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В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Херсоне в результате ночных обстрелов вспыхнул пожар в торговом центре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет, об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Херсонской области.

"Сегодня в результате ночных обстрелов в городе произошло несколько значительных пожаров.

Один из самых массивных пожаров произошел в торговом центре. Объект получил серьезные разрушения.

На тушение пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей. Работать "чрезвычайным" приходилось в условиях постоянных обстрелов.

Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

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В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре 05
В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре 06

обстрел (27151) пожар (5946) Херсон (2821)


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Герегин ?
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03.02.2023 13:42 Ответить
Эпицентр ещё както там работал?
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03.02.2023 13:45 Ответить
герегин, чи не герегин, а москалі Херсон вважають своїм, але чомусь відчайдушно по ньому луплять вже котрий місяць, с#ки!
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03.02.2023 14:01 Ответить
Знакомое место... В первые дни полномасштабного вторжения спалили один торгово развлекательный центр, теперь через дорогу другой.... Питоры кацапские...
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03.02.2023 15:30 Ответить
 
 