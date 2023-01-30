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Новости Фото Война
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8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые "сливали" врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю г. Краматорска за содействие деятельности террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Прокурором в суде доказано, что с 24 февраля по 10 марта 2022 мужчина неоднократно передавал своему отчиму - участнику НЗФ "100 ОМСБр ДНР" текстовые сообщения.

"Они содержали данные о местах дислокации военнослужащих, техники и блокпостов Вооруженных Сил Украины на территории Краматорска и Краматорского района. Результаты наблюдений он направлял представителю государства-агрессора по телефону через мессенджер", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводилось ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Смотрите: В результате ракетных ударов по Краматорску погиб человек, - ОВА. ФОТОрепортаж

8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые сливали врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора 01
8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые сливали врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора 02

По данным СБУ, до 10 лет за решеткой проведут два российских агента, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области.

В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух вражеских поклонников.

"Злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске. Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание – 8 и 10 лет заключения соответственно.

По данным СБУ, среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.

Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами России.

Еще один преступник - направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр". Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые сливали врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора 03
8 и 10 лет проведут за решеткой два предателя, которые сливали врагу данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области, - Офис генпрокурора 04

Краматорськ (2275) приговор (1216) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+11
Нужно срочно вносить изменения в портновский УК в плане ужесточения наказаний за все виды предательства и коррупции.
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30.01.2023 12:11
+9
Ось так. Вирок зрадник обов'язково оскчржить. Гуманний печерний суд врахує висмоктані з пальця пом'якшуючі обставини. Швидшк за вме термін зменшать. Потім буде амністія до нашої Перемоги. І ворога помилують і відпустять. А військового, який відмовився виконати дурний наказ кар'єриста у погонах не відпустять, не звільнять за хорошу поведінку і навіть не забезпечать апеляції. Оксюморрон.
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30.01.2023 12:16
+6
Жаль! Ведь их нужно біло просто расстрелять!
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30.01.2023 12:23
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Нужно срочно вносить изменения в портновский УК в плане ужесточения наказаний за все виды предательства и коррупции.
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30.01.2023 12:11 Ответить
Позорище... За угон авто больше дают
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30.01.2023 12:15 Ответить
Мало того Его ещё и через 7 лет по удо выпустят
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30.01.2023 12:17 Ответить
Ось так. Вирок зрадник обов'язково оскчржить. Гуманний печерний суд врахує висмоктані з пальця пом'якшуючі обставини. Швидшк за вме термін зменшать. Потім буде амністія до нашої Перемоги. І ворога помилують і відпустять. А військового, який відмовився виконати дурний наказ кар'єриста у погонах не відпустять, не звільнять за хорошу поведінку і навіть не забезпечать апеляції. Оксюморрон.
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30.01.2023 12:16 Ответить
Этого диб ещё и корми?
Пусть дороги ремонтирует. Или разминирует поля.
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30.01.2023 12:17 Ответить
Жаль! Ведь их нужно біло просто расстрелять!
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30.01.2023 12:23 Ответить
А що там з д'єрмаком?
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30.01.2023 12:28 Ответить
Якась х#йня ці терміни "покарання"!!! 20 років МІНІМУМ має бути й без права УДО й переписки!!!!
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30.01.2023 12:28 Ответить
..прекрасно, якщо правосуддя випадково не виявиться печерним..
а от що робити з "героями" безпроблемного хайвею з Чонгару до Херсона та Мелітополя..? вони ж і досі хайвеять у печерному кварталі.. га, зебіли?
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30.01.2023 12:31 Ответить
це означає що зеленський порівняв СЗЧ (військовий збігав на ****** і забухав на пару днів)
з відвертими зрадниками які працюють на *****!!!
бо терміни ув,язнення однакові.
а тим хто підриває боєздатність, розкрадаючи бюджетні кошти та надану гуманітарку,
звільнення по власному бажанню
і то не всім, бо мінісР оборони не постраждав
кому воно млять служить?
він слуга народу, чи купки укїбанів???
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30.01.2023 12:32 Ответить
.

цю сволоту та полонених рашистiв потрiбно розташовувати бiля важливих

важливих обʼєктів,щоб в разi обстрiлiв вони були знищенi в першу чергу.
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30.01.2023 12:34 Ответить
 
 