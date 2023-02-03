Войска РФ обстреляли больницу в Орехове и школу в Степногорской громаде Запорожской области. ФОТОрепортаж
Оккупанты продолжают обстреливать социальную инфраструктуру Запорожской области.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью российские войска в очередной раз попали в медицинское учреждение в Орехове: прямое попадание разрушило еще одно здание местной больницы.
В это время в Степногорской громаде вражеские снаряды были нацелены на местную школу. Как результат - выбитые стекла", - говорится в сообщении.
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Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий03.02.2023 12:09 Ответить Мне нравится 0
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