Объявлен сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. ФОТО
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, которая дислоцируется на Киевщине.
Стоимость комплекса из трех беспилотников и станции управления 340 тысяч евро, половину из них уплатит Фонд Порошенко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Я не воспринимаю фразу: надо умирать за Украину. За Украину нужно жить и убивать ее врагов. И поэтому мы взялись за очень амбициозное дело - собрать половину средств на уникальный комплекс беспилотников "Посейдон", который является глазами нашей украинской артиллерии. Комплекс - это система управления и три "птички". Он стоит 340 тысяч евро. Мы собираем 170 тысяч, вторую половину средств оплачивает Петр Порошенко", - объясняет Сюмар.
"Беспилотники - это самая необходимая вещь в современной войне. Они дают возможность видеть цели и дают возможности их поражать, без непосредственного участия человека. Мы хотим купить лучший беспилотный комплекс "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. Кстати, "Посейдон" может быть и ударным, то есть нести взрывчатку и уничтожать врага", – написала Сюмар в Facebook.
"43-я бригада - это ребята, которые вместе с 72-й бригадой разбили и наконец вытеснили россиян из-под Киева. И столица вернулась к жизни. К нормальной жизни должна вернуться вся Украина! Сейчас 43-я на Донбассе. Но ни у кого сомнений нет – если мы не разобьем россиян там, они снова придут сюда. Они пойдут так далеко, как мы им позволим. Но мы – не позволим. Мы будем настоящим тылом. который дает возможность убивать врага. Как можно больше врагов", - отмечает Сюмар.
"Помогите нам собрать на комплекс Посейдон, а мы потом покажем видео, как с помощью Посейдонов наши ребята уничтожают технику врага!, - пишет депутат.
"5169330530160180 - карта БФ "Надійний тил" в ПриватБанке. Это целевой сбор только под "Посейдоны". Мы отчитаемся о каждой копейке. Давайте вместе сделаем так, чтобы быстрее закончить эту войну. Артиллерия + "Посейдоны" - это формула нашего успеха", – убеждена Сюмар.
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Я не є прибічником когось з олігархів України, але ця порохоботська мотня вже просто дістала...
Ахметов передав на ЗСУ 4,3 млрд грн. Серед переданого: 1200 дронів, 1750 тепловізорів, 766 авто, 24000 касок, 45000 аптечок, 18000 комплектів одягу і взуття.
Фонд Пінчука передав ЗСУ 12 "Фурій". $45,3 млн допомоги військовим і населенню.
А ще можете пошукати яку зброю Україна продала за часи правління пеці. ...Скільки танків, літаків, гелікоптерів, арт. систем... А, ну да... Тож було "виконання контрактів", то було корисне для України...
P.S. за ЗЕ не голосував і його не підтримую.
(першою - та, сьогоднішня, про яку ти кажеш "знайди в гуглі"): "https://www.5.ua/********/vystachyt-na-tsilu-bryhadu-zsu-otrymaly-velycheznu-partiiu-droniv-vid-metinvestu-akhmetova-298060.html Загалом від початку повномасштабної війни Група Метінвест надала підтримку армії на понад 1,5 млрд грн ". Що цікаво, навів я цитату т.зв. "порошенківського" ЗМІ... Бо добре діло має бути відзначене навіть політичним конкурентом, якщо він - об'єктивна особа!
(другою - тут була на цензорі, півроку тому, даю з оригіналу): "https://eurosolidarity.org/2022/09/06/narodnyj-lend-liz-poroshenko-z-volonteramy-za-pivroku-peredav-u-zsu-dopomogy-na-46-mln-dolariv/ Народний «ленд-ліз»: Порошенко з волонтерами за півроку передав у ЗСУ допомоги на 46 млн доларів " - https://eurosolidarity.org/2022/09/ 06-09-2022 . Тут ще варто зазначити, що половина суми цієї допомоги зібрана волонтерами; а друга половина - це донати самого Порошенка, його сім'ї та підконтрольних йому бізнес-структур.
Вкурююш? Найбагатша особа України донатить на ЗСУ не більше, а навіть чуть менше, ніж Порох! Порівняй статки! Порівняй, хто скільки політично зробив для захисту України!
