СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель одного из таможенных постов Черновицкой области за разные суммы взяток "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления коммерческих грузов. К своим сделкам он привлек двух знакомых как посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долл. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. дол. – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без "лишних" вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В Одесской области должностные лица таможенных постов наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников. За взятки они обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов.

"Сумма неправомерной выгоды составляла от 500 долларов с одного транспортного средства. Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного "вознаграждения", - отметили в спецслужбе.

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По обоим фактам продолжаются расследования по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

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