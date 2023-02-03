Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.



В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.



"Для этого вражеские приверженцы постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка.



Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.



Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В СБУ сообщили, что после 24 февраля в прошлом году враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации.



В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приверженцам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.



Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

огнестрельное оружие с глушителями;

боевые гранаты;

патроны разного калибра;

средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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