бо ****, крутять десятками мільярдів а потреби тільки ростуть
що за херня???
де все те на що вже зібрано більше ніж треба????
Українські військові з 15-ї бригади аеророзвідки показали вражаюче відео із запуском БПЛА Poseidon. Аеророзвідники подякували Фонду Порошенка та волонтерам за новітню техніку. «Чекайте результатів роботи наших нових пташок в майбутньому! Дякуємо за співпрацю та надані комплекси https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__%5b0%5d=AZUEkaLQu-6mv7_DWIls7qUJRbCqJk5jSi6VJPSLG1MM3nWYXuIED5hPowr2fB19ap93cHYrKJA2G9HsPXXCMA_vZYZjdqFOgD3UmKxJe_InBOiGsUMHKrAPAyuxXGtgnCMwOpDqEzUktG8E-4eAndf7ANsrPtn-qr6aUbBLw59PnulPmZ-zT2GSLXYcftKjzbQ&__tn__=-%5dK-R ГО Справа Громад https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__cft__%5b0%5d=AZUEkaLQu-6mv7_DWIls7qUJRbCqJk5jSi6VJPSLG1MM3nWYXuIED5hPowr2fB19ap93cHYrKJA2G9HsPXXCMA_vZYZjdqFOgD3UmKxJe_InBOiGsUMHKrAPAyuxXGtgnCMwOpDqEzUktG8E-4eAndf7ANsrPtn-qr6aUbBLw59PnulPmZ-zT2GSLXYcftKjzbQ&__tn__=-%5dK-R Фонд Порошенка », - написали військові.
«Пташки «Посейдон» у руках справжніх асів. Чекаємо на вибуховий результат», - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid031Rt54K4uPdnam3snXYB3HAxmG5s1FuxzWzfpnnCKgjaeJRjJbgPUTXw5ymyUzq1vl?__cft__[0]=***************************************-5*******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R відповів на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко. (дивться відео за ссиллю).
Як відомо, https://eurosolidarity.org/2022/08/16/ochi-arty-poroshenko-povidomyv-pro-velykyj-kontrakt-na-kupivlyu-dlya-zsu-bezpilotnykiv-operatyvnogo-rivnya/ 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon . Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», - пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти».
Оператори безпілотників розповідають, що Poseidon оснащений ******** високотехнологічним обладнанням. «Круті у них дуже підвіси, камера ізраїльського виробництва. Теплак дуже класний. Ми на кілометр літаємо і бачимо ледь не як миша бігає, настільки він крутий. Тобто камера виграє. Вона на квадро чотири гвинта, ти можеш підніматися вертикально і потім собі планувати. Круїз на 75 км нормальна для нього швидкість. Тут йдуть ******* антени, відеозв'язок, телеметрія. Воно більш стійке», - кажуть вони.
Військові наголошують, що безпілотник має алгоритм протидії засобам радіо-електронної боротьби: «Коли пропадає відео, можна відеочастоти одразу на ходу поміняти і вони не можуть заглушити таким чином. Інерційна система також є. Нас попередили про алгоритм дій, якщо РЕБом заглушили».
Техніка пройшла офіційні випробування. «Комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція - здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція - відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Результат - блискучий. І третя позиція - це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Наші «пташки» пройшли ці випробування на «відмінно», - зазначив Петро Порошенко.
Перший комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. https://www.facebook.com/photo/?fbid=680959556723249&set=a.473586297460577&__tn__=%2CO*F Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА «Poseidon» розвідникам 131-го батальйону , який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель. «Пара гострих очей та міцних крил - те, що потрібно нашим захисникам, щоб щоденно знищувати русню. Особливо зараз, коли потрібно викинути їх геть не тільки з правобережної Херсонщини, а й з лівобережної», - говорить Порошенко.
14 січня https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0QEX11L2d7DZFGCSL9W8uCW5rY62Tunufztsm9EZYMTTMuZ6ovqGEXHMEQ9vheGaal/ Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon» , які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев'ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.
«Це - інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі», - наголошує Порошенко.