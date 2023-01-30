За неделю из портов Большой Одессы вышли 18 судов с 664 тыс. тонн продовольствия. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" за неделю 18 судов экспортировали 664 тысяч тонн продовольствия из портов Большой Одессы. Это на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

В частности, 60 тысяч тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тысяч тонн – в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла – в Индию.

"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки", - говорится в сообщении.

В Босфоре российская сторона в СКЦ продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь с судов.

По состоянию на сегодняшний день 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 – западнее в порты под загрузку, а 25 – уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84.

Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более чем 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают около 1 миллиона тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются только 3 судна под загрузку.

Сообщается также, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При стабильном функционировании "зернового коридора" этот показатель должен составить более 28 миллионов тонн.

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