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Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

29 января примерно в 23:00 центральная часть Харькова снова была атакована российской ракетой (предварительно С300). Она попала в четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Фейсбуке.

Сообщается, что взрывом частично разрушены его крыша и верхний этаж. Возник пожар. Погибла пожилая женщина. Ее мужа спасли, он и еще двое жителей получили ранения.

"К месту вызова были направлены 6 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы, автомобиль первой помощи и специальный аварийно-спасательный автомобиль. На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 кв. Чтобы добраться до очагов горения, пожарным приходилось разбирать завалы. На месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС. В 23:38 пожар удалось локализовать, а в 03:18 полностью ликвидировать, - говорится в сообщении.

Смотрите: Верховный комиссар ООН по делам беженцев Гранди посетил Харьков. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 01
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 02
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 03
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 04
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 05
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 06
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 07
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 08
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Харькове, - ГСЧС 09

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Коли палатиме Чмосква - шочу онлайн трансляцію 24/7...
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30.01.2023 08:20 Ответить
А все потому что нет у Украины баллистических ракет что бы ответить *********
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30.01.2023 10:53 Ответить
 
 