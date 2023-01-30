В одном из магазинов Баку украинским беженцам предлагают бесплатные продукты. ФОТО

В столице Азербайджана городе Баку в одном из магазинов установлена табличка, на которой отмечается, что продукты беженцам из Украины предоставляются бесплатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает азербайджанский портал AFF.

"Баку. Надпись на двери продуктового магазина. Украинским беженцам (женщинам и детям) продукты бесплатно", - отмечается в сообщении.

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