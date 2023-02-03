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Оккупанты обстреляли "Ураганами" и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине. ФОТОрепортаж

3 февраля 2023 г. вооруженные силы РФ обстреляли г. Покровск из реактивных систем залпового огня "Ураган" и запрещенного международными конвенциями артиллерийского оружия – кассетными осколочно-фугасными снарядами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилмассив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек. Также разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты", - говорится в сообщении.

В настоящее время на местах попадания работает следственно-оперативная группа.

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Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 01
Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 02
Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 03
Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 04
Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 05
Оккупанты обстреляли Ураганами и запрещенными кассетными боеприпасами Покровск на Донетчине 06

Донецкая область (9648) Покровск (593)


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Топ комментарии
+2
Щоб вони були заборонені треба для початку підписати зеленими ручками конвенцію про заборону, яку Україна досі не підписала. "Неначасі" і все таке.
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03.02.2023 11:56
+2
Походу тобі і виї@али те, що у нормальних людей мізком зоветься
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03.02.2023 12:39
+1
ВІКІПЕДІЯ: Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю. «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України.
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03.02.2023 12:08
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Щоб вони були заборонені треба для початку підписати зеленими ручками конвенцію про заборону, яку Україна досі не підписала. "Неначасі" і все таке.
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03.02.2023 11:56 Ответить
ВІКІПЕДІЯ: Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю. «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:08 Ответить
Походу тобі і виї@али те, що у нормальних людей мізком зоветься
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03.02.2023 12:39 Ответить
ти придурку,заткни пельку і тихесенько ховайся під диваном десь у своєму селі, таких патріотів ми вже чули, є@бака засратий
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03.02.2023 14:20 Ответить
Чого це я маю щось "затуляти", якщо "Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю" - от і поясни, хто тут "є@бака засратий"
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10.02.2023 17:27 Ответить
Щось не побачив вибачень. Давай, не соромся. Я в тебе вірю.
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24.02.2023 21:57 Ответить
 
 