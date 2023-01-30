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В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы, расстрелянной в спину военными РФ. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тела мирной жительницы Станиславской территориальной громады Херсонской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военная армия РФ расстреляла женщину на одной из улиц за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов. Он открыл огонь из автоматического оружия в спину местной жительницы.

От огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.

Тело гражданской направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы, расстрелянной в спину военными РФ 01
В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы, расстрелянной в спину военными РФ 02

эксгумация (142) военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467) Херсонская область (4770)


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Я вот досихпор не понимаю зачем на словах с окупантами артачится и расказывать какая я патриотка Украины. Мы для них все потенциальные наводчики. Тихо прошла, улыбнулась, после звонок куда надо и вот очередная макеевка.
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30.01.2023 13:51 Ответить
По всякому буває, у будь-якому випадку, це ніяк не виправдовує москальский злочин.
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30.01.2023 14:12 Ответить
людина була з, честю, декому складно зрозуміти, що це.
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30.01.2023 14:35 Ответить
Ответил ниже
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30.01.2023 15:05 Ответить
Світла пам'ять
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30.01.2023 14:04 Ответить
И де вона зараз? А так бы и победу встретила и много пользы моглаб военным принести разведданнымы приближая победу. Патриотизм это не только на славах орать как я за Украину, но и делом помагать.
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30.01.2023 15:04 Ответить
вибачте, на орчому не читаю.
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30.01.2023 15:11 Ответить
Аха-ха. Еще одна контуженная как Фарион? Недавно таким контуженным уже солдат ВСУ ответил.
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30.01.2023 15:15 Ответить
Якби всі були хоч трохи як Фаріон то війни не було б.
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30.01.2023 16:02 Ответить
 
 