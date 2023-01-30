В одном из магазинов Баку украинским беженцам предлагают бесплатные продукты. ФОТО
В столице Азербайджана городе Баку в одном из магазинов установлена табличка, на которой отмечается, что продукты беженцам из Украины предоставляются бесплатно.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает азербайджанский портал AFF.
"Баку. Надпись на двери продуктового магазина. Украинским беженцам (женщинам и детям) продукты бесплатно", - отмечается в сообщении.
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+44 Jimmy Hill
показать весь комментарий30.01.2023 01:50
+32 Luk Viktor
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+31 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий30.01.2023 01:31
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"Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и британская Pearson Engineering объявили о получении контракта на поставку в Украину инженерных машин Wisent 1, использующуюся для прорыва минных полей".
❤️❤️❤️
безкошновний 95 квартал
(напевно, малось..)
і тому в питаннях азербайджану та вірменії нам варто або триматися нейтралітету або бути на боці азербайджану але ніколи не на боці вірмен.
слава рамілю сафарову, смерть арцаху!