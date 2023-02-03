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Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают обстреливать социальную инфраструктуру Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские войска в очередной раз попали в медицинское учреждение в Орехове: прямое попадание разрушило еще одно здание местной больницы.
В это время в Степногорской громаде вражеские снаряды были нацелены на местную школу. Как результат - выбитые стекла", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ночью оккупанты атаковали Таврийское Запорожской области. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области 01
Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области 02
Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области 03
Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области 04

больница (1440) обстрел (27151) школа (3015) Запорожская область (3083)


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Подивилась карту, прочитала інфу, мда....
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03.02.2023 12:09 Ответить
 
 