) а маленький я ставлю на ганку
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05.02.2023 12:15 Ответить
Боярського
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29.01.2023 14:39 Ответить
Українці, це ви ,чи це кацапи зібрались? Це трагедія, ви свої ********** ,як кацапня над своїми же знущаєтесь вже мертвих людей.
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29.01.2023 14:42 Ответить
то не на багато ми розумніші орків
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29.01.2023 15:13 Ответить
генератор в гараже был, а люди умерли в доме? странная история...
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29.01.2023 15:48 Ответить
Люди! В кого опалення дровами, вугіллям або світло від генератора, витратіть 20-30 доларів і купіть датчик диму і СО2! Він при виявленні диму чи СО2 і мертвого розбудити своєю сиреною.
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29.01.2023 16:46 Ответить
CO датчик потрібен.

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29.01.2023 18:36 Ответить
Є багато типів які реагують і на дим і на СО. https://a.co/d/6IvSJUX
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30.01.2023 00:22 Ответить
Є суттєва різниця між цими двома моделями?
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30.01.2023 03:05 Ответить
Той датчик що у вас на фото він реагуючи тільки на СО, а той що в посиланні, реагуючи і на наявність чадного газу і на задимлення.
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01.02.2023 21:00 Ответить
Продукти згоряння вуглецю важчі за повітря, можуть накопичуватися, та поступово непомітно отруювати.
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29.01.2023 17:15 Ответить
По-моему уже сто тысяч раз говорили как их ставить надо.....
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29.01.2023 17:23 Ответить
гена на фото стоит прямо у стены, на втором фото окно ,точнее окошко, соседнее помещение (кухня???) могло быть открытым, если курили например, да и в принципе говорят СО тяжелее воздуха, мог бы и дальше по помещению расползтизь, у меня гена возле котельной стоит, до кухонного окна метров 8 , если я его открываю при работающем генераторе на проветривание через раз слышу выхлоп, причем в такой концентрации, как будто я башку прямо в глушитель засунул, короче все от ветра зависит, по фоткам видно что человек заморочился, алканафты,в которые его тут записывают, во первых ,пропивают и те деньги которые на генератор и те что на бензин во вторых ну вот точно заморачиваться с выхлопом и его сваркой не будут, правда в третьих сейчас полно причин, по которым нормальный человек может начать жрать водяру...... Если черное пятно на стене, там где вход трубы в гараж, это не след , оставшийся после сварки, а наоборот это сажа выхлопа генератора, то внутри гаража все плохо, но на гаражной фотке нет такого пятна, и вообще человек не то что выхлоп сделал, он даже мешанул раствора и замазал все, думаю и к генератору там присобачено все как надо, просто следует помнить, что любой ДВС сделан для работы на свежем воздухе и затащенный в работающем состоянии в любое помещение становится убийцей не по одной так по другой причине, боишься что сопрут пригвозди его к полу или к стене, или построй ему собственный дом но не тащи в свой....
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31.01.2023 17:07 Ответить
Пы.Сы. Может они вообще отравились тем что пили или ели?? А полиции проще, отравились выхлопом и все, ничего расследовать не надо.....
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31.01.2023 17:15 Ответить
 
 