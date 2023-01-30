"До последнего отводил самолет от жилых зданий": 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко. ФОТО
Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.
Как отмечается, самолет Мурашко был подбит вражеским истребителем.
"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя.
За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадьевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно)", – говорится в сообщении.
Мурашко с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части.
С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.
За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.
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Мурашко Данило Геннадійович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 10 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD Ніжин - https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 27 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Краматорський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область )
"З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року він здійснив 141 бойовий виліт.
В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.
Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника."
Джерело:
Героєві слава!
нахєр кому всра*ись ті Їрмаки з Тимошенками і Подоляками??
Нація має шанувати таких українців, має знати і пам'ятати про ці подвиги, а не про візити владо-морд на відкриття нових ділянок доріг чи іншу маячню!!
Слава Герою !!
це війна, правда шокує лише емоційно нестабільних дівиць, всі инші вже давно все розуміють.
повітряні бої вже давно не відбуваються бо сам факт залітання на територію противника літунів вже є вигадкою адже ППО кось все що бачить, своїх і чужих, наша і їхня.
Откуда утверждения об осмысленных действиях и намерениях ?
Парня очень жаль, но я не понимаю откуда такое ясновидение без данных объективного контроля и/или данных аудиозаписи переговоров с пилотом...
Почему я это пишу... Когда пишут о присвоении "Героя Украины" меня в первую очередь интересует что совершено, ЧЕМ
ОБЪЕКТИВНО это ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, и чем этот человек действиями отличается от основной массы таких же "пилотов"? Например, если герой за количество уничтоженной техники - почему за это он не представлен к "Герою" при жизни ? Количество им уничтоженных противников БОЛЬШЕ, чем у других пилотов ...
Или хотят наградить только за факт смерти ? Что на мой взгляд не достаточно для награждения "Героя", хотя бы на том основании, что на сегодняшний день погибло ОЧЕНЬ много, но их за это к "Герою" не представили...
Поэтому я бы хотел, что бы опубликовали данные объективного контроля с аудиозаписью подтверждающего что он понимал, что уводит самолёт от населенного пункта ОСОЗНАВАЯ, что это приведет к его гибели !
Но это не реально !!!
Должна быть ОБЪЕКТИВНАЯ градация наград !!!
Нужно награждать за ОБЪЕКТИВНЫЕ , ОСОЗНАННЫЕ действия... !
А не только за то из-за красиво написанных слов... Как "28 панфиловцев" по газетной статье ..
А пехотинцам или другим у нас легче ?! Почему их всех не представили ?!
Но, как ни крути должны быть ОБЪЕКТИВНЫЕ и АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЙ факт/ты героического поступка !!!
А не литературный пересказ...
В совке тоже полно было "героев" на основании лишь литературных пересказов и газетных статей... Такие например как "28 панфиловцев"...
По факту же сама гибель для признания героем не обязательна... Достаточно, что на момент принятия им решения он именно так это оценивал и объективно такой исход был наиболее вероятен.
И если нет подтверждения - то не может и не должно быть речи и о представлении к награде !!! Как бы это не объяснили !!!
А чьи то фантазии и предположения - это отсебятина...
Например, чем подтверждено :
- "Су-25, которого подбили во время захода на штурмовку на трассе Херсон-Николаев и он направил самолет в колонну инженерных машин русни,"?!
Самолет мог упасть будучи не управляемы с уже погибщим пилотом...
Тоесть, что при утверждать о подвиге - должно быть обьективно подтвержденно, сто пилот осознавал что происходит и осожнано совершил то о чем вы пишите...
Даже при наличии вилео - это не доказывает осознанности .
- то де самое касается и вашего примера об аэродроме... Тут тоже должны быть аудио переговоров ! И данные радаров и и.д.
В данном случае только - ГДЕ УПАЛ самолет ! Что еще ?
А раз нет ОБЪЕКТИВНЫХ подтверждений - то не может быть и представления на "Героя" !
Герой, это тот кто НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ "последним шансом спастись !" !!!
Герой может чудом или профессионализмом остаться в живых, он мог даже попасть в плен - но он совершает ОСОЗНАННО свой геройский поступок АБСОЛЮТНО понимая, что он отказывается от шанса спастись !!!
А что бы знать это - должны быть ОБЪЕКТИВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТОМУ !!! Иначе это все легенды и небылицы !
А примеров тысячи !
Например, один "герой" встанет в проёме окна и пытается так стрелять в итоге совершенно ожидаемо получил свою пулю.
В итоге его родным значек орден "За мужество"...
И таких случаев полным полно...
Например, одному из офицеров осколком от града отрывает (!) голову.
В итоге его подают на "героя Украины"...
Как будто факт того, что он погиб или то, что погиб таким образом - самодостаточно для награждения "героя Украины"... Как будто кроме него так никто не погибал, что выделили на "героя" именно его...
Но что бы придать особенности... в наградных бумагах дописали примерно так "прикрыл собой своих подчинённых/товарищей/сослуживцев...
Как будто человек , которому осколком оторвало голову как то мог в принципе собой кого то прикрыть в множественном числе от залпа града ...
И таких награждений полно !!!
Они не объективны от слова - СОВСЕМ !!!
Один офицер, будучи раненым оказывается в окружении на оккупированной и его прячут местные жители. Через время ему удаётся перебраться к нашим ...
В итоге его награждают "героем Украины"...
Вопрос, а он такой ы Украине олин, который был ранен, который скрывался и вышел к своим, что именно и только ЕГО наградили "героем" ?!
Весьма СОМНИТЕЛЬНАЯ причина для награждения "Герой Украины"!
Але шкода втраченого життя Воїна і років підготовки, бойового досвіду.
В обмін на Можливе падіння літака саме туди де ще залишились цивільні. Причому ждуни, які чекають русню і наводять ворожу арту.
Українці завжди Занадто толерантні!
Згадується переписка двох офіцерів УГА за перші дні 'Листопадового чину' 1918 року (війна проти поляків):
- Доповідаю, що на вулицях Львова непоодинокі випадки коли в спину нашим стрільцям пуляють цивільні, жінки і навіть школярі.
- УГА не воює проти жінок і дітей.
Відповідь із штабу мала на увазі що в таких випадках і надалі не слід відповідати вогнем у відповідь.
Нічого не нагадує?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Нехай тобі земля буде пухом, дорогий Данило, і рай на небі, якщо він там є.