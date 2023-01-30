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Петиция о лишении Бойко звания Героя: Шмыгаль не нашел достаточных оснований, - ЧЕСТНО. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел достаточно оснований для применения персональных санкций в отношении одного из лидеров запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Движения ЧЕСНО, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, петиция о немедленном лишении фигуранта Реестра госпредателей Юрия Бойко звания "Героя Украины", которую подал лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, собрала более 26 тысяч голосов украинцев.

Президент 9 декабря обратился к главе Правительства Денису Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер к Бойко. Почти через месяц Денис Шмыгаль направил ответ Владимиру Зеленскому о том, что недостаточно оснований для применения санкций в отношении Юрия Бойко.

Петиция о лишении Бойко звания Героя: Шмыгаль не нашел достаточных оснований, - ЧЕСТНО 01

Юрий Бойко уже после полномасштабного вторжения России в Украину, 26 февраля, включался в эфир главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Вместе с пропагандистом иронизировал над трагической ситуации  в стране и подачей информации украинскими СМИ.

Отметим, что в Верховной Раде проголосован за основу законопроект №6163 авторства более 40 нардепов от всех фракций и групп (кроме экс-ОПЗЖ), предусматривающий введение механизма о лишении госнаград лиц, публично поддержавших аннексию Крыма, оправдывающих оккупацию украинских территорий, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, популяризирующих руководство государства-агрессора и т.д.

Также сообщалось, что в Верховной Раде ІХ созыва есть трое нардепов, имеющих звание Героя Украины: один из лидеров запрещенной пророссийской ОПЗЖ Юрий Бойко и двое боевых военных - экс-командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по нацбезопасности и генерал-лейтенант Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и экс-командир 5-й БТГ 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Игорь Герасименко ("Слуга народа").

Звание Героя Бойко присвоил Леонид Кучма в 2004 году, когда он возглавлял НАК "Нафтогаз" и договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном.

Также читайте: Петиция о лишении Бойко из ОПЗЖ звания Героя Украины набрала 25 тыс. подписей

Летом 2004 года Кучма отметил Бойко орденом "Держава" и присвоил звание Героя Украины. В указе это сформулировано так: "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

Петиция о лишении Бойко звания Героя: Шмыгаль не нашел достаточных оснований, - ЧЕСТНО 02

