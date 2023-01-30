Двум экс-офицерам ВМС ВСУ сообщено о подозрениях в госизмене и дезертирстве, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и Белгород-Днестровской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере заочно сообщено о подозрении двум экс-офицерам ВМС ВСУ по фактам государственной измены и дезертирства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории АР Крым и Севастополя в результате вооруженной агрессии РФ бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.
"Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага. Подозреваемые отказались исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 2014 года до сих пор они проходят военную службу в составе вооруженных сил РФ в федеральном бюджетном учреждении "международный противоминный центр вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по инициированию вопроса о досудебном расследовании в уголовных производствах в порядке специального досудебного расследования (in absentia).
Досудебное расследование – ГБР, расположенное в г. Николаеве.
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