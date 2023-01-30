РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5626 посетителей онлайн
Новости Фото
19 307 58

"Слуга народа" Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю "единороску" Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Народный депутат Украины Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на депутатку "Единой России" Галину Герасимову, которая является его тетей. Вместе с тем, он заявил: "Своей тетке могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!"

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Народный депутат Украины Виталий Безгин родился и долго жил в Крыму до начала российской агрессии, но затем оккупированную территорию не посещал. Цензор.НЕТ получил материалы по имущественным и родственным связям "слуги народа" в оккупированном Крыму.

Согласно источникам, 15 октября 2020 года Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв.160, на имя своей родной тети Герасимовой Галины Витальевны. Согласно официальным данным РФ, Галина Герасимова на момент заключения доверенности и по сей день является депутатом "государственного совета Крыма" от правящей путинской партии "Единая Россия" и занимает должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Читайте также: Освобождение Крыма с помощью немецких танков будет законным, – генсек СДПГ Кюнерт

Бутусов напомнил, что сотрудничество в любых формах с государственными изменниками и российской агентурой во время войны недопустимо для граждан Украины. Это нарушение закона:

– Статья 111-1. Коллаборационная деятельность – установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины;

– Статья 436-2. Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Никакой информации о связях Виталия Безгина с коллаборанткой из "Единой России" в интернете мы не нашли. Но поскольку эта ситуация должна быть максимально публичной для общества, мы обратились к самому Виталию Безгину за комментарием, и он немедленно ответил:

"Я убежден, что та часть моей семьи, которая поддерживает Украину без проблем найдет себя после возвращения полуострова и будет служить его восстановлению. Та же часть, избравшая пророссийские взгляды или деятельность, должна понести ответственность, и, уверен, понесет! Буду среди первых, кто будет этого требовать!

Что касается имущества, то я не владею и не владел имуществом на территории Крыма! Несколько лет назад мне сообщили, что у меня есть наследство в квартире (речь о доле квартиры, общий размер квартиры ~ 60 кв.м.) умерших уже после аннексии дедушки и бабушки. Не имея как желания, так и возможности ехать на оккупированную территорию для отказа от данного наследия, я принял решение оформить доверенность по украинскому законодательству на родственницу, физически находящуюся в Евпатории, с целью отказаться от данного наследства от моего имени. По данному кейсу мы проводили консультации с НАПК, по итогам которых именно такое решение было признано единственно правильным и не требующим внесения изменений в декларацию.

Эта родственница пока проявляет пророссийскую позицию, является элементом оккупационной власти и понесет за это ответственность! Все честно и открыто! Верим в победу и скорейшее возвращение украинского флага в Крым!

А своей тетке публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!"

Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 01


Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 02
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 03
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 04
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 05
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 06
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 07
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 08
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 09
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 10
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 11
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 12
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 13
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 14
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 15
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 16
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 17
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 18
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 19
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 20
Слуга народа Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единороску Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается 21

Автор: 

