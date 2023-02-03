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Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

"Для этого вражеские приверженцы постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка.

Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона", - говорится в сообщении.

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Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 01

По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В СБУ сообщили, что после 24 февраля в прошлом году враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приверженцам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

  • огнестрельное оружие с глушителями;
  • боевые гранаты;
  • патроны разного калибра;
  • средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 02
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 03
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 04
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 05
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 06
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 07
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 08
Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ 09

СБУ (19898) государственная измена (1540) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+18
Вдале полювання!
"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
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03.02.2023 14:05
+11
А чому в них мармизи цілі? Хіба вони не вчиняли опір?
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03.02.2023 14:25
+10
ВИПУСТЯТЬ ІЗ ЗАЛИ СУДУ- СУДОВА РЕФФОРМА В ДІЇ
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03.02.2023 14:12
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Вдале полювання!
"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
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03.02.2023 14:05 Ответить
ВИПУСТЯТЬ ІЗ ЗАЛИ СУДУ- СУДОВА РЕФФОРМА В ДІЇ
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03.02.2023 14:12 Ответить
А вдруг нЄ?
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03.02.2023 14:14 Ответить
Ти також ворожий агент? Яка нах «судова реформа»? Це про Порошенко п'ятирічної давнини!
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05.02.2023 15:22 Ответить
Російських фашистів, після страт, згвалтувань, рабства українців чекає демократія і євро-ціності! Welcome to Ukraine!
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03.02.2023 14:18 Ответить
А чому в них мармизи цілі? Хіба вони не вчиняли опір?
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03.02.2023 14:25 Ответить
мордой в пол колаборантське гівно.....
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03.02.2023 14:30 Ответить
Интересно кудаже спрятались обезьяны вилкула которые в Днепре в 2014 г нападали на людей с арматурами ??
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03.02.2023 14:31 Ответить
Они все стали членами партии "СН" или "волонтёры" за границу....
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03.02.2023 14:51 Ответить
Не вірю сбу, це все імітація. сбу і є російська агентура на чолі з каламойшою
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03.02.2023 15:22 Ответить
Хорошая штука глушитель на акм!
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03.02.2023 15:25 Ответить
То ніц АКМ, то АКСУ-74 (у народі "ублюдок"). Той глушник до сраки, т.я. куля виходить з надхвуковою швидкімтю. Можливо зменшити навіс пороху у патроні, але це гємор, і стрільба буде вестись до 30-40 м максимум.
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03.02.2023 15:52 Ответить
Тогда уж лучше мелкашку-полуавтомат.
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03.02.2023 17:48 Ответить
в петлю *************** пидаров...............ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2023 15:28 Ответить
Я бы этих ******* ураном облучил. Что бы мучались самым ужасным образом, и умоляли о смерти. Что бы все клетки распадались.
https://bdsmn.livejournal.com/1531580.html История Хисаши Оучи: человека, который умер одной из самых болезненных смертей за всю историю
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03.02.2023 15:36 Ответить
Что опять под залог выпустят.
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03.02.2023 15:44 Ответить
А Резніченко там був?, може прогавили?
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03.02.2023 16:30 Ответить
это зеленый цирк шапито отвлечь внимание от зашкваров который очень много но 73% сьедят, и тут не разуваются как у бени в Буковели
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04.02.2023 13:45 Ответить
Ребята, эти мультяшки уже **********, чем они лучше путинских? Показывайте рожи этих подаров или закрывайте свою мультистудию.... Противно уже....
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03.02.2023 19:24 Ответить
такий жлобяра.
навіщо йому так акуратно замки відкривали ?
треба було двері рознести в друзки.
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03.02.2023 21:05 Ответить
квартал 95??пошли они все лесом!!что СБУ что тик-токер буданов(ГРУ) верим в ВСУ и Залужного!! всё остальное от лукавого!!
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03.02.2023 22:34 Ответить
Следует приговорить жлобяру к расстрелу через повешение!
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04.02.2023 07:24 Ответить
Та якби не мусора, то я б навіть здивувався
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04.02.2023 11:48 Ответить
 
 