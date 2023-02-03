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Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

"Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставки в ВСУ определенных объемов продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень из-за ряда аффилированных фирм", - говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, на основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности. Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава. В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия "отката", - добавили в Службе безопасности.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Читайте: Двум предателям из Херсона, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях, объявлено о подозрении, - СБУ

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Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 02
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 03
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 04
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 05
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 06
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 07
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 08
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 09
Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен на закупке продуктов для военных 10

Минобороны (9329) СБУ (19898) закупки (753)


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Топ комментарии
+29
Вам не здається, що всі ці викриття останніх днів - це постановки кварталу95, аби перебити магатомільярдний зашквар рєзнікова?!
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03.02.2023 11:52
+28
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03.02.2023 11:59
+14
Цікаво, хоч хтось не наживається на харчах для ЗСУ
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03.02.2023 11:52
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"технічна помлика в договорі" (с) резніков
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03.02.2023 11:52 Ответить
А гроші хотіли повернути, но на порозі зіштовхнулися з убс.
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03.02.2023 12:26 Ответить
Завербувати і впровадити в російську армію. Вони її швиденько розкрадуть. В Росію комісія з Вашингтону не приїде.
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03.02.2023 18:51 Ответить
Цікаво, хоч хтось не наживається на харчах для ЗСУ
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03.02.2023 11:52 Ответить
Я
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03.02.2023 12:11 Ответить
ВОЇНИ ЗСУ.
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03.02.2023 12:24 Ответить
"Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен."
Это уже не украинцы, зто совки, мутантская цивилизация такая, без стыда и совести, раз в военное время способны на такое.. Расстрелять на месте по закону военного времени - и делу конец. Сто штук расстреляют - а остальные десять тыщ или сбегут куда-нибудь или сдадутся на месте, и воздух чище станет..
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03.02.2023 14:41 Ответить
Вам не здається, що всі ці викриття останніх днів - це постановки кварталу95, аби перебити магатомільярдний зашквар рєзнікова?!
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03.02.2023 11:52 Ответить
Резнікова судити треба, але оце ваше "постановки кварталу95" тхнуть кремлівськими методичками.
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03.02.2023 12:14 Ответить
Все что мешает власти красть это кремлевские методички.
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03.02.2023 12:16 Ответить
Є за що критикувати владу, починаючи з того ж Резнікова та його великим факапом, але зрадофіли якось дуже охоче їдять ггеть усі рашистські ІПСО, котрі критикують владу, навіть якщо в цих ІПСО кидаються у вічі чергові пекельні борошна.
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03.02.2023 12:40 Ответить
Я в другой теме как раз написал. Информация сама по себе не ИПСО. ИПСО играет на эмоциях. А в фактах воровства, коррупции и прочего ИПСО нет вообще.
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03.02.2023 12:48 Ответить
Есть то самое дело Бигуса и Свинарчуков. Бигусу попала инфа как наши контрабандой покупали детали. В итоге Бигус перекрутил всю эту инфу, подав информацию манипулятивно. А наши СМИ подхватили, не разбираясь в инфе. Итог - те самые свинки Нацгвардии. Вот это образцовое ИПСО.
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03.02.2023 12:54 Ответить
Патроны и одногривневые купюры просто умиляют! Хорошо трудятся орлы лейтенанта баканова!
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03.02.2023 11:52 Ответить
Упаковки п'ятисоток Зорке Око не помітив, буває, в кожного своя ціна
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03.02.2023 11:57 Ответить
тебе кто платит, подоляк или баканов?
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03.02.2023 12:24 Ответить
І що, жодного не застрелили пріпапіткєазатьсапротівлєніє🤔🧐😁 Да єта таваріщі ахвіцєрі явно ваша нєдаработка, а у каждай нєдаработкі єсть ім'я і хвамілійо
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03.02.2023 11:52 Ответить
Подєльнікі Рєзніка по 17.
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03.02.2023 11:52 Ответить
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03.02.2023 11:59 Ответить
Стирчать вуха єрмака і рєзнікрва !!!!
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03.02.2023 11:53 Ответить
Пора ,*****, на цих під...ів Піночета!!!
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03.02.2023 11:56 Ответить
ця схема стара як світ..., на жаль ніхто не поспішає її ліквідувати..., коли люди, які є розпорядниками бюджетних коштів швидко перераховують їх тим фірмам, хто не має змоги виготовити продукцію, щось переробляти, щось ремонтувати, або щось купувати..., тому що вони є фіктивні, та це ніхто не перевіряє чомусь...
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03.02.2023 11:57 Ответить
знайшли "стрєлочників", цапи-відбувайли. Народ зовсім за дурнів держать, хоча так і є на жаль
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03.02.2023 11:59 Ответить
а міністру оборони до сріки що в його відомстві крадуть, він нє прі чьом?
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03.02.2023 12:03 Ответить
Як це нє прі чьом? Він їх відверто виправдовує. А винні журналісти... і кури мабуть...
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03.02.2023 13:42 Ответить
А що там по 'рєзнікаву' з чотирма мільярдами? Чи він ''свій чувак , і там всьо чьотко"?
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03.02.2023 12:06 Ответить
_Це вже не крові?
-Та ні, це на яйцях
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03.02.2023 12:10 Ответить
А скільки це буде в дронах,або в тепловізорах,або в автівках,на які збирають волонтери?🤔
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03.02.2023 12:10 Ответить
підприємці.... а вони самі забігли туди з торбами для купюр? Чи їх спеціально створили для цього? Питання, звісно, риторичне.....
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03.02.2023 12:13 Ответить
Продукти - це товар.

