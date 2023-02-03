Разоблачена российская агентура, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленники собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.
В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.
"Для этого вражеские приверженцы постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка.
Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона", - говорится в сообщении.
По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.
Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
В СБУ сообщили, что после 24 февраля в прошлом году враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации.
В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приверженцам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:
- огнестрельное оружие с глушителями;
- боевые гранаты;
- патроны разного калибра;
- средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
https://bdsmn.livejournal.com/1531580.html История Хисаши Оучи: человека, который умер одной из самых болезненных смертей за всю историю
навіщо йому так акуратно замки відкривали ?
треба було двері рознести в друзки.