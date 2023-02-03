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СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель одного из таможенных постов Черновицкой области за разные суммы взяток "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления коммерческих грузов. К своим сделкам он привлек двух знакомых как посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долл. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. дол. – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без "лишних" вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 01

В Одесской области должностные лица таможенных постов наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников. За взятки они обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов.

"Сумма неправомерной выгоды составляла от 500 долларов с одного транспортного средства. Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного "вознаграждения", - отметили в спецслужбе.

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По обоим фактам продолжаются расследования по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Также смотрите: В результате ночных обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар в торговом центре. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 02
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 03
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 04
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 05
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 06
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 07
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 08
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 09
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 10
СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции 11

коррупция (8560) Одесская область (3571) СБУ (19898) таможня (1959) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+17
Ну тіпа вони раніше не знали, а це викрили...
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03.02.2023 16:13
+8
Українська митниця то клондайк-саме тому щоби брати хабарі туди й лізе усіляке лайно...
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03.02.2023 16:15
+7
Ось відчуваю, що мене наЙОбу ... ють, а де?????
всі так працюють - то НОРМА!
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03.02.2023 16:13
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Ну тіпа вони раніше не знали, а це викрили...
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03.02.2023 16:13 Ответить
Тихо. Не палимся))))
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03.02.2023 16:30 Ответить
Тсссс...... это новая разработка глазных капель из лабораторий ЦРУ))) Видно поделились ребята.)
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03.02.2023 16:42 Ответить
Там скоріш за все пістон в дупло зеленим вставили
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03.02.2023 16:54 Ответить
Каждый день такие новости.
Уже целая бригада набралась.
И ни разу не написали дальнейшую их участь.
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03.02.2023 19:53 Ответить
Ось відчуваю, що мене наЙОбу ... ють, а де?????
всі так працюють - то НОРМА!
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03.02.2023 16:13 Ответить
це перемога, чи зрада?
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03.02.2023 16:14 Ответить
Потім відпустять, коли комісари поїдуть !
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03.02.2023 16:14 Ответить
ЦЕ ЗАДАЧА СБУ????? не думаю.....
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03.02.2023 16:15 Ответить
Українська митниця то клондайк-саме тому щоби брати хабарі туди й лізе усіляке лайно...
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03.02.2023 16:15 Ответить
...достатньо поглянути в яких будинках мешкають та на чому їздять митники по всій країні-і стає все зрозуміло...
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03.02.2023 16:19 Ответить
цікаво чому сбушники сьогодні не роззулися?
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03.02.2023 16:29 Ответить
Меньше денёг отслюнявили)))
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03.02.2023 16:31 Ответить
а прокурорскі, а мусора, а сЦудді, а самі СЕБЕушнікі(управлєніє К і т. д.)????....... іпала жаба гадюку.......
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03.02.2023 16:41 Ответить
І що, ця масштабна корупція трапилась к них тільки зараз? Кришувателі контрабасів роблять вигляд роботи.
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03.02.2023 16:16 Ответить
Совпаденіє? Нє думаю...
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03.02.2023 16:17 Ответить
Чомусь немає відчуття що когось покарають, перекинуть на другу митницю для обміну досвідом.
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03.02.2023 16:18 Ответить
невже це їх зупинить..., хабарі на митниці беруть всі, кому не ліньки..., а тут дивина - викрили аж цілих 2-х...
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03.02.2023 16:19 Ответить
Шоу 95 кварталу продовжується...🤡
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03.02.2023 16:27 Ответить
Я вже не можу на це дивитись,хоч бери і не читай новини
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03.02.2023 16:28 Ответить
Это мелкие костлявые карасики,когда поймаете главных акул и их крышевателей?
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03.02.2023 16:55 Ответить
Коли Ужгород, Луцьк і Львів?
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03.02.2023 17:26 Ответить
Якісь вони дивні-чернівецька та одеська митниці?!... То що вибрані? Та візьміть в Держмитслужбі адреси проживання дійсних, та та тих, що недавно звільнився працівників, зафіксуйте маєтки, та порівняйте с зарплатами! Вам там робити, не переробити!..
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03.02.2023 18:13 Ответить
 
 