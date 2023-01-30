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Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: "Каждый может помочь Украине победить". ВИДЕО+ФОТО

Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ – одни из многих по всей Эстонии, которые регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить", – отметила она.

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Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: Каждый может помочь Украине победить 01
Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: Каждый может помочь Украине победить 02

помощь (7801) Эстония (1423) Каллас Кая (196)


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Топ комментарии
+13
А ви можете уявити щоб таке робив наш прем'єр?
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30.01.2023 12:40
+11
Зате Наш колишній прем'єр гончарук взагалі на самокаті катався по кабінетах... Правда це єдине, чим він запам'ятався...не рахуючи збитковості його "керівництва" для України...
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30.01.2023 12:47
+10
Гарна жінка! До речі, подруга ще однієї симпатичної прем'єрки Санни Марін. А тепер порівняйте зі старими маразматичними уйобіщами з Кремля - путіним, лавровим, шойгу та іншими дегенератами. Прогресивне майбутнє проти потворного минулого
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30.01.2023 13:02
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А ви можете уявити щоб таке робив наш прем'єр?
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30.01.2023 12:40 Ответить
Зате Наш колишній прем'єр гончарук взагалі на самокаті катався по кабінетах... Правда це єдине, чим він запам'ятався...не рахуючи збитковості його "керівництва" для України...
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30.01.2023 12:47 Ответить
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30.01.2023 12:57 Ответить
Так в Эстонии уже почти год плетут маскировочные сети для Украинской армии, а скоро, в марте выборы, и Каллас надо показать себя общественности в предвыборной компании с лучшей стороны. А летом или осенью она сети не плела.. )
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30.01.2023 14:00 Ответить
плетіння сіток не допоможе виграти вибори, тому що автоматично відрізає багатотисячний прокацаплений електорат. так що не думаю
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31.01.2023 08:36 Ответить
Эта "реклама" вообще не рассчитана на совковый электорат, скорее наоборот, совки и раньше не очень поддерживали партию Реформ, которую представляет К. Каллас, и у партии Реформ рейтинг сейчас очень высокий, свыше 30%, обойдутся и без совков; на втором месте - Консерваторы, поддержка свыше 20%,, на третьем месте - Центристы..
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31.01.2023 11:41 Ответить
мені аби не Екре
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31.01.2023 14:46 Ответить
А я наоборот - только EKRE! Они активно выступают против гомиков и прочих первертов и против однополых браков, а Реформисты - за. И простой народ в большинстве - за них. А то что они сейчас выступают против украинской миграции в Эстонию - это всё временно и довольно некрасиво - этой реторикой они хотят перед выборами собрать больше русскоязычных голосов чтобы опередить реформистов, хотя подавляющее большинство эстонского народа - за повсеместную и активную помощь украинцам и украинскому народу.
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31.01.2023 15:30 Ответить
в любому випадку це не моє собаче діло, адже я не громадянин Естонії, а України
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31.01.2023 18:06 Ответить
Но всё-равно, вы имеете полное право высказать своё мнение, это не раша.. )
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31.01.2023 18:27 Ответить
небо и земля))
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31.01.2023 18:59 Ответить
Це має робити і "перша леді" України.
Подавати приклад громадянам. Але в неї фотосесії в бункері.
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30.01.2023 12:51 Ответить
Фотосексії!
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30.01.2023 16:47 Ответить
Гарна жінка! До речі, подруга ще однієї симпатичної прем'єрки Санни Марін. А тепер порівняйте зі старими маразматичними уйобіщами з Кремля - путіним, лавровим, шойгу та іншими дегенератами. Прогресивне майбутнє проти потворного минулого
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30.01.2023 13:02 Ответить
а гандони в цей час деребанять ..та ще й чуже....
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30.01.2023 13:06 Ответить
о а наша зелі дружина, окрім ложки і ч... ні чого в руки не бере, на то она і зелена Елена
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30.01.2023 13:23 Ответить
а вона знає, що в Миколаєві з таких сіток зробили ялинку, якби вона знала не плела..
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30.01.2023 13:44 Ответить
Прекрасно.

Помагати Україні це правильно і це модно.
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30.01.2023 13:45 Ответить
Символічно, але дуже промовисто. Дякуємо!
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30.01.2023 14:23 Ответить
Сравните её с женой Януковича. И Хрущёва.
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30.01.2023 19:18 Ответить
тим часом у нас бувші премєрки в Дубаях, а акторка Кварталу Кравец одержала 30 млн з бюджету на створення своїх шоу на телеканалі Дом. Війна то нехай інші переймаються
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31.01.2023 08:39 Ответить
 
 