Аванс платиться через Прозорро тільки на роботи і ніколи на товар.

Щоб сплатити за товар, треба документально оформити факт постачання.

Якшо проплатили, то документ про приймання товару є в наявності.

І ставили там підпис в графі "Прийняв" зовсім не підприємці.
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03.02.2023 16:21 Ответить
Підприємці,влада, всі хто хоче ті й крадуть,а потім дивуються чому це Україна в такому стані опинилася перед початком війни, тому що за ті гроші які накрали у нас в суспільстві можна би було побудувати флот,накрити залізним куполом країну,побудувати тисячу оплотів, налагодити будівництво ракет великої дальності і так далі,але воно що комусь треба було? всі думали тільки як на Україні збагатитися особисто, і в результаті навіть одягом військових не можем забезпечити
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03.02.2023 12:17 Ответить
Одна пані тут писала мені, що війна багато чого змінила в головах людей.....Ніхуя...На жаль..
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03.02.2023 12:17 Ответить
Змінила, але далеко не у всiх.
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03.02.2023 12:36 Ответить
У вас є хоча б один приклад, коли хабарник перестав брати гроші бо почалась війна????
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03.02.2023 16:59 Ответить
Учитывая геморой связанный с бюджетными деньгами, прокладки были, есть и будут! Ни одна серьезная и солидная фирма не допустит рисков блокирования всей работы предприятия каким- нибудь мелким налоговиком, т.к. у него "возникли вопросы по расходу бюджетных средств".
Необходимо менять не просто систему закупок в МО, но полностью всю систему контроля/проверок бизнеса со стороны контролирующих структур. Если этого не будет сделано (а этого не будет сделано), то одни прокладки поменяют на другие прокладки. И коррупционное шапито с закупками продолжится дальше.
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03.02.2023 12:27 Ответить
Кляті комерси соблазнили світлих людей з міноборони і під статтю підвели!
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03.02.2023 12:43 Ответить
Ти бач як активізувалися - кожен день щось находять. Варто просто було журналісту виявити закупку яєць по 200 грн за десяток.
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03.02.2023 13:14 Ответить
Та й яйця по 17 в деяких випадках виявилися лише на папері, до військових вони не доходили.
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03.02.2023 13:46 Ответить
От і знайшли цапів відбувайлів Шапіто блін
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03.02.2023 13:49 Ответить
Так це прямий обов'язок чиновників контролювати приватних постачальників. В першу чергу треба притягати їх до відповідальності.
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03.02.2023 14:22 Ответить
Надо искать откуда ноги растут. Такие массовые махинации не могут происходить без прикрытия с верху.
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03.02.2023 15:24 Ответить
А чего их искать-то? Каждый день их по телеку показывают
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03.02.2023 16:38 Ответить
Цікаво, а хтось цікавився, де беруться гроші на усі ці застави?!
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04.02.2023 01:00 Ответить
Перш домовили відкати. Тоді експропріювали 1 сторону. Друга буде правити і придумувати нове постачання. НЕП! так робив мумій в 20х. Перш дозволив приватний бінес, тоді послав босяків , правда тоді босяки не роззувалися. Така собі псевдо експропріація козлів відпущення
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04.02.2023 03:36 Ответить
Для очень честных...
Воровство является отличительной особенностью местного чиновника.
Рашка на этом веками стояла и стоять будет, а мы...как карта ляжет.
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04.02.2023 10:39 Ответить
 
 