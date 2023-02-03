Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

"Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.



По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.



Вместо поставки в ВСУ определенных объемов продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень из-за ряда аффилированных фирм", - говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, на основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности. Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава. В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия "отката", - добавили в Службе безопасности.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

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