В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре. ФОТОрепортаж
Сегодня в Херсоне в результате ночных обстрелов вспыхнул пожар в торговом центре.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет, об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Херсонской области.
"Сегодня в результате ночных обстрелов в городе произошло несколько значительных пожаров.
Один из самых массивных пожаров произошел в торговом центре. Объект получил серьезные разрушения.
На тушение пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей. Работать "чрезвычайным" приходилось в условиях постоянных обстрелов.
Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 кв. метров", - говорится в сообщении.
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