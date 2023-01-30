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Новости Фото Война
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"До последнего отводил самолет от жилых зданий": 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко. ФОТО

Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Как отмечается, самолет Мурашко был подбит вражеским истребителем.

До последнего отводил самолет от жилых зданий: 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко 01

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя.
За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадьевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно)", – говорится в сообщении.

Мурашко с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

До последнего отводил самолет от жилых зданий: 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко 02

память (1495) самолет (3591) потери (4384) Воздушные силы (2299)


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Топ комментарии
+73
Слава Герою і вічна пам'ять.
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30.01.2023 15:48
+49
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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30.01.2023 15:50
+41
НАЗАВЖДИ В НЕБЕСАХ... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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30.01.2023 15:56
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Слава Герою і вічна пам'ять.
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30.01.2023 15:48 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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30.01.2023 15:50 Ответить
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30.01.2023 15:52 Ответить
24 роки.

Мурашко Данило Геннадійович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 10 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD Ніжин - https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 27 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Краматорський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область )

"З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року він здійснив 141 бойовий виліт.
В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.

Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника."

Джерело:
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30.01.2023 15:56 Ответить
НАЗАВЖДИ В НЕБЕСАХ... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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30.01.2023 15:56 Ответить
С.У.М.
Героєві слава!
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30.01.2023 16:01 Ответить
який сум..., просто невимовний сум..., які ж вони молоді, ці наші герої...
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30.01.2023 16:12 Ответить
Як це так: ворожі винищувачі летають над нашою територією? Шо досі немає чим збити?
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30.01.2023 16:24 Ответить
У фашистских летчиков лучше радары и ракеты "воздух-воздух" большй дальности....к сожалению...А он на штурмовике был, я так понимаю....
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30.01.2023 16:39 Ответить
знову і знову питання до влади - ЧОМУ про таких Героїв України кожного дня не розповідає той сран*й "Єдиний марафон" ??
нахєр кому всра*ись ті Їрмаки з Тимошенками і Подоляками??
Нація має шанувати таких українців, має знати і пам'ятати про ці подвиги, а не про візити владо-морд на відкриття нових ділянок доріг чи іншу маячню!!
Слава Герою !!
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30.01.2023 16:25 Ответить
Так цей марафон і створено, щоб повідомляти про единого Боневтіка Оманського і його команду. Решта йде лісом.
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30.01.2023 16:38 Ответить
Зелені потвори один одному дупи вилизують.
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30.01.2023 17:22 Ответить
могли б і написати як є - підбиття ворожим чи своїм ППО.

це війна, правда шокує лише емоційно нестабільних дівиць, всі инші вже давно все розуміють.

повітряні бої вже давно не відбуваються бо сам факт залітання на територію противника літунів вже є вигадкою адже ППО кось все що бачить, своїх і чужих, наша і їхня.
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30.01.2023 17:35 Ответить
Кацапские ракеты воздух-воздух могут лететь почти на 100 км. Так что совсем необязательно оркам залетать за линию фронта.
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30.01.2023 18:45 Ответить
Можно как то опубликовать фрагмент аудио его переговоров из которых будет слышно , что он "до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий." Или расшифровку черных ящиков...
Откуда утверждения об осмысленных действиях и намерениях ?

Парня очень жаль, но я не понимаю откуда такое ясновидение без данных объективного контроля и/или данных аудиозаписи переговоров с пилотом...

Почему я это пишу... Когда пишут о присвоении "Героя Украины" меня в первую очередь интересует что совершено, ЧЕМ
ОБЪЕКТИВНО это ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, и чем этот человек действиями отличается от основной массы таких же "пилотов"? Например, если герой за количество уничтоженной техники - почему за это он не представлен к "Герою" при жизни ? Количество им уничтоженных противников БОЛЬШЕ, чем у других пилотов ...

Или хотят наградить только за факт смерти ? Что на мой взгляд не достаточно для награждения "Героя", хотя бы на том основании, что на сегодняшний день погибло ОЧЕНЬ много, но их за это к "Герою" не представили...