Крым (26384) Бутусов Юрий (4358) Виталий Безгин (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+48
Как не Слуга или ОПЗЖист - так предатель. Наголосовали дебилы за уродов.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:37
+37
Мы говорим - Слуга народа и подразумеваем - вор, коррупционер, предатель, наркоман, подонок и мерзкая тварь.
Мы говорим - вор, коррупционер, предатель, наркоман, подонок и мерзкая тварь и понимаем, что это Слуга народа.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:41
+33
****, до чого ж огидна і мерзенна ця рашистська гівнопартія зеленого клоуна! Що не морда - то зашкварений пєрсонаж. Вже сил немає терпіти цей ******* рашистський шабаш у тилу!
показать весь комментарий
30.01.2023 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******
показать весь комментарий
30.01.2023 19:35 Ответить
партия ЗЕ-слуг зеленского - партия предателей воров и кремлевских кротов
показать весь комментарий
31.01.2023 00:50 Ответить
Вангую - слуг розгонять, а з Бубочки зліплять героя.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:36 Ответить
Как не Слуга или ОПЗЖист - так предатель. Наголосовали дебилы за уродов.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:37 Ответить
я дивуюсь коли навіть зараз частина наших воїнів підтримує зе-слуг .
показать весь комментарий
30.01.2023 19:44 Ответить
Жертвы телевизора. Так легче жить, чем анализировать информацию в сети.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:46 Ответить
дуже цікаво, куди вивезли батьків і дітей (навряд в Кривому Розі під розривами на задрипаній кухні переховуються))) це я до того...що і за кордоном хатинку має..
показать весь комментарий
30.01.2023 20:20 Ответить
Конечно есть - вилла в Италии и апартаменты В Лондоне. Там хватит, журналисты находили.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:49 Ответить
а в мацкве? может же и там быть..
показать весь комментарий
30.01.2023 21:57 Ответить
родители скумбрии там жили в москве
показать весь комментарий
31.01.2023 00:51 Ответить
Так "товарищей" еще никто не отменял со времен революции...!!!
показать весь комментарий
30.01.2023 20:46 Ответить
Мы говорим - Слуга народа и подразумеваем - вор, коррупционер, предатель, наркоман, подонок и мерзкая тварь.
Мы говорим - вор, коррупционер, предатель, наркоман, подонок и мерзкая тварь и понимаем, что это Слуга народа.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:41 Ответить
Встигне втекти, ти її заздалегідь повідомиш.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:41 Ответить
****, до чого ж огидна і мерзенна ця рашистська гівнопартія зеленого клоуна! Що не морда - то зашкварений пєрсонаж. Вже сил немає терпіти цей ******* рашистський шабаш у тилу!
показать весь комментарий
30.01.2023 19:41 Ответить
Каков поп ... У кого у нас "царские апартаменты" в Левадии? Вот-вот.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:45 Ответить
Підтримую кожну літеру..
показать весь комментарий
30.01.2023 22:15 Ответить
Тю так норм же. Крим кримчан, ніякої войни до 24.02.22 не було і взагалі що ви ото до людини придовбались. ЗАРАЗ же він не спілкується. А те що було попередні 9 років війни, ну давайтє нє будєм о старом
показать весь комментарий
30.01.2023 19:42 Ответить
тут питання не стiльки до слуг,а до тих,кто за них голосував!
показать весь комментарий
30.01.2023 19:42 Ответить
тут питання не стiльки до слуг,а до тих,кто за них агітував
показать весь комментарий
30.01.2023 19:54 Ответить
це типу якщо я вас попрошу насрати у себе в кухні - і ви насрете - я буду винен, бо агітував?
показать весь комментарий
30.01.2023 19:58 Ответить
Для початку тут банять на три дні за такі питання, а можуть і на рік.
Пишуть - порушили правила форуму
показать весь комментарий
30.01.2023 20:06 Ответить
з такими питання вам ліпше до психіатра звертатись *)
показать весь комментарий
30.01.2023 20:38 Ответить
те кто за них голосовал как бараны и не знали кого они выбирают не пуганные идиоты-********
показать весь комментарий
31.01.2023 00:53 Ответить
а на кого в преЗЕ оформлена довіренність на квартиру в Криму?
бо боргів там нема...і хтось же платить по руснявим законам...
показать весь комментарий
30.01.2023 19:46 Ответить
Так там в Криму і будиночок Володі, у того, що не втік. То лідеру можна, а слугам ні? Беруть приклад. Є в кого повчитися.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:07 Ответить
ще один "депутат" приплив...... Хоча пливе довго, з 2020-го.... СБУ, спите ще?????
показать весь комментарий
30.01.2023 19:50 Ответить
Яке СБУ? Там баканов і наумов здали всіх працівників СБУ, що були за Україну. Баканов ходив і цілував руку московському попу, з якої текла кров українців і підтримував ворожу секту ФСБ до кінця. Мабуть на сповіді, щоб не брехати попу розповідав всі тайни, бо якщо не все кажем, що запитує піп, то і сповідь не є сповідь? Подивіться, чи є в команді Боневтіка українці і жахнетеся, або кацапи, або малороси, ну ті, що служили ще янику і підтримували антимайдан.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:11 Ответить
Що вже робиться ***** злодєї народа
показать весь комментарий
30.01.2023 19:54 Ответить
Чим раніше почнемо розстрілювать зелену шваль, тим швидше до ПЕРЕМОГИ.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:56 Ответить
Розстрілювати ніхто нікого не буде. Розстрілювати потрібно ворога - росію, яка сьогодні штурмує наші міста. А для перевірки злочинної діяльності в нас є правоохоронні органи, які через рік запрацюють на Україну.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:13 Ответить
З якого це дива вони запрацюють на Україну? Єрмак-Татаров здохнуть? Бубочка стане державником?
показать весь комментарий
30.01.2023 22:17 Ответить
Володимир наш Зеленський повинен засекретити все майно і доходи слуг нароту. Бо барига Парашенка постійно підставляє нашого Лідора такими фактами
показать весь комментарий
30.01.2023 19:58 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 20:32 Ответить
Шмигаль з самого початку був зашкварний.воду до Криму продавати збирався з перших днів своєї каденції.жовтозуба ***** безкоштовні шатли з чонгару пустила.за чий рахунок,сучище? Шмигаль піздуй,тобто шмигай за рускім кораблем
показать весь комментарий
30.01.2023 21:01 Ответить
На каких помойках зеленая плесень собирала своих слуг ?
показать весь комментарий
30.01.2023 19:59 Ответить
І кого ви 73% навибирали? Як не ворюга, так мародер. Як не мародер, так зрадник. Що вже у 2020 році закінчилася війна і кацапи нам повернули Крим?
показать весь комментарий
30.01.2023 20:04 Ответить
Цікаво кому бубочка довіренність написав.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:04 Ответить
Ой блд, яка "несподіванка" - черговий слуга урода виявився подонком, злодієм, брехуном і колаборанти...
показать весь комментарий
30.01.2023 20:06 Ответить
Блін, а депутати ж мають доступ до державної таємниці! А тут такі канали до окупантів! Ту всю шушеру після війни треба зразу арештувати-бо повтікають зарази!
показать весь комментарий
30.01.2023 20:08 Ответить
Скрябін: "Вся та *******, що сидить у верховній раді - то все має бути стріляне і пижжене!"
показать весь комментарий
30.01.2023 20:15 Ответить
Что ни день, то полный пиз.дец
показать весь комментарий
30.01.2023 20:21 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 20:23 Ответить
а ничего что предатель и враг Украини Царев, оформил в этом году нотариальную сделку по продаже своей недвижимости! и не где нибудь в Криму, где эта **** сейчас ошивается, а прямо в Киеве, под носом у служб правопорядка и безопасности.
почему до сих пор эта прокремлевская шлюха не лишена украинского гражданства?
показать весь комментарий
30.01.2023 20:29 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 20:29 Ответить
Що він верзе?! Він міг взагалі нічого не оформлювати, якщо його не цікавила ця квартира та його прорашистська родичка.

