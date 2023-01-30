Объявлен сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. ФОТО

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, которая дислоцируется на Киевщине.

Стоимость комплекса из трех беспилотников и станции управления 340 тысяч евро, половину из них уплатит Фонд Порошенко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Я не воспринимаю фразу: надо умирать за Украину. За Украину нужно жить и убивать ее врагов. И поэтому мы взялись за очень амбициозное дело - собрать половину средств на уникальный комплекс беспилотников "Посейдон", который является глазами нашей украинской артиллерии. Комплекс - это система управления и три "птички". Он стоит 340 тысяч евро. Мы собираем 170 тысяч, вторую половину средств оплачивает Петр Порошенко", - объясняет Сюмар.

"Беспилотники - это самая необходимая вещь в современной войне. Они дают возможность видеть цели и дают возможности их поражать, без непосредственного участия человека. Мы хотим купить лучший беспилотный комплекс "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. Кстати, "Посейдон" может быть и ударным, то есть нести взрывчатку и уничтожать врага", – написала Сюмар в Facebook.

"43-я бригада - это ребята, которые вместе с 72-й бригадой разбили и наконец вытеснили россиян из-под Киева. И столица вернулась к жизни. К нормальной жизни должна вернуться вся Украина! Сейчас 43-я на Донбассе. Но ни у кого сомнений нет – если мы не разобьем россиян там, они снова придут сюда. Они пойдут так далеко, как мы им позволим. Но мы – не позволим. Мы будем настоящим тылом. который дает возможность убивать врага. Как можно больше врагов", - отмечает Сюмар.

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"Помогите нам собрать на комплекс Посейдон, а мы потом покажем видео, как с помощью Посейдонов наши ребята уничтожают технику врага!, - пишет депутат.

"5169330530160180 - карта БФ "Надійний тил" в ПриватБанке. Это целевой сбор только под "Посейдоны". Мы отчитаемся о каждой копейке. Давайте вместе сделаем так, чтобы быстрее закончить эту войну. Артиллерия + "Посейдоны" - это формула нашего успеха", – убеждена Сюмар.