Поэтому я бы хотел, что бы опубликовали данные объективного контроля с аудиозаписью подтверждающего что он понимал, что уводит самолёт от населенного пункта ОСОЗНАВАЯ, что это приведет к его гибели !
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30.01.2023 17:57 Ответить
Мне не награды жалко... Я считаю что ВСЕ достойны награды "Герой" , кто встал на защиту Украины...
Но это не реально !!!
Должна быть ОБЪЕКТИВНАЯ градация наград !!!
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30.01.2023 18:16 Ответить
Краще поцікався критеріями нагородження бойко,богуслаєва,звягільського та іншої мерзоти...
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30.01.2023 19:55 Ответить
Одно другого не отменяет...
Нужно награждать за ОБЪЕКТИВНЫЕ , ОСОЗНАННЫЕ действия... !
А не только за то из-за красиво написанных слов... Как "28 панфиловцев" по газетной статье ..
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30.01.2023 19:59 Ответить
В нынешних реалиях, каждый вылет украинского летчика - подвиг.
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30.01.2023 20:19 Ответить
Тогда почему сейчас их ВСЕХ не представляли в званию "Герой" ?!
А пехотинцам или другим у нас легче ?! Почему их всех не представили ?!
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30.01.2023 20:29 Ответить
Всех-всех-всех? Не реально. Летчику обычно, по сумме вылетов дают награды + подтвержденные результаты штурмовки. Больше 100 вылетов это очень серьезно.
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30.01.2023 23:40 Ответить
Где можно прочитать про "обычно" в официальных источниках связанных с описанием критериев к награждению !?
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30.01.2023 23:59 Ответить
В документах МОУ, очевидно.
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02.02.2023 13:43 Ответить
Вы можете дать на них ссылку или зацитировать ту его часть, где описана регламентация конкретно о награждении звание "Герой"!?
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02.02.2023 19:06 Ответить
Я не являюсь чиновником МОУ. Доступа к ДСВ не имею.
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03.02.2023 21:24 Ответить
А вообще, четких критериев не было. Ими никто не заморачивался в мирное время. Думаю, и сейчас все субъективно. Наступним питанням було - а чим нагороджувати в умовах війни? Звісно, найбільш очевидним виглядало присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" та відзначення орденом "За мужність". Тільки от в статутах обох нагород підстави для їх отримання описані надто розмито. Для того, щоб стати Героєм України, потрібно здійснити "визначний геройський вчинок". При цьому ані умов, ані характеристик визначних геройських вчинків не зазначено. По суті, все залишено на власний розсуд тих, хто буде представляти до нагородження. Крім того, повторно звання не присвоюється, навіть якщо рівень заслуг буде той самий.
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03.02.2023 21:40 Ответить
В СССР был четкий критерий... Например, "личным оружием уничтожить в одном бою более 20 человек противника" т.пд.. ( Не буду утверждать..., так это я читал еще во время СССР )

