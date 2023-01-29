Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже. ФОТО

В частном доме в Княжичах обнаружили тела 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летней женщины.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию", - написал он в телеграм-канале.

Полицейские Броварского управления устанавливают все обстоятельства.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о своей жизни и здоровье и о своих близких людях!" – добавил Небытов.



