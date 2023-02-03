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Активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" в оккупированном Симферополе и Севастополе расклеили листовки с напоминанием рашистам, что полуостров ждет деоккупация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы напоминаем рашистам, что 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года. Граждане Украины, проживающие на ВОТ (временно оккупированной территории) АР Крым все понимают и ждут освобождения от рашистов, они ждут возвращения украинского флага", - отметили активисты.

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Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 01
Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 02
Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 03
Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 04
Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 05
Активисты движения Желтая Лента расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму 06

Крым (26384) город Севастополь (1760) Симферополь (658) активист (630)


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Топ комментарии
+7
Су-25: штурмовик сбит под Бахмутом
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03.02.2023 14:39
+4
Мало помалу певна категорія громадян (насєлєніє) Криму входить у зону некомфорту. Насєлєніє, завчасно користуйтеся кримським мостом, поки він ше стоїть.
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03.02.2023 14:42
+1
це привіт Аксьонову від... Зебуданова!!!!
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03.02.2023 15:07
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Су-25: штурмовик сбит под Бахмутом
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03.02.2023 14:39 Ответить
Мало помалу певна категорія громадян (насєлєніє) Криму входить у зону некомфорту. Насєлєніє, завчасно користуйтеся кримським мостом, поки він ше стоїть.
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03.02.2023 14:42 Ответить
Бахмут.....
https://twitter.com/i/status/1621441314263900164
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03.02.2023 14:46 Ответить
Ждуны ******. Вывозить.
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03.02.2023 15:16 Ответить
це привіт Аксьонову від... Зебуданова!!!!
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03.02.2023 15:07 Ответить
Детский лепет орлов буданова! А когда активисты начнут подрывать мосты ?
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03.02.2023 16:03 Ответить
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
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03.02.2023 18:02 Ответить
Крымчане помогайте выгонять паразитов рашистов, хочется летом на старые места. Вот это будет мирный туристический бум..
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03.02.2023 18:02 Ответить
https://uatv.ua/inoagenty-figuranty-mirotvortsa-i-politemigranty-kto-iz-rossijskih-artistov-podderzhivaet-ukrainu/ "Иноагенты", фигуранты "Миротворца" и политэмигранты: кто из российских артистов поддерживает Украину
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03.02.2023 22:10 Ответить
 
 