Но, как ни крути должны быть ОБЪЕКТИВНЫЕ и АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЙ факт/ты героического поступка !!!
А не литературный пересказ...
В совке тоже полно было "героев" на основании лишь литературных пересказов и газетных статей... Такие например как "28 панфиловцев"...
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05.02.2023 00:13 Ответить
А на мое личный взгляд, кроме числа уничтоженного противника, долна быть осознанность абсолютного риска для собственной жизни... Более чем у других в обычных боевых обстоятельствах... И человек поднимая, что он может каким то образом сохранить свою жизнь , но выбирает тот поступок, который гарантировано приведет к его гибели ради достижения цели.
По факту же сама гибель для признания героем не обязательна... Достаточно, что на момент принятия им решения он именно так это оценивал и объективно такой исход был наиболее вероятен.
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05.02.2023 00:19 Ответить
В содепии были разные времена и разный уровень дебилизма. Почитайте воспоминания про ВМВ типа "Ваника ротный", "Проклятые и забытые". Там про то, кто и как получал ордена и медальки проскакивает. Но формально, во время войны, нормативы на представление к орденам были. Однако это все равно условность с оценочным взглядом на процесс командования, которое и подает рапорта на награждение. Например, установите для летчика истребителя - орден Хмельницкого за 2 сбитых противника. А определить кто сбил и сбил ли, или только повредил можно далеко не всегда. Как и кто спалил танк, и спалил ли. Не говоря уже о том, какова вероятность уничтожить самолет противника существенно более современной итерации и вооруженный намного более дальнобойными ракетами и какова вероятность попасть в танк из современной САУ. В любом случае будет эмоциональная составляющая.
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06.02.2023 17:13 Ответить
Ну раз в совдепии в е было через ж.пу - это не повод идти тем же путем !
И если нет подтверждения - то не может и не должно быть речи и о представлении к награде !!! Как бы это не объяснили !!!
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06.02.2023 22:18 Ответить
Нет подтверждения чего? Не все действия можно измерить количественно. Это же не легкая атлетика. Например, летчик вступил в бой со звеном кацапских самолетов и смог их увести от аэродрома, чем уберег несколько наших самолетов. В процессе боя никого не сбил, но сам получил ракету и погиб. Это не подвиг? По вашей линеечке нет. А человек жизнь отдал в безнадежной ситуации. Или николаевский штурмовик на Су-25, которого подбили во время захода на штурмовку на трассе Херсон-Николаев и он направил самолет в колонну инженерных машин русни, чем замедлил продвижение наступления на Николаев и дал выигрыш в несколько часов для подготовки обороны. То же фигня? Никого не сбил, самолет потерял. Награждать никак, верно?
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07.02.2023 16:18 Ответить
На всё вами перечисленное ОБЯЗАНО быть подтверждены ОБЪЕКТИВНЫМ ( а не субъективными ) данными . Данными самописцев с места падения ( это в идеале !), данные аудиозаписи переговоров пилота с землёй или пилотов ( членов экипажа).
А чьи то фантазии и предположения - это отсебятина...
Например, чем подтверждено :
- "Су-25, которого подбили во время захода на штурмовку на трассе Херсон-Николаев и он направил самолет в колонну инженерных машин русни,"?!
Самолет мог упасть будучи не управляемы с уже погибщим пилотом...
Тоесть, что при утверждать о подвиге - должно быть обьективно подтвержденно, сто пилот осознавал что происходит и осожнано совершил то о чем вы пишите...
Даже при наличии вилео - это не доказывает осознанности .

- то де самое касается и вашего примера об аэродроме... Тут тоже должны быть аудио переговоров ! И данные радаров и и.д.
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07.02.2023 20:06 Ответить
Подтверждено видео с места событий. О каком черном ящике вы говорите, если сможет упал в 40 км от наших позиций? Эту территорию освободили спустя 9 месяцев.
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07.02.2023 20:39 Ответить
Видео чего ? Что может подтвердить в данном случае видео ?! Осознанность действий ? Был ли пилот див на тот момент ?? Что видео подтверждает ?!
В данном случае только - ГДЕ УПАЛ самолет ! Что еще ?
А раз нет ОБЪЕКТИВНЫХ подтверждений - то не может быть и представления на "Героя" !
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07.02.2023 20:53 Ответить
Да нет никаких героев. То не по линейке упал, то не правильно ширинку застегнул. Максимум медаль "20 лет доблестной службы". Подумаешь, сделал маневр, а ты докажи, что сознательно, может это в предсмертной конвульсии само получилось. Не, не достоин.
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07.02.2023 21:05 Ответить
ИМЕННО !!!
Герой, это тот кто НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ "последним шансом спастись !" !!!

