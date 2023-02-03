Активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" в оккупированном Симферополе и Севастополе расклеили листовки с напоминанием рашистам, что полуостров ждет деоккупация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы напоминаем рашистам, что 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года. Граждане Украины, проживающие на ВОТ (временно оккупированной территории) АР Крым все понимают и ждут освобождения от рашистов, они ждут возвращения украинского флага", - отметили активисты.
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