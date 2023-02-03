Оккупанты обстреляли "Ураганами" и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине. ФОТОрепортаж

3 февраля 2023 г. вооруженные силы РФ обстреляли г. Покровск из реактивных систем залпового огня "Ураган" и запрещенного международными конвенциями артиллерийского оружия – кассетными осколочно-фугасными снарядами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилмассив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек. Также разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты", - говорится в сообщении.

В настоящее время на местах попадания работает следственно-оперативная группа.

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