Бойко Юрий (949) петиция (356) ЧЕСНО (101) Офис Президента (1797) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+49
а кто зеленым подголосовывать будет? Просто еще одно подтверждение что СН и ОПЗЖ одно и тоже
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30.01.2023 16:27
+40
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30.01.2023 16:27
+39
Ворон ворону глаз не виклює. З одного кодла ця банда.
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30.01.2023 16:27
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Ну значит бойко такие герой Украины
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30.01.2023 16:25 Ответить
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30.01.2023 16:27 Ответить
як кажуть, ЗЄлєй все спизже..но ще до нас:
Слуга народа,
Волшебнік ізумрудного города і т.д.😕
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30.01.2023 18:08 Ответить
значить шмигаль особисто претендує на звання хєроя
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30.01.2023 16:27 Ответить
а кто зеленым подголосовывать будет? Просто еще одно подтверждение что СН и ОПЗЖ одно и тоже
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30.01.2023 16:27 Ответить
коли младориг разумков був лідором партії "слуга каламойського народу" ти цього не розумів?
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30.01.2023 16:31 Ответить
Володя! Тыкать своим корешам будешь. Просто иди паси своих свиней
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30.01.2023 16:36 Ответить
Товарищ Говнофф, отставить! Это же интернет. Преседателю колхоза выкать будешь.
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30.01.2023 16:44 Ответить
Ты к каждой щели затычка? Ударься головой об гитару, дятел
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30.01.2023 16:52 Ответить
Свиней хай пасуть москвороті валянки, яким бракує клепки навіть опанувати державну.
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30.01.2023 16:54 Ответить
Ще один хвойдач намалювався. Забув в тебе спитати, нульове лайно, якою мовою тебе блазнем назвати...
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30.01.2023 17:48 Ответить
Безпорадна істерика москворотих імбецилів затишна для вуха українця. ))
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30.01.2023 21:08 Ответить
недолуге . З володькою парою пара? Смокчите теж разом?
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31.01.2023 07:24 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, тунгусе притрушений. )))
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31.01.2023 14:35 Ответить
Извєнітє, містер Фрол! Не хотєл вас абідєть. Ідітє-ка, нагуй!
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30.01.2023 18:01 Ответить
шось ти сплутав.. ти позачергою
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30.01.2023 18:05 Ответить
Ворон ворону глаз не виклює. З одного кодла ця банда.
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30.01.2023 16:27 Ответить
Герои не на фронте, герои под куполом верховной рады, так и запишите
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30.01.2023 16:28 Ответить
отож, що кадрові військові Забродський та Герасименко роблять в ВР??? чому не на фронті?
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30.01.2023 16:51 Ответить
Мабуть нагороджені за службу отєчєству
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30.01.2023 19:33 Ответить
Генерал Забродский сейчас не на фронте, он служит заместителем у главнокомандующего в Генштабе.
Там есть еще один заместитель, Виктор Муженко,бывший нач. генштаба.
Оба приглашены в Генштаб лично генералом Залужным.
Кто такой Герасименко из СН, не знаю.
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30.01.2023 20:19 Ответить
Таки ДА!
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30.01.2023 16:29 Ответить
Перефразовуючи римське прислівя: ******** ********у око не виклює
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30.01.2023 16:29 Ответить
Купив собі звання у пянюги данилича, а зЕбілів і подавно...
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30.01.2023 16:31 Ответить
Я бы к Бойко и Савченко добавил. Ей тоже дали так, ради пиара. Потом правда посадили, но это уже другое.
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30.01.2023 16:32 Ответить
немає "...достатньо підстав..."
Чого ще???
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30.01.2023 16:36 Ответить
Пакетом было бы быстрее и эффективнее.
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30.01.2023 16:42 Ответить
а лабуху Кузьмі за що дали??? що співав на мітингах Януковича? Чи може що вбився сам на дорозі та нікого з пересічних не відправив на той світ?
Зганьбили це звання як і багато чого іншого. І постарались всі від Кучми і до нинішнього..
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30.01.2023 16:54 Ответить
Гниди
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30.01.2023 16:33 Ответить
Савченко геройски отсидела, Бойко геройски **********, все по понятиям.
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30.01.2023 16:33 Ответить
Шмыгаль и Бойко- близнецы-братья -
Кто более матери-истории ценен?
Мы говорим - Шмыгаль, подразумеваем - Бойко,
Мы говорим - Бойко, подразумеваем - Шмыгаль !!!.
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30.01.2023 16:40 Ответить
бойко=ахметов/шмигаль".....
