Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже. ФОТО
В частном доме в Княжичах обнаружили тела 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летней женщины.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию", - написал он в телеграм-канале.
Полицейские Броварского управления устанавливают все обстоятельства.
"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о своей жизни и здоровье и о своих близких людях!" – добавил Небытов.
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+10 dmitrij suur
показать весь комментарий29.01.2023 14:19
+9 sergej gorin
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+6 Яр Холодний
показать весь комментарий29.01.2023 14:18
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А зто памятае бійню в Княжичах ? Може зараз вжечас розповісти правду
Мені цікаво інше - а ЩО робили двоє чоловіків та жінка тривалий час у гаражі? Мабуть двигун перебирали! Поснули п"яні - та й по тому
Чі не купити ланцюги для генератора ?
есть негерметичная вальцовка нерж. и оцинковка для своих целей, есть герметичный нерж. СРГС в мет. оплётке и без оной, если не подразумевается давление.
Герметичная, в том числе для слива сжиж. газов используется.
Первую мотаем, вторую варим лет пятнадцать уже, но никто не видел её, конечно же.. От 6 до 200 мм. То Вам так надо было, видно.
Резиновый РВД на выхлоп только дебил будет ставить. Без обид.
вот вам ссылка : https://prom.ua/Truba-gofrirovannaya-dlya-vody-i-gaza.html
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Exhaust contains carbon monoxide, a deadly poisonous gas you cannot see or smell.NEVER run a generator indoors or in partly enclosed areas such as garages.ONLY use outdoors and far from windows, doors, vents, crawl spaces and in an area where adequate ventilation is available and will not accumulate deadly exhaust gas.Using a fan or opening doors and windows will not provide sufficient ventilation.It is recommended that you install battery operated Carbon Monoxide alarms/detectors indoors according to manufacturer's instructions / recommendations.
Якщо коротко то їх не можна навіть ставити близько біля вікон, якщо вам плювати на життя й здоров'я ставте в приміщеннях.