Герой может чудом или профессионализмом остаться в живых, он мог даже попасть в плен - но он совершает ОСОЗНАННО свой геройский поступок АБСОЛЮТНО понимая, что он отказывается от шанса спастись !!!
А что бы знать это - должны быть ОБЪЕКТИВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТОМУ !!! Иначе это все легенды и небылицы !
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07.02.2023 21:29 Ответить
Я видел массу примеров глупости, а не героизма - которые приводили и к ранениям и к смертям ... А в результате их награждали, что бы их родным не было так печально...
А примеров тысячи !
Например, один "герой" встанет в проёме окна и пытается так стрелять в итоге совершенно ожидаемо получил свою пулю.
В итоге его родным значек орден "За мужество"...
И таких случаев полным полно...
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07.02.2023 21:34 Ответить
Мы уже имеем рад примеров награждения непонятно за что...
Например, одному из офицеров осколком от града отрывает (!) голову.
В итоге его подают на "героя Украины"...
Как будто факт того, что он погиб или то, что погиб таким образом - самодостаточно для награждения "героя Украины"... Как будто кроме него так никто не погибал, что выделили на "героя" именно его...
Но что бы придать особенности... в наградных бумагах дописали примерно так "прикрыл собой своих подчинённых/товарищей/сослуживцев...
Как будто человек , которому осколком оторвало голову как то мог в принципе собой кого то прикрыть в множественном числе от залпа града ...

И таких награждений полно !!!
Они не объективны от слова - СОВСЕМ !!!
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07.02.2023 20:14 Ответить
Или вот другой пример...
Один офицер, будучи раненым оказывается в окружении на оккупированной и его прячут местные жители. Через время ему удаётся перебраться к нашим ...
В итоге его награждают "героем Украины"...
Вопрос, а он такой ы Украине олин, который был ранен, который скрывался и вышел к своим, что именно и только ЕГО наградили "героем" ?!
Весьма СОМНИТЕЛЬНАЯ причина для награждения "Герой Украины"!
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07.02.2023 20:21 Ответить
Ну тогда и не утверждай...
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05.02.2023 00:03 Ответить
Не утверждаю. Точной математики нет, Х = 10У не установлено. Но общие размытые критерии есть.
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06.02.2023 17:04 Ответить
Кто не в курсе - София Ротару - тоже Герой Украины
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31.01.2023 13:34 Ответить
Певно давно живеш в Німеччині.Педант ще той...
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31.01.2023 18:40 Ответить
Ты по сути моего коммента пиши, не отвлекайся !
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31.01.2023 18:43 Ответить
Слава Герою!
Але шкода втраченого життя Воїна і років підготовки, бойового досвіду.
В обмін на Можливе падіння літака саме туди де ще залишились цивільні. Причому ждуни, які чекають русню і наводять ворожу арту.
Українці завжди Занадто толерантні!

Згадується переписка двох офіцерів УГА за перші дні 'Листопадового чину' 1918 року (війна проти поляків):
- Доповідаю, що на вулицях Львова непоодинокі випадки коли в спину нашим стрільцям пуляють цивільні, жінки і навіть школярі.
- УГА не воює проти жінок і дітей.
Відповідь із штабу мала на увазі що в таких випадках і надалі не слід відповідати вогнем у відповідь.
Нічого не нагадує?
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30.01.2023 18:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.01.2023 19:34 Ответить
Такий гарний хлопець, мужній, спокійний - справжній професіонал-воїн, яких не так вже й багато на українській землі.

Нехай тобі земля буде пухом, дорогий Данило, і рай на небі, якщо він там є.
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30.01.2023 20:11 Ответить
на ф35 би ще був живий, але нам 5авіть ф16 не дають, дуже далко грошей...
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31.01.2023 10:39 Ответить
Ну чому так несправедливо, Господи! Проти рашистського біосміття з трьма судимостями гине цвіт націі з трьома вищими освітами.....
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31.01.2023 11:27 Ответить
як бачите - кількість дипломів не заважає нам вибирати паскудну владу. А вже звідтіля всі біди і нещастя.
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31.01.2023 14:55 Ответить
25 років. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів. Герой !
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31.01.2023 15:57 Ответить
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
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31.01.2023 16:37 Ответить
 
 