Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают обстреливать социальную инфраструктуру Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские войска в очередной раз попали в медицинское учреждение в Орехове: прямое попадание разрушило еще одно здание местной больницы.

В это время в Степногорской громаде вражеские снаряды были нацелены на местную школу. Как результат - выбитые стекла", - говорится в сообщении.

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