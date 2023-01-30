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Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили агента ФСБ в Тернопольской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В первую очередь его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

"Полученные сведения планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам - своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 01
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 02
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 03
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 04

В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.

По данным СБУ, для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.

В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Телеграм-канал.

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Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Следственно-оперативные действия проводили киберспециалисты и следователи СБУ Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ (19898) ФСБ (1936) шпионаж (1387) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+31
Прихожанин почаївської лаври
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30.01.2023 14:35
+27
Дуже дивно, що затримали.
Перебував пару тижнів у Тернопільській області.
Повз хату регулярно, кожні 30 хвилин снував ********** форд.
Куди не піду, скрізь його бачу.
Окружна, центральна, воєнкомат, вокзал, електростанція.
Через пару днів я не витримав, підійшов до патруля та звернув увагу.
І що ви думаєте.
Через деякий час вони мені повідомили, що все в ажурі, в нього паспорт України і авто не крадене.
Тобто, агент має мати при собі військовий квиток РФ та іздити на краденому авто, що б його затримали.
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30.01.2023 14:47
+22
Вам мабуть не відомо скільки у Львові живе кацапні -- нащадків нквд-истів? В Тернополі те саме. Приїхали в кацапському обозі після 1939р.
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30.01.2023 15:01
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Прихожанин почаївської лаври
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30.01.2023 14:35 Ответить
фото цього чмоні у телеграмі без блюру, віддайте його людям, навіщо це біосміття ще годувати 15 років? що з нього вийде то після тюрми? виродок тупоголовий, за 5000 грн готове матір рідну продати
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30.01.2023 14:35 Ответить
За 5.
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30.01.2023 14:37 Ответить
Украинский город Тернополь. Откуда, интересно знать, взялся такой прокре...ий сопляк?
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30.01.2023 14:36 Ответить
Сори, пропустила слово ТАМ. Откуда ТАМ взялся этот сопляк. Видно же, что он еще совсем юный, но уже враг.
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30.01.2023 14:38 Ответить
Сташинський теж був з Львівської області.
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30.01.2023 14:48 Ответить
Вам мабуть не відомо скільки у Львові живе кацапні -- нащадків нквд-истів? В Тернополі те саме. Приїхали в кацапському обозі після 1939р.
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30.01.2023 15:01 Ответить
на смереку запроданця !!!
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30.01.2023 14:39 Ответить
Дуже дивно, що затримали.
Перебував пару тижнів у Тернопільській області.
Повз хату регулярно, кожні 30 хвилин снував ********** форд.
Куди не піду, скрізь його бачу.
Окружна, центральна, воєнкомат, вокзал, електростанція.
Через пару днів я не витримав, підійшов до патруля та звернув увагу.
І що ви думаєте.
Через деякий час вони мені повідомили, що все в ажурі, в нього паспорт України і авто не крадене.
Тобто, агент має мати при собі військовий квиток РФ та іздити на краденому авто, що б його затримали.
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30.01.2023 14:47 Ответить
Шож воно шо не піймають - все якесь убоге, тупе, обісране і з середини , і з зовні, ще й IQ в одну цифру...
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30.01.2023 15:07 Ответить
Бо саме так виглядає і саме так смердить руzкімір!

Звироділа біомаса, що втратила останки людської подоби і душі.

Zомбі, і таких самих дефективних плодять.
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30.01.2023 15:22 Ответить
Так а нах*я воно?
У природі все має бути гармонійно. А оце нах*я? Вонож ні людина, ні корм для худоби, ні, ****, цінний генетичний матеріал, бодайби навіть на імплантанти...
Суцільний МІНУС!!!
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30.01.2023 15:59 Ответить
Везіть його до суду в Полтаву чи Хароків, там свої, ато бандьори можуть посадити.
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30.01.2023 15:11 Ответить
особенно в Полтаву! там своих предателей посадить не могут
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30.01.2023 15:31 Ответить
Ну підор кончений *****!!!
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30.01.2023 15:19 Ответить
СБУ - молодці!А депутати "шмарклі" бо досі не відновили для такої мерзоти,на час війни, розстріл.Якби ще з квітня почали розстрілювати таких покидьків,то вже забули б про корегувальників.
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30.01.2023 15:19 Ответить
в крематорий ********.................................................................
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30.01.2023 15:50 Ответить
Прикувати до важкої борони і на розмінування
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30.01.2023 16:42 Ответить
симпа лук и шапка та и ваще симпа
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30.01.2023 16:31 Ответить
Шо за мацкальскій сленг? Шо таке «сімпа»? Га вуйко? Це тебе у мацкві так навчили? Цього «сімпу» гіляка вже більше року чекає….
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31.01.2023 12:53 Ответить
Почаєвський монах?
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30.01.2023 17:00 Ответить
Ссыкуну лет двадцать.
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30.01.2023 20:10 Ответить
 
 