"Не маючи як бажання так і змоги їхати на окуповану територію для відмови від даної спадщини, я ухвалив рішення оформити довіреність за українським законодавством на родичку, що фізично перебуває в Євпаторії..."

Джерело:
показать весь комментарий
30.01.2023 20:57 Ответить
"Дана родичка наразі проявляє проросійську позицію, є елементом окупаційної влади, та понесе за це відповідальність!"

Джерело:

*
Ти вже її "покарав", подарувавши їй нерухомість.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:03 Ответить
Каждый слуга должен иметь "запасной аэродром".
показать весь комментарий
30.01.2023 21:02 Ответить
Зелены мразі. Вас скоро вся країна буде ненавидіти...
показать весь комментарий
30.01.2023 21:05 Ответить
Ох і ****** ж цей депутат. Перевзувся на льоту. Буде колихатись на одній гілці з нелюбимою тіткою.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:09 Ответить
Насправді цю тему давно вже обсосали і розклали у фейсбуку. І досить авторитетні і правильні люди пояснили що до чого, в т.ч. надавши вислови Безгіна на бік своєї тітки. Тож наразі це просто вкид гівна на мізки необізнаних людей
показать весь комментарий
30.01.2023 22:13 Ответить
ну тиж з групи підтримки зеленського до гроба.ти кого тут обзиваеш запроданець.
показать весь комментарий
31.01.2023 10:49 Ответить
чо так мало наклав? погано поїв?
показать весь комментарий
31.01.2023 16:33 Ответить
чуеш мадьяр.краще не відкривай свое вонюче піддувало.можу тобі і вкласти..давно вже гадиш в інеті.орбанець
показать весь комментарий
31.01.2023 17:46 Ответить
О, я дивлюсь ти грізна віртуальна дитинка з кацапської ментальністю
показать весь комментарий
31.01.2023 18:31 Ответить
опора зеленського.. честнейший депутат..вся партія зеленського така
показать весь комментарий
31.01.2023 10:47 Ответить
 
 