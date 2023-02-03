В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Херсоне в результате ночных обстрелов вспыхнул пожар в торговом центре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет, об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Херсонской области.

"Сегодня в результате ночных обстрелов в городе произошло несколько значительных пожаров.



Один из самых массивных пожаров произошел в торговом центре. Объект получил серьезные разрушения.



На тушение пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей. Работать "чрезвычайным" приходилось в условиях постоянных обстрелов.



Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

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