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31.01.2023 12:00 Ответить
Бывших регионалов не бывает
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30.01.2023 16:42 Ответить
Мда....... Сильно запахло Ростовом.....
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30.01.2023 16:42 Ответить
З нього треба було зняти звання ще за "вишки Бойка" і одночасно судити.
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30.01.2023 16:48 Ответить
За ті вишки тоже нельзя. Уже лет 5 как кагото дворника или секретаршу за них посадили.
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30.01.2023 17:02 Ответить
бо шмигаль-куєсос бандіта ахмєтова. бандіт ахмєтов-куєсос крємля. а крємль сваіх нє брасаєт.
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30.01.2023 16:48 Ответить
Не знав ,що чим більше вкрав то дають хероя!
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30.01.2023 16:49 Ответить
ульо, зе-уш"""пкі. хуженебуіт?
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30.01.2023 16:49 Ответить
Ще одне підтвердження,що у владу вибирають виключно лайно.Ні одна т.з.опозиційна падлюка не вийде до трибуни,не назве прізвища,і не скаже що не буде сидіти разом і миритися з тим,що поряд сидять зрадники,корупціонери і злочинці.Революцію можна зробити і в парламенті,було б бажання.Але всі все прекрасно знають, і ховаються за т.з.призумпцією невинуватості і за продажними,мафіозними судами...Всі одним корупційним миром мазані!!!Тому викидати всіх до одного з парламенту.Нова система виборів,справжня люстрація,тотальна і глибока перевірка кандидатів на порядність і доброчесність (включаючи детектор брехні), обов'язкова медкомісія і заключення про профпригодність.Урізати нахрін всі привілеї,нагрузити обов'язками.Створити кодекс поведінки з жорсткими рамками.Створити реальний і простий механізм відкликання і позбавляння мандатів і направляння справ до суду.Реформувати довбані суди,щоб можна було саджати злодюг до в'язниці на довгі терміни...От тоді будемо реально з ліхтарями шукати бажаючих "попрацювати" т.з. народними слугами.Бо реально задовбали вже своєю наглістю і безкарністю!
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30.01.2023 16:55 Ответить
З яких це пір Шмигаль щось вирішує. Так телефон Єрмака розпорядився. Він прем'єр, а не Шмигаль.
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30.01.2023 16:56 Ответить
Он просто прочел смс-ку.
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30.01.2023 17:08 Ответить
херой херою око не виклює...
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30.01.2023 16:57 Ответить
Ну це *******, усі знають за вишки бойка і скільки це чмо на них відмило🤦🤦🤦
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30.01.2023 16:59 Ответить
Бо свій же, рідненький. Таких людей януковоща в бригаді зельоних через одного. І голосує як потрібно Банковій.
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30.01.2023 17:04 Ответить
Бойко дуже органічно вписується в строю квартальних орденоносців, з купою розкрадачів гуманітарки, корупціонерів великого крадівництва, рупорів потрібних новин з Лайноплюсів, і т.д.
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30.01.2023 17:07 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет
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30.01.2023 17:15 Ответить
і так вже 30 років, хлопці на фронт а паскуди до корита...
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30.01.2023 17:25 Ответить
Що лисий з "Кварталу", що лисий з Кабміну, що лисий з Міноборони - просто квінтесенція ЗЕленої сволоти.
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30.01.2023 17:29 Ответить
Шмиргаль сявка, яка виконує всі вказівки зелі-дєрьмака. Риба гниє з голови і вже давно смердюча.
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30.01.2023 17:37 Ответить
Ничесе "герой", если у нашей страны такие герои, то не нужно удивляться, что кругом предатели.
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30.01.2023 18:22 Ответить
Надо просто донаградить Бойка медалью "НЕГЕРОЙ от слова ВАПЩЕ"
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30.01.2023 19:08 Ответить
Ще в когось є сумніви, що в Україні при владі перебуває рашистська наволоч?
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30.01.2023 19:41 Ответить
Вот кто враг и предатель-это Шмигаль!! Что ещё надо иметь против Бойка . чтобы снять с него героя Украины?? Бойко и путину в москуву ездил и на газе и на вышках бойка наворовал столько , что и внукам хватит , и к дружбе с путиным выкрикивал на экранах ТВ шоу , и на камеру отказался назвать путина убийцей и восхвалял всячески Россию и путина!! ,, ЧТо ещё надо этому гандону Шмигалю... Бутылку коктейля молота тебе Шммгаль, от патриотов Украины,в дом кинуть!!...... **** Пророссийская !!!.... А пропаганда зеленского везде и ежечасно ,на телемарафоне, звездит , что Зеленский яро борется .......,,, Только не понятно с кем и где.. Может быть во сне ????
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30.01.2023 19:52 Ответить
якщо ще й цей пдрс отримає звання героя, відмовлюсь від громадянства
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30.01.2023 21:23 Ответить
shmygal'- 4mo !!!
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30.01.2023 21:24 Ответить
Шмигаль це ахметівський шнирь - раб.
Раби бояться своїх хазяїв !
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30.01.2023 22:14 Ответить
 
 