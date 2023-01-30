8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые "сливали" врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора. ФОТО
При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю г. Краматорска за содействие деятельности террористической организации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, он приговорен к 10 годам лишения свободы.
Прокурором в суде доказано, что с 24 февраля по 10 марта 2022 мужчина неоднократно передавал своему отчиму - участнику НЗФ "100 ОМСБр ДНР" текстовые сообщения.
"Они содержали данные о местах дислокации военнослужащих, техники и блокпостов Вооруженных Сил Украины на территории Краматорска и Краматорского района. Результаты наблюдений он направлял представителю государства-агрессора по телефону через мессенджер", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводилось ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
По данным СБУ, до 10 лет за решеткой проведут два российских агента, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области.
В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух вражеских поклонников.
"Злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске. Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание – 8 и 10 лет заключения соответственно.
По данным СБУ, среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.
Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами России.
Еще один преступник - направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.
На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
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Пусть дороги ремонтирует. Или разминирует поля.
а от що робити з "героями" безпроблемного хайвею з Чонгару до Херсона та Мелітополя..? вони ж і досі хайвеять у печерному кварталі.. га, зебіли?
з відвертими зрадниками які працюють на *****!!!
бо терміни ув,язнення однакові.
а тим хто підриває боєздатність, розкрадаючи бюджетні кошти та надану гуманітарку,
звільнення по власному бажанню
і то не всім, бо мінісР оборони не постраждав
кому воно млять служить?
він слуга народу, чи купки укїбанів???
цю сволоту та полонених рашистiв потрiбно розташовувати бiля важливих
важливих обʼєктів,щоб в разi обстрiлiв вони були знищенi в першу чергу.