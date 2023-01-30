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В одном из магазинов Баку украинским беженцам предлагают бесплатные продукты. ФОТО

В столице Азербайджана городе Баку в одном из магазинов установлена табличка, на которой отмечается, что продукты беженцам из Украины предоставляются бесплатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает азербайджанский портал AFF.

"Баку. Надпись на двери продуктового магазина. Украинским беженцам (женщинам и детям) продукты бесплатно", - отмечается в сообщении.

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В одном из магазинов Баку украинским беженцам предлагают бесплатные продукты 01
В одном из магазинов Баку украинским беженцам предлагают бесплатные продукты 02

Азербайджан (791) беженцы (1641) помощь (7801)


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Топ комментарии
+44
ВЕЛИКА ПОДЯКА ДРУЗЯМ АЗЕРБАЙЖАНЦЯМ ЗА ЩИРУ ПIДТРИМКУ УКРАЇНИ!!!
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30.01.2023 01:50
+32
Ну що тут сказати - МОЛОДЦІ!
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30.01.2023 01:16
+31
Мітяй @sgorlovki https://twitter.com/sgorlovki/status/1619809810287067136 2 ч
"Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и британская Pearson Engineering объявили о получении контракта на поставку в Украину инженерных машин Wisent 1, использующуюся для прорыва минных полей".
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30.01.2023 01:31
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Ну що тут сказати - МОЛОДЦІ!
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30.01.2023 01:16 Ответить
наша колега https://censor.net/user/112014 - там
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30.01.2023 01:34 Ответить
абдристович в платті та парику скоро там буде. як волонтёрка. з грузовичком. продукти для оп-и затарюватиме. бо так там всим вже мівіна розведена сухою водою всим осточортіла. той бронік, шо він натяг на дерьмака як кондом на глобус, сьогодні ну просто тіліпається на тому, так схуд, бєднєнький )) ну й резніков безмозглу пошле. за яйцями )). на продаж.
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30.01.2023 01:25 Ответить
Мітяй @sgorlovki https://twitter.com/sgorlovki/status/1619809810287067136 2 ч
"Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и британская Pearson Engineering объявили о получении контракта на поставку в Украину инженерных машин Wisent 1, использующуюся для прорыва минных полей".
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30.01.2023 01:31 Ответить
Не здивуюсь, якщо цей контракт запросила волонтерська група "Справа Громад"
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30.01.2023 01:39 Ответить
не знаю..., но со 100% уверенностью могу сказать, что это точно не 95-й квартал....
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30.01.2023 01:55 Ответить
Дякуємо!
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30.01.2023 01:32 Ответить
ВЕЛИКА ПОДЯКА ДРУЗЯМ АЗЕРБАЙЖАНЦЯМ ЗА ЩИРУ ПIДТРИМКУ УКРАЇНИ!!!
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30.01.2023 01:50 Ответить
+ + +

❤️❤️❤️
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30.01.2023 04:56 Ответить
Дякуемо, Друзi!
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30.01.2023 01:50 Ответить
а зе пропонует безкошновний 95 квартал
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30.01.2023 02:11 Ответить
R-e-s-p-e-c-t.
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30.01.2023 02:19 Ответить
В Москве хотели открыть крутой ресторан "Киев за три дня", но пришлось открывать забегаловки "За обе щеки" и "Между булок
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30.01.2023 02:33 Ответить
Як ціна в такий важкий для України час підтримка друзів! Дякуємо вам, азербайджанці .
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30.01.2023 02:54 Ответить
цінна

(напевно, малось..)
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30.01.2023 04:58 Ответить
В Азербайджаі фурми і гранат як в Україні абрикос
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30.01.2023 05:26 Ответить
Справжні друзі завжди пізнаються у тяжкому лиху. Велика подяка братньому Азербайджану.
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30.01.2023 07:38 Ответить
Люто плюсую!!!
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30.01.2023 08:18 Ответить
азербайджан нам не союзник і не партнер але точно не ворог як вірменія.

і тому в питаннях азербайджану та вірменії нам варто або триматися нейтралітету або бути на боці азербайджану але ніколи не на боці вірмен.

слава рамілю сафарову, смерть арцаху!
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30.01.2023 10:22 Ответить
Азеры хорошие.
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30.01.2023 10:50 Ответить
 
 