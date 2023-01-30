В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы, расстрелянной в спину военными РФ. ФОТО
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тела мирной жительницы Станиславской территориальной громады Херсонской области.
Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военная армия РФ расстреляла женщину на одной из улиц за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов. Он открыл огонь из автоматического оружия в спину местной жительницы.
От огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.
Тело гражданской направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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