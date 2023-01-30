Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: "Каждый может помочь Украине победить". ВИДЕО+ФОТО
Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для украинских защитников.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ – одни из многих по всей Эстонии, которые регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить", – отметила она.
Топ комментарии
+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+11 Нина Лабунская
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+10 Александр Алекс #466493
показать весь комментарий30.01.2023 13:02
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Подавати приклад громадянам. Але в неї фотосесії в бункері.
Помагати Україні це правильно і це модно.