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Новости Фото Война
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Двум экс-офицерам ВМС ВСУ сообщено о подозрениях в госизмене и дезертирстве, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и Белгород-Днестровской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере заочно сообщено о подозрении двум экс-офицерам ВМС ВСУ по фактам государственной измены и дезертирства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории АР Крым и Севастополя в результате вооруженной агрессии РФ бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

"Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага. Подозреваемые отказались исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 2014 года до сих пор они проходят военную службу в составе вооруженных сил РФ в федеральном бюджетном учреждении "международный противоминный центр вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по инициированию вопроса о досудебном расследовании в уголовных производствах в порядке специального досудебного расследования (in absentia).

Досудебное расследование – ГБР, расположенное в г. Николаеве.

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Двум экс-офицерам ВМС ВСУ сообщено о подозрениях в госизмене и дезертирстве, - Офис генпрокурора 01

ВМС (1467) государственная измена (1540) дезертирство (331) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+24
СБУ потрібно зайнятися цим клієнтом!
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30.01.2023 12:56
+21
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30.01.2023 12:51
+11
І цим!
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30.01.2023 12:58
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30.01.2023 12:51 Ответить
дайте вгадаю - ніхто не звертав уваги що вони розмовляли язиком дітовбивць попри те, що статут ЗСУ це прямо забороняє?
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30.01.2023 12:55 Ответить
СБУ потрібно зайнятися цим клієнтом!
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30.01.2023 12:56 Ответить
Знову зелене ДБР х@рнею займається....
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30.01.2023 12:56 Ответить
В березні минулого року на початку вторгненя на один відомий об'єкт після візиту ДБР на другий день були приль- оти від кацапотварюк. Виникає підозра смутно - а пок чиїй наводці прилетіло? Аналогічно як прилетіло на один об'єкт після селфі на ньому сумнозвісної парочки арачмонія-подляк? Де розлідування злочинів посадових осіб під час війни? Не на часі зечмоні?
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30.01.2023 16:31 Ответить
І цим!
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30.01.2023 12:58 Ответить
Ви їх спіймайте спочатку....
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30.01.2023 13:03 Ответить
а харі зрадників ретушувати обовязково ???
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30.01.2023 13:19 Ответить
Мабуть вони не цигани...
Бо в нас дозволено показувати обличчя без судового вироку лише циганам. І "варам_в_законє".
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30.01.2023 14:22 Ответить
Будуть вишукувати отакі гнилі справи,демонструвати бурхливу діяльність,чіпати,підозрювати,розслідувати...і все аби довести свою потрібність і не піти на фронт...
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30.01.2023 17:17 Ответить
 
 